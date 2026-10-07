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Проверяват морската вода край Калиакра, Бяла и Созопол
  Тема: Украйна

Проверяват морската вода край Калиакра, Бяла и Созопол

7 Октомври, 2026 15:54 517 9

  • морска вода-
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  • созопол

Пробите ще се изследват за нефтопродукти, полихлорирани бифенили, метали и други показатели след атаката срещу два кораба в Черно море

Проверяват морската вода край Калиакра, Бяла и Созопол - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Извънредна проверка на морските води започна край нос Калиакра, Бяла и Созопол след инцидента с два търговски кораба в Черно море. По разпореждане на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна организира проверки и пробовземане в трите района.

Взетите проби ще бъдат изследвани за наличие на нефтопродукти, полихлорирани бифенили, метали и физико-химични показатели за качеството на водата. Пробовземането се извършва от екипи на регионалните лаборатории във Варна и Бургас към Изпълнителната агенция по околна среда.

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Проверяват за следи от замърсяване

Целта е да се установи актуалното състояние на морските води и да се провери има ли замърсяване, свързано с инцидента. Към момента не са обявени резултати от лабораторните анализи, нито е потвърдено наличие на нефтопродукти или други замърсители в посочените райони.

„БДЧР ще информира своевременно обществеността за резултатите от проверката и лабораторните изследвания след тяхното приключване“, посочват от Министерството на околната среда и водите.

Съобщението за проверката е свързано с атаката срещу два търговски кораба на около 70 морски мили източно от Бяла, в изключителната икономическа зона на България. Според информацията, съобщена от bTV, ударите са били нанесени около 3:00 часа с морски и въздушни дронове. И на двата кораба са нанесени поражения.

Единият плавателен съд е потънал, а екипажът му е в неизвестност. Моряците от другия кораб са били спасени и евакуирани от българския кораб „Диоскурия“. Премиерът Румен Радев съобщи, че по случая се провежда спасителна операция.

Резултатите ще бъдат съобщени след анализите

Пробите от районите на Калиакра, Бяла и Созопол трябва да дадат данни дали инцидентът е оказал влияние върху качеството на морската вода. Басейнова дирекция „Черноморски район“ ще оповести резултатите след приключването на лабораторните изследвания.

Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 бушприт

    4 0 Отговор
    министърката на околната среда и водите Росица Карамфилова Басейнова

    15:57 07.10.2026

  • 2 Жайме

    6 1 Отговор
    Ако нефтопродуктите излязат на пясъка,с плажовете ни ще се крати!Свършено е!

    15:59 07.10.2026

  • 3 оня с коня

    3 1 Отговор
    Господ предвидливо е пресушил Дунава в Бълг. участък,като по този начен ни предпазвя от всякави Нашествия на Вражески дронове по реката.

    16:01 07.10.2026

  • 4 Проверете след 10 дена

    11 1 Отговор
    когато течението довлече петното от запаления танкер от украинците при сочи,ама тогава ще мълчите нали

    16:02 07.10.2026

  • 5 Пич

    7 1 Отговор
    Има ли някакви изисквания, само глупаци да я работят тази работа...?!
    Това е като да проверяваш дали слънцето ще изгрее!!!
    Украинците ни съсипаха морето с нашите пари!!!

    16:10 07.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 честен ционист

    4 0 Отговор
    За обеднен уран?

    16:17 07.10.2026

  • 8 Здравейте

    0 0 Отговор
    Аре на бас,че няма да има замърсители и водата ще бъде чиста!

    16:26 07.10.2026

  • 9 Горски

    1 0 Отговор
    Идеята е КСНС да се провежда периодично, за да се изслушат докладите на службите и да се прецени какви мерки трябва да се предприемат по отношение на всеки конкретен проблем. Така службите и отговорните длъжностни лица координират действията си, то това да не е концерт на Лили Иванова по желание на Илиана Йотова? Някой в таи държава мисли ли за семействата на тези стотици хиляди работещи в отбранителната индустрия на какви тръни са последните месеци? То е взрив след взрив. Ако ударите бяха руски до сега щеше да е голямо лаене, декларации и т.н. Никой не иска от Йотова да преценява дали да свика КСНС, законът я задължава да го прави на всеки три месеца!!! От януари до момента Йотова не е свиквала съвета нито веднъж. Това е грубо и безотговорно нарушение на закона, който очевидно Йотова смята, че за нея не се отнася и тя е над него, затова щяла за преценява.

    16:31 07.10.2026

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