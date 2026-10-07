Румен Радев: В бюджета за 2027 г. залагаме увеличаване на заплатите на младите лекари

В бюджета за 2027 г. залагаме увеличаване на заплатите на младите лекари. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на редовното правителствено заседание, предават от БТА. Премиерът увери, че правителството работи, така че младите лекари в България да имат по-бърза професионална реализация.
Министър-председателят поздрави служителите на Министерството на здравеопазването, на Министерството на вътрешните работи, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби с клинични пътеки, клинични изпитания, скъпоструващи лекарства и болнични. Отдавна се говори за големите злоупотреби и източване на Националната здравноосигурителна каса, посочи Радев. Той подчерта, че задача на правителството е да работи, така, че те да бъдат разкривани и предотвратявани.
Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна, увери премиерът и добави, че е готов Законът за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на Здравната каса.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сидни Суини ръкоделие 👋
Коментиран от #12
12:49 07.10.2026
2 Бюджетните увеличения на заплати.
Коментиран от #4, #7
12:50 07.10.2026
3 сюндюк
12:52 07.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ха-ха,,,,,
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Еми , там е пазарната икономика. В частния. Бюджета е храника и лежачка.
Коментиран от #13
12:55 07.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 А ЗАЩО ЧАСТНИЯ СЕКТОР
До коментар #2 от "Бюджетните увеличения на заплати.":държи робите си на минимални заплати❓❗
Коментиран от #16
12:56 07.10.2026
8 Цвете
12:58 07.10.2026
9 Кога ще заложите
12:59 07.10.2026
10 Госあ
13:00 07.10.2026
11 Що се
13:04 07.10.2026
12 Ахааа
До коментар #1 от "Сидни Суини ръкоделие 👋":Това ще бъде реално първият бюджет на новото управление! Защото, сегашнит бе в трудно и мъгляво заварено положение с куп заложени капани... А сглобкаджиите със сигурност ще се опитат да правят протести, но понеже се очакват малко жълтопаветници, Боко и Шиши, разчитат на КНСБ,.. Целта е стопиране на смяната на властта в съдебната система....
13:06 07.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Леле,
13:10 07.10.2026
15 нтнтн
13:13 07.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Сократ
13:16 07.10.2026
18 Ще се разбере
13:17 07.10.2026
19 а пари откъде?
Как предишните избори струваха по 100 милиона ЛЕВА, а тези президентски избори ще са над 120 милиона ЕВРО?
13:20 07.10.2026
20 Селската клюкарка
13:20 07.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 хе хе
Предложението предвиждаше лекарите да получават минимум 2166 евро бруто. Проектът отпадна след 60 гласа „за“, 4 „против“ и 115 „въздържал се“ - на ПБ.
13:27 07.10.2026