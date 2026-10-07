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Тодор Тагарев: Правителството крие данни за ударите по кораби
  Тема: Украйна

Тодор Тагарев: Правителството крие данни за ударите по кораби

7 Октомври, 2026 12:11 1 370 71

  • тодор тагарев-
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  • бяла

Бившият министър на отбраната твърди, че институциите са знаели повече за атаката край Бяла. Премиерът заяви, че произходът на дроновете все още не е установен

Тодор Тагарев: Правителството крие данни за ударите по кораби - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият министър на отбраната Тодор Тагарев заяви, че правителството е спестило информация за атаката с дронове срещу два търговски кораба край Бяла. По думите му има достатъчно индикации кой е източникът на удара, извършен в българската изключителна икономическа зона.

„Има достатъчно индикации кой е източникът на атаката на търговските кораби край Бяла, но правителството спести информация“, каза Тагарев пред Радио Варна.

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Според него институциите са разполагали с повече данни още в деня на инцидента. Той посочи, че Морска администрация следи движението на търговските кораби в Черно море, включително маршрутите им в близост до българските граници и в зоната за търсене и спасяване.

Тагарев смята, че маршрутите, товарите и крайните дестинации на двата плавателни съда могат да дадат по-ясна картина за случилото се. Той припомни и че руското министерство на отбраната е съобщавало за атаки срещу кораби в Черно море, за които твърди, че превозват военни товари.

Какво е потвърдено за атаката

Двата кораба са били поразени около 3:00 часа на 70-80 морски мили, или между 130 и 150 километра, източно от Бяла. Българското правителство съобщи, че срещу тях са използвани въздушни и морски дронове.

Единият плавателен съд е потънал, а екипажът му остава в неизвестност. Спасителната операция по издирването му е прекратена, след като са били открити лодка, три спасителни плота и части от оборудването на кораба.

Вторият кораб е получил повреди и на борда му е избухнал пожар. Екипажът е евакуиран, като 16 души са били откарани на брега. Двама от спасените моряци са пострадали, а единият е останал в тежко, но стабилно състояние.

Премиерът Румен Радев определи атаката като недопустима, но заяви, че към момента не може да се каже от коя държава са дроновете. По случая няма официално потвърждение за отговорността на конкретна страна.

Призив за по-добро наблюдение в Черно море

Тагарев заяви, че инцидентът показва необходимостта от по-добро наблюдение на Черно море и от по-тясно сътрудничество със съюзниците от НАТО. Според него България разполага с ограничени собствени възможности за откриване и противодействие на въздушни и морски дронове.

Междувременно спасителната операция е приключила, а властите продължават да следят последиците от атаката и рисковете за корабоплаването в района.

Източници: bnrnews.bg, nova.bg, apnews.com


Бяла / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо давате дума

    88 10 Отговор
    на това доказано нищожество и национален предател? Отпадъци не се тиражират!!!

    Коментиран от #32

    12:12 07.10.2026

  • 2 Тоя е на директна

    76 9 Отговор
    Команда от зеления
    Тъжна история

    12:12 07.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Радев

    13 46 Отговор
    Путин ми е приятел и съм му длъжник, нищо не крием

    Коментиран от #37

    12:12 07.10.2026

  • 5 тхйт

    17 52 Отговор
    Това правителство за нищо не става, Тагарев!

    12:13 07.10.2026

  • 6 Хасковски каунь

    55 6 Отговор
    И тоя се появи.

    Коментиран от #25

    12:14 07.10.2026

  • 7 Дякон Унуфрий Араллампиев

    34 6 Отговор
    Господин Тагарев Вие много добре трябва да знаете че всякаква информация по темата Е СЕКРЕТНА За това устата плътно затворени

    12:14 07.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Читател

    60 6 Отговор
    Този Българин ли е?

    Коментиран от #20

    12:15 07.10.2026

  • 11 Някой

    42 1 Отговор
    И той самия нищо ново не добави, просто да лае там. Интересно защо и другите държави също мълчат? Да не излезе обяснението как така петролен танкер потъва с месеци, а едно жито така гърми, че потъва за три минути!

    12:17 07.10.2026

  • 12 хихи

    33 2 Отговор
    Крие, че дроновете са демократични...

    12:18 07.10.2026

  • 13 ДДДДД

    50 4 Отговор
    Аз си мислех, че тоз вече е заминал с пушка в ръце да брани украйна, а той си мишкувал тука...

    12:19 07.10.2026

  • 14 Гост

    12 1 Отговор
    Метай чаршафа и Т2, аре!

    12:19 07.10.2026

  • 15 Вимето на народа

    22 2 Отговор
    Как танкер с размер 2 декара потъва за три минути....ударен от дрон.

    Коментиран от #21

    12:20 07.10.2026

  • 16 Тодоре, Тодоре

    20 4 Отговор
    да те стигне Тодоре...

    12:20 07.10.2026

  • 17 Обаче

    3 23 Отговор
    Румбата отказа поръчката за 3D радари и договора за ракети за F16. F16 са способни с тези ракети да свалят дронове. Вместо това ще купува ракетно зенитни комплекси.

    Коментиран от #28

    12:20 07.10.2026

  • 18 Григор

    22 4 Отговор
    Предположенията и намеците на Тагарев не ме интересуват. Интересува ме друго.
    КЪДЕ ВИ Е НОВИНАТА, ЧЕ НА 6 ОКТОМВРИ КРАЙ БРЕГОВЕТЕ НА СОЧИ Е УДАРЕН ТАНКЕРЪТ "AFRAMAX RIO" ПРЕВОЗВАЩ СУРОВ ПЕТРОЛ ОТ НОВОРОСИЙСК ЗА ИНДИЯ?Колко ще е голям разливът и дали ще се отрази и на българското крайбрежие?

    Коментиран от #24

    12:20 07.10.2026

  • 19 Срамотс

    7 16 Отговор
    Очевидно е че крият. Как мога аз да вярвам на политик и на човек който се опитва да манипулира който се опитва да прикрива извършителите на това зверство чрез подаване на оскъдъчна информация били някакви си дронове ама какви били не казва крие защо? Това български политик ли е на коя държава е политик? Как може такова падение то е срамно.

    12:21 07.10.2026

  • 20 Разбира се

    3 29 Отговор

    До коментар #10 от "Читател":

    Че е българин, защитава България и българите.

    Коментиран от #26, #34

    12:22 07.10.2026

  • 21 те нас щели да лъжат

    15 2 Отговор

    До коментар #15 от "Вимето на народа":

    пълнежа направил БУМ!Скоро минаваха през България големи колони военни техники.Казаха ,че са за учение но нямаше такова.Товарен е в Бургас..

    Коментиран от #62

    12:23 07.10.2026

  • 22 Рублен Крадев

    6 24 Отговор
    Не бе, чакам си опорките от посолството на РФ и ще кажа какво точно е станало

    Коментиран от #41, #47

    12:24 07.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 И какво от това

    1 14 Отговор

    До коментар #18 от "Григор":

    Те са във война, мога си ги удрят, колкото си искат, но в техните области на владение или в международни води, където са на никого. Тук атаката е срещу България!

    Коментиран от #39, #40, #43

    12:26 07.10.2026

  • 25 слушател

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хасковски каунь":

    А,днес пуснаха и оня,"капитан 1-ви ранг" който не е стъпвал на боен кораб,а покрай Морското училище само е минавал.Гледам го,жалък човек.Кой го произведе в това престижно звание и защо бе?Защо се излагаме постоянно и настъпваме мотиката.Но пък е по устат и от Татяна Дончева.

    Коментиран от #29

    12:27 07.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Марш на

    25 4 Отговор
    фронта Тагаренко!

    12:28 07.10.2026

  • 28 Знаеш ли колко струва една ракета

    9 0 Отговор

    До коментар #17 от "Обаче":

    Къде ви намират?

    12:29 07.10.2026

  • 29 Без страх

    0 3 Отговор

    До коментар #25 от "слушател":

    Каква мотика? Кой я определя тази мотика? На кой е тази мотика. Откъде го вадите този страх? Кой е този който е писал някакви закони, коя мотика кой да настъпва и коя да подминава?

    12:29 07.10.2026

  • 30 Зеления

    10 1 Отговор
    Тодоре всичко е точно превода е пуснат! Ти си!

    12:29 07.10.2026

  • 31 Прав е Тагарев!

    13 1 Отговор
    Запознат е в детайли,щото на това са способни само БТР-те с,...,,отпаднала пеобходимост",които той подари на Украйна...

    12:30 07.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 имал

    18 0 Отговор
    бил Тагаренко индикации!? Какво да му коментираш на това...бла, бла! А джобното генералче Наско..мълчи. Явно чака да се наприказват и чак тогава ще ни светне, какво точно е станало.Пълен смях!

    12:31 07.10.2026

  • 34 Верно ли

    20 0 Отговор

    До коментар #20 от "Разбира се":

    Като е съветник на украинският фашистки режим ли защитава България или като разоръжи България? Защо толкова се мразиш и толкова мразиш България?

    12:31 07.10.2026

  • 35 идиоти вън

    15 0 Отговор
    А пък тоя когато беше министър освен че криеше но и много лъжеше!!!!

    12:31 07.10.2026

  • 36 Вярваме

    16 0 Отговор
    Вярваме ти Тагаренко, и още как. Нали си на заплата към клоуна Зеленски, няма как да не казваш истина, ако въобще нещо казваш.

    12:32 07.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Заминавай велики натовски войне

    18 1 Отговор
    Ако искаме Украйна да победи трябва да пратим Тагарев на фронта.Той е най подготвен и най-ги разбира нещата.

    12:32 07.10.2026

  • 39 Ами

    11 0 Отговор

    До коментар #24 от "И какво от това":

    знаеш ли какво е екологична катастрофа? Черно море е море и на България. Явно не си българка и не ти дреме, че фашисткият режим на Украйна унищожава и Черно море.

    Коментиран от #42

    12:32 07.10.2026

  • 40 НАПРОТИВ!

    7 0 Отговор

    До коментар #24 от "И какво от това":

    Тук атаката е срещу...НАТО...!
    А защо Марк Рюте мълчи,като комунист на разпит...?!?!
    Ммм...?!

    12:33 07.10.2026

  • 41 Защо толкова се мразиш

    7 1 Отговор

    До коментар #22 от "Рублен Крадев":

    и да се излагаш с евтини лъжи. Има по достойни начини човек да си изкара стотинките, от този.

    12:33 07.10.2026

  • 42 И какво

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Ами":

    Путин във всяка минута може да спре войната! Няколко думи само!

    Коментиран от #48

    12:34 07.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Тагарев казал...ОК!

    11 0 Отговор
    Но ми липсват дълбокомислените анализи на Хубавото Наде и Ленчето Поптодоровото...!

    12:36 07.10.2026

  • 46 Анонимен

    2 0 Отговор
    Точно на теб е е за казване

    12:36 07.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ами

    11 1 Отговор

    До коментар #42 от "И какво":

    то можеше и война да няма, ако САЩ не я търсеше, а на теб ти пукаше, че Путин години наред предупреждаваше. Сега остава да се излагаш и не каза защо мразиш България и се радваш, че фашисткият режим в Украйна унищожава Черно море.

    12:37 07.10.2026

  • 49 Нашите

    8 0 Отговор
    долагат, че са наблюдавали взривове на потъналия кораб. Явно боеприпасите са били. Затова и няма оцелели.

    12:38 07.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ами не я продавайте България

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Умнико":

    Тя не е за продан!

    12:39 07.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Хаха

    7 0 Отговор
    Много активен от вчера тая говоряща глава с нулев рейтинг и с отпаднала необхосимост! Ама незнайно защо постоянно му дават трибуна да му слушаме и четем глупостите!
    Знае ли колко му дреме на българския народ за сва натъпкани под житото с оръжие кораби от Тамбукту и Танганайка, предназначено за незалежная и думнати незнайно от какво и кого на 80 мили от българския бряг! Между другото защо позволяваме на тези кораби да преминават близо на нашите брегове!?

    Коментиран от #54

    12:45 07.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Морски

    6 0 Отговор
    Натъкнали са се на мини , които поставиха укрите и не ги почистиха от морето. Сега версии колкото искаш. Морякът каза, че удара е дошъл от долу.

    12:47 07.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 евала

    2 0 Отговор
    тошо внмвгз

    12:49 07.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Въпрос на идиот

    6 0 Отговор
    Питай Ердоган ко е имало в кораба което е изпарило екипажа! Не е било жито нито храна.

    13:10 07.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ми то учението е в Румъния

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "те нас щели да лъжат":

    и свършва утре.

    Сега турската техника пак ще мине през България, гледай и се учи, вместо да дрънкаш!

    13:29 07.10.2026

  • 63 Време е

    5 0 Отговор
    Това Недоразумение да слага плавници и шнорхел и да тръгва за доказателства! Не да бълва простотии!

    13:31 07.10.2026

  • 64 Това, че не е имало време

    2 0 Отговор
    за евакуация от потъналия кораб , е чиста спекулация и оправдание, че спасителната акция започна пак на следващия ден по обед.

    13:34 07.10.2026

  • 65 Българин

    4 0 Отговор
    Тагарев,не се прави на луд.Корабите са внасяли нелегално оръжия за Украйна и са станали мишена на руснаците.Никакво зърно не е било,няма какво да криете.Затова кораба се с взривил.

    13:34 07.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 И кво да крие.... ясно е

    3 0 Отговор
    Превозват джепанета и инструктори за х0х0лия...

    13:38 07.10.2026

  • 69 7778

    2 0 Отговор
    Стига сте му давали изява на тоя продажник.Мястото му е в Украйна.

    13:39 07.10.2026

  • 70 Байрактар"70

    1 0 Отговор
    Колкото и да крият или се правят, че незнаят---едно е ясно, английски подводни дронове, управлявани от територията на Украйна.

    13:45 07.10.2026

  • 71 Чики-Рики

    0 0 Отговор
    Крие ги , защото много неудобно ще се получи, като разберат всички,че ,, птиците,, всъщност са от ,, братска,, Украйна!

    13:53 07.10.2026

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