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Представят актуална информация за реставрацията на Шипка

Представят актуална информация за реставрацията на Шипка

8 Октомври, 2026 05:29 588 7

  • паметникът на шипка-
  • реставрация-
  • евтим милошев-
  • румен радев-
  • музей шипка-бузлуджа

Научните консултанти и рецензенти ще обяснят етапите, сроковете и мерките за запазване на автентичния облик на паметника.

Представят актуална информация за реставрацията на Шипка - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на културата Евтим Милошев и специалисти, ангажирани с реставрацията на паметника на свободата на връх Шипка, ще представят актуална информация за хода на ремонта.

Научните консултанти и рецензенти на проекта ще съобщят подробности за обхвата на дейностите, отделните етапи и сроковете за изпълнение. Ще бъдат представени и мерките за запазване на автентичния облик на паметника.

Паметникът е затворен за посетители в началото на септември. Реставрацията трябва да приключи до края на август 2029 г. Проектът предизвика съмнения и протести от страна на политици и организации.

Обещание за запазване на вида на паметника

По време на парламентарния контрол премиерът Румен Радев заяви, че след приключването на ремонта паметникът ще изглежда по същия начин.

„Ето ги стъпалата на централния северен ход на паметника. Всички са подредени“, посочи Евтим Милошев.

Радев обясни необходимостта от ремонта с опасното състояние на сградата. По думите му от паметника падат камъни, фугите са разрушени, вътре има влага, а експозицията се поврежда.

Месечен контрол и отчет на всеки 10 дни

Евтим Милошев заяви, че експерти на Министерството на културата ще посещават обекта всеки месец и ще следят за спазването на проекта.

Директорът на музея „Шипка-Бузлуджа“ трябва да представя отчет за напредъка на всеки 10 дни. Отчетите трябва да бъдат придружени със снимков материал и да се изготвят до окончателното приключване на договора и приемането на изпълнението.

Пред медиите предстои да бъдат представени конкретните дейности по реставрацията, сроковете по отделните етапи и начинът, по който ще се гарантира запазването на историческия облик на паметника.

Източници: bnrnews.bg


Габрово / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 хаберих

    3 1 Отговор
    Жена ми е страшно организирана. Днес ми даде списъка със семейните скандали за следващата седмица.

    05:33 08.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Шопо

    1 5 Отговор
    Този паметник е морално остарял, не е нужен вече.

    06:05 08.10.2026

  • 4 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Нашите хора на Шипка направиха граждански арест на камионите които изнасят свещените камъни от Шипка.

    06:19 08.10.2026

  • 5 в кратце

    2 1 Отговор
    Историческият облик на паметника ойде в миналото.Сега ще му сложат силикон и други пластики,а после ще го боядисат и гримират.

    06:19 08.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ГОРКО СИ СЕДИ У ГАБРОВО

    0 1 Отговор
    И ПИТА - КОЛКО ОСТАНАХА ОТ ТИЯ ЖИВОТНИ ОЩЕ ? :) ПАМЕТНИК НА КВО БЕ, ЖИВОТНИ !

    07:09 08.10.2026

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