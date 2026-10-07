Румен Радев: В бюджета за 2027 г. залагаме увеличаване на заплатите на младите лекари

В бюджета за 2027 г. залагаме увеличаване на заплатите на младите лекари. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на редовното правителствено заседание, предават от БТА. Премиерът увери, че правителството работи, така че младите лекари в България да имат по-бърза професионална реализация.

Министър-председателят поздрави служителите на Министерството на здравеопазването, на Министерството на вътрешните работи, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби с клинични пътеки, клинични изпитания, скъпоструващи лекарства и болнични. Отдавна се говори за големите злоупотреби и източване на Националната здравноосигурителна каса, посочи Радев. Той подчерта, че задача на правителството е да работи, така, че те да бъдат разкривани и предотвратявани.

Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна, увери премиерът и добави, че е готов Законът за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на Здравната каса.