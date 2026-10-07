Тодор Тагарев: Правителството крие данни за ударите по кораби

Бившият министър на отбраната Тодор Тагарев заяви, че правителството е спестило информация за атаката с дронове срещу два търговски кораба край Бяла. По думите му има достатъчно индикации кой е източникът на удара, извършен в българската изключителна икономическа зона.
„Има достатъчно индикации кой е източникът на атаката на търговските кораби край Бяла, но правителството спести информация“, каза Тагарев пред Радио Варна.
Според него институциите са разполагали с повече данни още в деня на инцидента. Той посочи, че Морска администрация следи движението на търговските кораби в Черно море, включително маршрутите им в близост до българските граници и в зоната за търсене и спасяване.
Тагарев смята, че маршрутите, товарите и крайните дестинации на двата плавателни съда могат да дадат по-ясна картина за случилото се. Той припомни и че руското министерство на отбраната е съобщавало за атаки срещу кораби в Черно море, за които твърди, че превозват военни товари.
Какво е потвърдено за атаката
Двата кораба са били поразени около 3:00 часа на 70-80 морски мили, или между 130 и 150 километра, източно от Бяла. Българското правителство съобщи, че срещу тях са използвани въздушни и морски дронове.
Единият плавателен съд е потънал, а екипажът му остава в неизвестност. Спасителната операция по издирването му е прекратена, след като са били открити лодка, три спасителни плота и части от оборудването на кораба.
Вторият кораб е получил повреди и на борда му е избухнал пожар. Екипажът е евакуиран, като 16 души са били откарани на брега. Двама от спасените моряци са пострадали, а единият е останал в тежко, но стабилно състояние.
Премиерът Румен Радев определи атаката като недопустима, но заяви, че към момента не може да се каже от коя държава са дроновете. По случая няма официално потвърждение за отговорността на конкретна страна.
Призив за по-добро наблюдение в Черно море
Тагарев заяви, че инцидентът показва необходимостта от по-добро наблюдение на Черно море и от по-тясно сътрудничество със съюзниците от НАТО. Според него България разполага с ограничени собствени възможности за откриване и противодействие на въздушни и морски дронове.
Междувременно спасителната операция е приключила, а властите продължават да следят последиците от атаката и рисковете за корабоплаването в района.
Източници: bnrnews.bg, nova.bg, apnews.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защо давате дума
Коментиран от #32
12:12 07.10.2026
2 Тоя е на директна
Тъжна история
12:12 07.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Радев
Коментиран от #37
12:12 07.10.2026
5 тхйт
12:13 07.10.2026
6 Хасковски каунь
Коментиран от #25
12:14 07.10.2026
7 Дякон Унуфрий Араллампиев
12:14 07.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Читател
Коментиран от #20
12:15 07.10.2026
11 Някой
12:17 07.10.2026
12 хихи
12:18 07.10.2026
13 ДДДДД
12:19 07.10.2026
14 Гост
12:19 07.10.2026
15 Вимето на народа
Коментиран от #21
12:20 07.10.2026
16 Тодоре, Тодоре
12:20 07.10.2026
17 Обаче
Коментиран от #28
12:20 07.10.2026
18 Григор
КЪДЕ ВИ Е НОВИНАТА, ЧЕ НА 6 ОКТОМВРИ КРАЙ БРЕГОВЕТЕ НА СОЧИ Е УДАРЕН ТАНКЕРЪТ "AFRAMAX RIO" ПРЕВОЗВАЩ СУРОВ ПЕТРОЛ ОТ НОВОРОСИЙСК ЗА ИНДИЯ?Колко ще е голям разливът и дали ще се отрази и на българското крайбрежие?
Коментиран от #24
12:20 07.10.2026
19 Срамотс
12:21 07.10.2026
20 Разбира се
До коментар #10 от "Читател":Че е българин, защитава България и българите.
Коментиран от #26, #34
12:22 07.10.2026
21 те нас щели да лъжат
До коментар #15 от "Вимето на народа":пълнежа направил БУМ!Скоро минаваха през България големи колони военни техники.Казаха ,че са за учение но нямаше такова.Товарен е в Бургас..
Коментиран от #62
12:23 07.10.2026
22 Рублен Крадев
Коментиран от #41, #47
12:24 07.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 И какво от това
До коментар #18 от "Григор":Те са във война, мога си ги удрят, колкото си искат, но в техните области на владение или в международни води, където са на никого. Тук атаката е срещу България!
Коментиран от #39, #40, #43
12:26 07.10.2026
25 слушател
До коментар #6 от "Хасковски каунь":А,днес пуснаха и оня,"капитан 1-ви ранг" който не е стъпвал на боен кораб,а покрай Морското училище само е минавал.Гледам го,жалък човек.Кой го произведе в това престижно звание и защо бе?Защо се излагаме постоянно и настъпваме мотиката.Но пък е по устат и от Татяна Дончева.
Коментиран от #29
12:27 07.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Марш на
12:28 07.10.2026
28 Знаеш ли колко струва една ракета
До коментар #17 от "Обаче":Къде ви намират?
12:29 07.10.2026
29 Без страх
До коментар #25 от "слушател":Каква мотика? Кой я определя тази мотика? На кой е тази мотика. Откъде го вадите този страх? Кой е този който е писал някакви закони, коя мотика кой да настъпва и коя да подминава?
12:29 07.10.2026
30 Зеления
12:29 07.10.2026
31 Прав е Тагарев!
12:30 07.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 имал
12:31 07.10.2026
34 Верно ли
До коментар #20 от "Разбира се":Като е съветник на украинският фашистки режим ли защитава България или като разоръжи България? Защо толкова се мразиш и толкова мразиш България?
12:31 07.10.2026
35 идиоти вън
12:31 07.10.2026
36 Вярваме
12:32 07.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Заминавай велики натовски войне
12:32 07.10.2026
39 Ами
До коментар #24 от "И какво от това":знаеш ли какво е екологична катастрофа? Черно море е море и на България. Явно не си българка и не ти дреме, че фашисткият режим на Украйна унищожава и Черно море.
Коментиран от #42
12:32 07.10.2026
40 НАПРОТИВ!
До коментар #24 от "И какво от това":Тук атаката е срещу...НАТО...!
А защо Марк Рюте мълчи,като комунист на разпит...?!?!
Ммм...?!
12:33 07.10.2026
41 Защо толкова се мразиш
До коментар #22 от "Рублен Крадев":и да се излагаш с евтини лъжи. Има по достойни начини човек да си изкара стотинките, от този.
12:33 07.10.2026
42 И какво
До коментар #39 от "Ами":Путин във всяка минута може да спре войната! Няколко думи само!
Коментиран от #48
12:34 07.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Тагарев казал...ОК!
12:36 07.10.2026
46 Анонимен
12:36 07.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Ами
До коментар #42 от "И какво":то можеше и война да няма, ако САЩ не я търсеше, а на теб ти пукаше, че Путин години наред предупреждаваше. Сега остава да се излагаш и не каза защо мразиш България и се радваш, че фашисткият режим в Украйна унищожава Черно море.
12:37 07.10.2026
49 Нашите
12:38 07.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Ами не я продавайте България
До коментар #50 от "Умнико":Тя не е за продан!
12:39 07.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Хаха
Знае ли колко му дреме на българския народ за сва натъпкани под житото с оръжие кораби от Тамбукту и Танганайка, предназначено за незалежная и думнати незнайно от какво и кого на 80 мили от българския бряг! Между другото защо позволяваме на тези кораби да преминават близо на нашите брегове!?
Коментиран от #54
12:45 07.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Морски
12:47 07.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 евала
12:49 07.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Въпрос на идиот
13:10 07.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Ми то учението е в Румъния
До коментар #21 от "те нас щели да лъжат":и свършва утре.
Сега турската техника пак ще мине през България, гледай и се учи, вместо да дрънкаш!
13:29 07.10.2026
63 Време е
13:31 07.10.2026
64 Това, че не е имало време
13:34 07.10.2026
65 Българин
13:34 07.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 И кво да крие.... ясно е
13:38 07.10.2026
69 7778
13:39 07.10.2026
70 Байрактар"70
13:45 07.10.2026
71 Чики-Рики
13:53 07.10.2026