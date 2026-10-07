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Предлагат Магдалена Лазарова за и.ф. главен прокурор

Предлагат Магдалена Лазарова за и.ф. главен прокурор

7 Октомври, 2026 13:08 454 3

  • магдалена лазарова-
  • висш съдебен съвет-
  • главен прокурор-
  • прокуратура-
  • ваня стефанова

Прокурорската колегия на ВСС ще внесе предложението за гласуване от Пленума, ако Лазарова даде съгласие. Мандатът на Ваня Стефанова изтича на 22 октомври

Предлагат Магдалена Лазарова за и.ф. главен прокурор - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предлага заместник-главния прокурор Магдалена Лазарова-Проданова за изпълняващ функциите главен прокурор. Решението е взето на заседанието на колегията, а следващата стъпка е Лазарова да даде съгласие.

„Ако Лазарова се съгласи, предложението ще бъде гласувано от Пленума на ВСС“, съобщи Българската телеграфна агенция. Магдалена Лазарова е следваща по старшинство сред заместниците на главния прокурор, поради което именно нейното име е поставено на дневен ред.

Мандатът на Ваня Стефанова изтича на 22 октомври

Необходимостта от нов временно изпълняващ функциите главен прокурор е свързана с изтичането на шестмесечния срок, в който Ваня Стефанова може да заема поста. Тя пое временно ръководството на прокуратурата през април 2026 г. след оставката на Борислав Сарафов.

Според действащите правила и.ф. ръководителят на прокуратурата може да остане на поста до шест месеца. Изборът се прави от Пленума на ВСС по предложение на Прокурорската колегия. Ако Лазарова приеме, тя ще ръководи държавното обвинение до избора на титулярен главен прокурор.

Юрист с опит в прокуратурата, съда и ВСС

Лазарова е заместник-главен прокурор при Върховната касационна прокуратура от май 2025 г., когато е избрана единодушно от Прокурорската колегия на ВСС.

Тя има 29 години юридически стаж. Кариерата ѝ започва през 1996 г. в Окръжния съд в Благоевград, след което работи като младши прокурор и прокурор в Районната и Окръжната прокуратура в града. Била е заместник-апелативен прокурор на Апелативната прокуратура в София, член на ВСС и съдия в Апелативния специализиран наказателен съд.

От 2022 г. до назначаването си във Върховната касационна прокуратура Лазарова е съдия в Софийския апелативен съд.

Предложението за нов и.ф. главен прокурор предстои да бъде разгледано от Пленума на ВСС. Към момента не е обявено дали Магдалена Лазарова е дала съгласие да поеме поста.

Източници: vesti.bg, nova.bg, 24chasa.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един

    1 0 Отговор
    бюлюк лелки от всички краища .

    13:10 07.10.2026

  • 2 Даа⁷

    4 0 Отговор
    Най- важен е предстоящият избор за нов ВСС, нов главен прокурор ( не и.ф.), нови висши съдии и инспекторат. Те са с отдавна изтекъл мандат. Процедурата стартира от 15 октомври! Сега, Шиши и Боко ще искат протести срещу новото управление. Понеже жълтопаветниците са твърде малко, сега организират КНСБ да им помогне. Целта е да спрат новото управление и да си остане старата съдебна власт, за да няма правосъдие и възмездие!

    13:14 07.10.2026

  • 3 Буздуган

    2 0 Отговор
    Докато някой предлагат измамата да продължи други правят автономни дронове с ИИ..! Само хора с технически познания разбират за какво иде реч..! Промяната ще се случи независимо от това дали медиите искат или не искат..!

    13:27 07.10.2026

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