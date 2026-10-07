Тодор Тагарев: Правителството крие данни за ударите по кораби

Бившият министър на отбраната Тодор Тагарев заяви, че правителството е спестило информация за атаката с дронове срещу два търговски кораба край Бяла. По думите му има достатъчно индикации кой е източникът на удара, извършен в българската изключителна икономическа зона.

„Има достатъчно индикации кой е източникът на атаката на търговските кораби край Бяла, но правителството спести информация“, каза Тагарев пред Радио Варна.

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Според него институциите са разполагали с повече данни още в деня на инцидента. Той посочи, че Морска администрация следи движението на търговските кораби в Черно море, включително маршрутите им в близост до българските граници и в зоната за търсене и спасяване.

Тагарев смята, че маршрутите, товарите и крайните дестинации на двата плавателни съда могат да дадат по-ясна картина за случилото се. Той припомни и че руското министерство на отбраната е съобщавало за атаки срещу кораби в Черно море, за които твърди, че превозват военни товари.

Какво е потвърдено за атаката

Двата кораба са били поразени около 3:00 часа на 70-80 морски мили, или между 130 и 150 километра, източно от Бяла. Българското правителство съобщи, че срещу тях са използвани въздушни и морски дронове.

Единият плавателен съд е потънал, а екипажът му остава в неизвестност. Спасителната операция по издирването му е прекратена, след като са били открити лодка, три спасителни плота и части от оборудването на кораба.

Вторият кораб е получил повреди и на борда му е избухнал пожар. Екипажът е евакуиран, като 16 души са били откарани на брега. Двама от спасените моряци са пострадали, а единият е останал в тежко, но стабилно състояние.

Премиерът Румен Радев определи атаката като недопустима, но заяви, че към момента не може да се каже от коя държава са дроновете. По случая няма официално потвърждение за отговорността на конкретна страна.

Призив за по-добро наблюдение в Черно море

Тагарев заяви, че инцидентът показва необходимостта от по-добро наблюдение на Черно море и от по-тясно сътрудничество със съюзниците от НАТО. Според него България разполага с ограничени собствени възможности за откриване и противодействие на въздушни и морски дронове.

Междувременно спасителната операция е приключила, а властите продължават да следят последиците от атаката и рисковете за корабоплаването в района.

Източници: bnrnews.bg, nova.bg, apnews.com