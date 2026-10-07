Пожар край Плевен затвори пътя София–Русе заради дим

Пожар край Плевен затвори главния път София–Русе в двете посоки заради силно задимяване и намалена видимост. Горят сухи треви в близост до пътното платно, съобщи NOVA.

Полицията е спряла движението, за да предотврати инциденти в участъка. Тежкотоварните автомобили с маса над 12 тона изчакват на място, а леките автомобили се пренасочват по обходен маршрут през град Плевен.

На място работят три пожарни екипа, съобщи комисар Станислав Атанасов, директор на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Плевен. Той е в комуникация с областния управител и директора на полицията в града.

Атанасов е разговарял и с директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите. По думите му от инспекцията са го уверили, че станцията в района не отчита замърсяване на въздуха.