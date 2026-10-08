Рейтинговата система оценява 51 университета у нас

Министерството на образованието и науката представя Рейтинговата система на висшите училища за 2026 г. Годишното издание обхваща 51 университета и сравнява представянето им в 52 професионални направления.
Оценките са изготвени по показатели, сред които са качеството на учебния процес, научната дейност, приложението на дипломата, престижът на висшето училище и нивото на безработица сред завършилите. Представянето на системата е насрочено за 10:00 часа.
Софийският университет запазва лидерската позиция
Софийският университет заема първо място в 22 професионални направления от общо 29, по които участва в класациите. Медицинският университет в София е начело във всички пет направления, в които предлага обучение.
Рейтинговата система е предназначена да подпомогне кандидат-студентите при избора на университет и професионално направление. Тя позволява сравнение не само между отделните висши училища, но и по конкретни области на обучение.
Магистрите се реализират по-успешно според предходните данни
Данните от миналогодишното издание показват по-ниска безработица и по-високи заплати сред завършилите магистърски програми в сравнение с бакалаврите. Тези показатели са част от информацията, която системата предоставя за реализацията на дипломираните на пазара на труда.
Новото издание ще даде актуална картина за представянето на университетите и професионалните направления в страната.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 в кратце
06:23 08.10.2026
2 Главно Зъ
06:33 08.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 УМНИ КУЧЕТА БРЕЙ
06:54 08.10.2026
6 Инженер
Не знаят елементарни технически неща...
07:42 08.10.2026