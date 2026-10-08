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Рейтинговата система оценява 51 университета у нас

Рейтинговата система оценява 51 университета у нас

8 Октомври, 2026 06:19 603 6

  • рейтингова система-
  • университети-
  • висше образование-
  • мон-
  • кандидат-студенти

МОН представя годишното издание на системата, която сравнява висшите училища по 52 професионални направления. Софийският университет е лидер в 22 направления.

Рейтинговата система оценява 51 университета у нас - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерството на образованието и науката представя Рейтинговата система на висшите училища за 2026 г. Годишното издание обхваща 51 университета и сравнява представянето им в 52 професионални направления.

Оценките са изготвени по показатели, сред които са качеството на учебния процес, научната дейност, приложението на дипломата, престижът на висшето училище и нивото на безработица сред завършилите. Представянето на системата е насрочено за 10:00 часа.

Софийският университет запазва лидерската позиция

Софийският университет заема първо място в 22 професионални направления от общо 29, по които участва в класациите. Медицинският университет в София е начело във всички пет направления, в които предлага обучение.

Рейтинговата система е предназначена да подпомогне кандидат-студентите при избора на университет и професионално направление. Тя позволява сравнение не само между отделните висши училища, но и по конкретни области на обучение.

Магистрите се реализират по-успешно според предходните данни

Данните от миналогодишното издание показват по-ниска безработица и по-високи заплати сред завършилите магистърски програми в сравнение с бакалаврите. Тези показатели са част от информацията, която системата предоставя за реализацията на дипломираните на пазара на труда.

Новото издание ще даде актуална картина за представянето на университетите и професионалните направления в страната.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    1 0 Отговор
    Рейтинговата костема надценява 51 университета у вас.Мъхъ!

    06:23 08.10.2026

  • 2 Главно Зъ

    0 0 Отговор
    Три на релси.

    06:33 08.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 УМНИ КУЧЕТА БРЕЙ

    0 0 Отговор
    САМО 3 600 000 :) А СКОРО И ПО-МАЛКО !

    06:54 08.10.2026

  • 6 Инженер

    1 0 Отговор
    Много ниско ниво на подготовка,на постъпващи млади инженери,в предприятието ни...!
    Не знаят елементарни технически неща...

    07:42 08.10.2026

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