Рейтинговата система оценява 51 университета у нас

Министерството на образованието и науката представя Рейтинговата система на висшите училища за 2026 г. Годишното издание обхваща 51 университета и сравнява представянето им в 52 професионални направления.

Оценките са изготвени по показатели, сред които са качеството на учебния процес, научната дейност, приложението на дипломата, престижът на висшето училище и нивото на безработица сред завършилите. Представянето на системата е насрочено за 10:00 часа.

Софийският университет запазва лидерската позиция

Софийският университет заема първо място в 22 професионални направления от общо 29, по които участва в класациите. Медицинският университет в София е начело във всички пет направления, в които предлага обучение.

Рейтинговата система е предназначена да подпомогне кандидат-студентите при избора на университет и професионално направление. Тя позволява сравнение не само между отделните висши училища, но и по конкретни области на обучение.

Магистрите се реализират по-успешно според предходните данни

Данните от миналогодишното издание показват по-ниска безработица и по-високи заплати сред завършилите магистърски програми в сравнение с бакалаврите. Тези показатели са част от информацията, която системата предоставя за реализацията на дипломираните на пазара на труда.

Новото издание ще даде актуална картина за представянето на университетите и професионалните направления в страната.

Източници: nova.bg