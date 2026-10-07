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Румен Радев: В бюджета за 2027 г. залагаме увеличаване на заплатите на младите лекари

Румен Радев: В бюджета за 2027 г. залагаме увеличаване на заплатите на младите лекари

7 Октомври, 2026 12:47 655 23

  • румен радев-
  • бюджет 2027-
  • увеличение-
  • заплати-
  • млади лекари

Отдавна се говори за големите злоупотреби и източване на Националната здравноосигурителна каса, посочи премиерът Радев. Той подчерта, че задача на правителството е да работи, така, че те да бъдат разкривани и предотвратявани.

Румен Радев: В бюджета за 2027 г. залагаме увеличаване на заплатите на младите лекари - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В бюджета за 2027 г. залагаме увеличаване на заплатите на младите лекари. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на редовното правителствено заседание, предават от БТА. Премиерът увери, че правителството работи, така че младите лекари в България да имат по-бърза професионална реализация.

Министър-председателят поздрави служителите на Министерството на здравеопазването, на Министерството на вътрешните работи, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби с клинични пътеки, клинични изпитания, скъпоструващи лекарства и болнични. Отдавна се говори за големите злоупотреби и източване на Националната здравноосигурителна каса, посочи Радев. Той подчерта, че задача на правителството е да работи, така, че те да бъдат разкривани и предотвратявани.

Ще продължат кръстосаните проверки в цялата страна, увери премиерът и добави, че е готов Законът за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на Здравната каса.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сидни Суини ръкоделие 👋

    6 2 Отговор
    Аха тоест отново ще вдигнете осигуровките на частния сектор и ще ни вземеш 50-100€ от заплатата! 🤬

    Коментиран от #12

    12:49 07.10.2026

  • 2 Бюджетните увеличения на заплати.

    5 2 Отговор
    Вдигат инфлацията. Бюджетният сектор не произвежда. Лекарите работят и на частно.

    Коментиран от #4, #7

    12:50 07.10.2026

  • 3 сюндюк

    8 3 Отговор
    Повече от половината професори преподаватели по медицина са с купени титли..! В България по официални данни има 3.139 професора незнайно как..!! Кандидат професорите са около 10.000..(доценти) а студентите намаляват...! Как се получи тази грозна картинка..?

    12:52 07.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ха-ха,,,,,

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Еми , там е пазарната икономика. В частния. Бюджета е храника и лежачка.

    Коментиран от #13

    12:55 07.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 А ЗАЩО ЧАСТНИЯ СЕКТОР

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бюджетните увеличения на заплати.":

    държи робите си на минимални заплати❓❗

    Коментиран от #16

    12:56 07.10.2026

  • 8 Цвете

    8 0 Отговор
    РАДЕВ, СЕГА Е МОМЕНТА С ИВКОВА И ИКОНОМИЧЕСКИЯ МИНИСТРИ ДА ПРОВЕДЕТЕ ЕДИН ЗАДЪЛБОЧЕН РАЗГОВОР ЗА НЗОК. НА БЪЛГАРИТЕ ИМ ТРЯБВА ОБЕЗАТЕЛНО ЗДРАВНА КАРТА, КАКТО Е В ЕВРОПА ОТ 38 ГОДИНИ. ЩЕ СПРЕ ВСЯКАКВО ИЗТОЧВАНЕ И ФАРМАЦИЯТА ЩЕ БЪДЕ ПОД КОНТРОЛ. НАПРАВЕТЕ ГО В ИМЕТО НА ЗДРАВЕТО НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ. 🍀🍀🍀🍀🍀🍀🇧🇬

    12:58 07.10.2026

  • 9 Кога ще заложите

    7 1 Отговор
    намаляване на вашите заплати поне с 50℅, както направиха в Унгария?

    12:59 07.10.2026

  • 10 Госあ

    6 1 Отговор
    Евала! сваляй кожите на хрантутниците на гроб по директорските постове на болниците и давай на младите!

    13:00 07.10.2026

  • 11 Що се

    8 1 Отговор
    подигравате с младите лекари ? Кой ще ви бачка до пълна преумора за тия пари ? Плюс шуробаджанащината , която цари във всеизвестни клиники с чатал на а "чуждите" ? Абсолютно никой !

    13:04 07.10.2026

  • 12 Ахааа

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сидни Суини ръкоделие 👋":

    Това ще бъде реално първият бюджет на новото управление! Защото, сегашнит бе в трудно и мъгляво заварено положение с куп заложени капани... А сглобкаджиите със сигурност ще се опитат да правят протести, но понеже се очакват малко жълтопаветници, Боко и Шиши, разчитат на КНСБ,.. Целта е стопиране на смяната на властта в съдебната система....

    13:06 07.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Леле,

    6 0 Отговор
    как сладко успивате стадото заради изборите! Видяхме ви - крадци лъжци и некадърници...

    13:10 07.10.2026

  • 15 нтнтн

    5 0 Отговор
    Този е позора на България

    13:13 07.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сократ

    5 0 Отговор
    Приказките на Радев за бюджета са алабалистики. Нали първо в ек трябва да одобри бюджета ни. Затова нищо не можеш да вдигнеш. Дори ще те накарат да орежеш всичко за да има за 404.

    13:16 07.10.2026

  • 18 Ще се разбере

    4 0 Отговор
    Досега добро не сме видели от вас

    13:17 07.10.2026

  • 19 а пари откъде?

    0 0 Отговор
    Пак ли от държавни заеми?

    Как предишните избори струваха по 100 милиона ЛЕВА, а тези президентски избори ще са над 120 милиона ЕВРО?

    13:20 07.10.2026

  • 20 Селската клюкарка

    2 0 Отговор
    Пак интриги, пак за едни има, за други няма. Пак дели хората и ги настроива да се мразят. Истински държавник от дърво издялан.

    13:20 07.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 хе хе

    0 0 Отговор
    Парламентът отхвърли по-високи минимални заплати за лекарите

    Предложението предвиждаше лекарите да получават минимум 2166 евро бруто. Проектът отпадна след 60 гласа „за“, 4 „против“ и 115 „въздържал се“ - на ПБ.

    13:27 07.10.2026

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