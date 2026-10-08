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Над 7 млн. туристи са посетили България до септември

Над 7 млн. туристи са посетили България до септември

8 Октомври, 2026 06:43, обновена 8 Октомври, 2026 14:33 875 7

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Повече от 3,5 милиона от туристите през май-септември са чуждестранни. Мариела Модева вижда потенциал страната да привлича гости през цялата година.

Над 7 млн. туристи са посетили България до септември - 1
Мариела Модева, Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Над 7 милиона туристи са посетили България от януари до септември, съобщи заместник-министърът на туризма Мариела Модева във Велико Търново. По думите ѝ само за периода май-септември са отчетени 5,7 милиона туристи, като повече от 3,5 милиона от тях са чуждестранни.

Данните бяха представени при откриването на 21-вото Международно изложение „Културен туризъм“. Според Модева резултатите показват потенциала на България да развива туризъм не само през летния и зимния сезон.

„България може да бъде целогодишна туристическа дестинация, а усилията трябва да бъдат насочени не само към увеличаване на броя на туристите, но и към качеството на туристическия продукт“, каза Мариела Модева.

Културният туризъм привлича все повече посетители

Заместник-министърът посочи, че интересът към културно-историческия туризъм нараства. В 21 български общини е отчетено увеличение от около 1% на посетителите, които пътуват с такава цел.

На европейско ниво около 14% от туристите посочват културно-историческия туризъм като причина за пътуването си. Същият дял проявява интерес към градски разходки, а около 4% се интересуват от винен и кулинарен туризъм. Така общият дял на тези форми на туризъм достига около 32%.

В световен мащаб делът на туристите с интерес към културния туризъм варира между 14 и 20%. В България няма отделна статистика за този сегмент, затова той се измерва чрез посещенията на културно-исторически обекти, музеи и общини с концентрация на културни ценности.

Музеите са привлекли над 7,9 милиона посещения

Посещенията в българските музеи вече надхвърлят 7,9 милиона. В страната има около 40 000 недвижими културни ценности, а Модева посочи, че България е на трето място в Европа след Италия и Гърция по този показател.

По думите ѝ целта е да се повиши качеството на туристическия продукт и да се промени представата за България като евтина сезонна дестинация. Сред ключовите фактори за развитието на сектора тя открои свързаността, достъпността, създаването на нови туристически продукти и по-ефективния маркетинг на целевите пазари.

„Можем да посрещнем туристите с един разказ за нашата история, култура и традиции, които са на повече от 8000 години“, подчерта Мариела Модева.

Международното изложение „Културен туризъм“ се провежда до 9 октомври в залите на Бизнесцентър Велико Търново. Събитието е създадено по инициатива на Община Велико Търново, провежда се съвместно с Министерството на туризма и е част от Годишната програма за национална туристическа реклама.

Източници: dariknews.bg


Велико Търново / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абу Будалиб

    8 1 Отговор
    Вероятно в тази бройка са и гастарбайтерите от южната съседка. Значи около 2.5-3 милиона са. Ако махнем и служебни командировки,отиват на 1,5-2 милиона. Стъкмистика му викаме.

    07:06 08.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Боже мили ,

    4 0 Отговор
    как се е стъкмила само ?!

    07:23 08.10.2026

  • 6 българина

    0 0 Отговор
    щом казвате е така, всички друго видяхме по морето

    11:10 08.10.2026

  • 7 Май броят

    0 0 Отговор
    транзитно преминаващите турци за туристи?

    11:43 08.10.2026

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