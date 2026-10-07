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94% от спринцовките в Пловдив съдържат фентанил

94% от спринцовките в Пловдив съдържат фентанил

7 Октомври, 2026 22:38 541 10

  • фентанил-
  • пловдив-
  • наркотици-
  • предозиране-
  • налоксон

През 2024–2025 г. веществото е свързано с над 100 смъртни случая в България

94% от спринцовките в Пловдив съдържат фентанил - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Фентанил е открит в 94% от използваните спринцовки, изследвани в Пловдив, показва проучване на Агенцията на Европейския съюз по наркотиците. Между 2024 и 2025 г. веществото е свързано с над 100 смъртни случая в България. Първоначално смъртни случаи и хоспитализации са отчетени основно в София, а през 2025 г. са регистрирани и в други градове, съобщава Нова Нюз.

Основателят на Центъра за хуманни политики „Розовата къща“ Юлия Георгиева заяви, че организацията наблюдава навлизането на фентанила на българския пазар още от 2024 г. Тя посочи, че предупрежденията за опасността са отправяни оттогава.

„Данните наистина са ужасяващи“, каза Георгиева.

По думите на Георгиева сред употребяващите фентанил има хора, които преди това са използвали хероин. Тя съобщи и за случаи, при които веществото е било добавяно към листна маса за пушене, без това да е било известно на хората, които са я употребили.

Все още няма проучване кои възрастови групи са най-силно засегнати. Така липсват данни за точния профил на хората, изложени на най-голям риск.

В България е приета Национална стратегия за борба с наркотиците, но според Георгиева тя все още не е заработила. Тя настоява спешно да бъде осигурен антидот срещу фентанила, като посочва, че той не е в разрешителния списък за лекарства и е недостъпен.

Европейската агенция по наркотиците също определя като проблем ограниченото предлагане на услуги за намаляване на вредите, включително липсата на програми за налоксон за домашна употреба. Налоксонът е медикамент, използван за спешно противодействие при предозиране с опиоиди.


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Предизборни подаръци за децата

    1 2 Отговор
    Значи ще има много гласове за Йотова в Пловдив.

    22:42 07.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Няма нищо чудно

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Кина":

    Държавата на Йотова, Радев и Костадинов. Държавата където 85% от населението било за Путин.

    Коментиран от #7

    22:50 07.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Маймуняк

    0 0 Отговор
    Днес видях Лъчо тъпото личния лекар на Боко тиквата..! Стана ми смешно че тъпото е гинеколог по професия...! Егати разврата..!

    22:59 07.10.2026

  • 9 Ватмана и фустата приятели на Русия

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":

    Харесват това

    23:00 07.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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