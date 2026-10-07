Проверяват морската вода край Калиакра, Бяла и Созопол

Извънредна проверка на морските води започна край нос Калиакра, Бяла и Созопол след инцидента с два търговски кораба в Черно море. По разпореждане на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна организира проверки и пробовземане в трите района.

Взетите проби ще бъдат изследвани за наличие на нефтопродукти, полихлорирани бифенили, метали и физико-химични показатели за качеството на водата. Пробовземането се извършва от екипи на регионалните лаборатории във Варна и Бургас към Изпълнителната агенция по околна среда.

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Проверяват за следи от замърсяване

Целта е да се установи актуалното състояние на морските води и да се провери има ли замърсяване, свързано с инцидента. Към момента не са обявени резултати от лабораторните анализи, нито е потвърдено наличие на нефтопродукти или други замърсители в посочените райони.

„БДЧР ще информира своевременно обществеността за резултатите от проверката и лабораторните изследвания след тяхното приключване“, посочват от Министерството на околната среда и водите.

Съобщението за проверката е свързано с атаката срещу два търговски кораба на около 70 морски мили източно от Бяла, в изключителната икономическа зона на България. Според информацията, съобщена от bTV, ударите са били нанесени около 3:00 часа с морски и въздушни дронове. И на двата кораба са нанесени поражения.

Единият плавателен съд е потънал, а екипажът му е в неизвестност. Моряците от другия кораб са били спасени и евакуирани от българския кораб „Диоскурия“. Премиерът Румен Радев съобщи, че по случая се провежда спасителна операция.

Резултатите ще бъдат съобщени след анализите

Пробите от районите на Калиакра, Бяла и Созопол трябва да дадат данни дали инцидентът е оказал влияние върху качеството на морската вода. Басейнова дирекция „Черноморски район“ ще оповести резултатите след приключването на лабораторните изследвания.

Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg