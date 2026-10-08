Ивайло Мирчев: Има и свидетел, който казва, че атаката в Черно море е от руски дрон

От „Демократична България” предложихме 7 точки по време на Консултативния съвет за национална сигурност. Две от тях не бяха приети. Ние искахме България да изпрати нота до Русия и да има много ясен ангажимент от страна на Москва, че няма да атакува в изключителната икономическа зона на България. Това каза депутатът от "Демократична България" Ивайло Мирчев в ефира на "Здравей, България".

Той посочи, че в т.нар. зърнен коридор от началото на войната не е имало руски кораби, като няма такива и от страна на Украйна. По думите му Москва се опитва да спре корабоплаването в този район на Черно море.

Мирчев каза, че има и свидетел, който казва, че атаката е от руски дрон. Той отбеляза, че по време на КСНС не е имало никой, който да се съмнява, че нападението е от страна на Русия. Депутатът също така отбеляза, че Володимир Зеленски е заявил, че Украйна не провежда операции в тази зона.

По отношение на Турция Мирчев каза, че страната има много по-различна геополитическа „игра”, тъй като се опитва да е балансьор – има интереси и спрямо Русия, и спрямо Украйна.

Народният представител каза, че след атаките ще се повишат застраховките при корабоплаването. Също така има риск да бъде ударено и българско плавателно средство, допълни той.

Мирчев определи декларацията, с която излезе Илияна Йотова, като "беззъба".

Ако има атака в териториалните води на България, положението няма да е по-различно, смята депутатът. Той отбеляза, че битката с дронове за нас, а и за други държави, е много трудна. Мирчев каза, че една от предложените точки от "Демократична България" по време на КСНС е страната ни да участва във всички антидрон инициативи на НАТО и Европейския съюз. По думите му България трябва да започне да си сътрудничи с Украйна, за да може да се защити, тъй като Киев е на много високо ниво в борбата срещу дроновете.

Депутатът от подчерта, че сигналите от страна на България към Украйна е дистанциране в подкрепата.