Новини
България »
Ивайло Мирчев: Има и свидетел, който казва, че атаката в Черно море е от руски дрон

Ивайло Мирчев: Има и свидетел, който казва, че атаката в Черно море е от руски дрон

8 Октомври, 2026 08:37 2 070 131

  • ивайло мирчев-
  • кораби-
  • дрон-
  • черно море

Депутатът каза, че Русия се опитва да спре корабоплаването в т.нар. зърнен коридор

Ивайло Мирчев: Има и свидетел, който казва, че атаката в Черно море е от руски дрон - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От „Демократична България” предложихме 7 точки по време на Консултативния съвет за национална сигурност. Две от тях не бяха приети. Ние искахме България да изпрати нота до Русия и да има много ясен ангажимент от страна на Москва, че няма да атакува в изключителната икономическа зона на България. Това каза депутатът от "Демократична България" Ивайло Мирчев в ефира на "Здравей, България".

Той посочи, че в т.нар. зърнен коридор от началото на войната не е имало руски кораби, като няма такива и от страна на Украйна. По думите му Москва се опитва да спре корабоплаването в този район на Черно море.

Мирчев каза, че има и свидетел, който казва, че атаката е от руски дрон. Той отбеляза, че по време на КСНС не е имало никой, който да се съмнява, че нападението е от страна на Русия. Депутатът също така отбеляза, че Володимир Зеленски е заявил, че Украйна не провежда операции в тази зона.

По отношение на Турция Мирчев каза, че страната има много по-различна геополитическа „игра”, тъй като се опитва да е балансьор – има интереси и спрямо Русия, и спрямо Украйна.

Народният представител каза, че след атаките ще се повишат застраховките при корабоплаването. Също така има риск да бъде ударено и българско плавателно средство, допълни той.

Мирчев определи декларацията, с която излезе Илияна Йотова, като "беззъба".

Ако има атака в териториалните води на България, положението няма да е по-различно, смята депутатът. Той отбеляза, че битката с дронове за нас, а и за други държави, е много трудна. Мирчев каза, че една от предложените точки от "Демократична България" по време на КСНС е страната ни да участва във всички антидрон инициативи на НАТО и Европейския съюз. По думите му България трябва да започне да си сътрудничи с Украйна, за да може да се защити, тъй като Киев е на много високо ниво в борбата срещу дроновете.

Депутатът от подчерта, че сигналите от страна на България към Украйна е дистанциране в подкрепата.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 58 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 провинциалист

    125 6 Отговор
    "Мисля, че беше руска атака, защото возехме украински товар... руснаците ни пуснаха подводна бомба". - БТВ Новините. Браво, Мирчев, браво!

    Коментиран от #64, #86

    08:42 08.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Свирча Кошаревченко

    129 3 Отговор
    Мирча, Мирча - тоя свидетел да не е куриер на Глову? Човекот каза, че щом караме укрозърно нелегално значи са руснаците, ама дали сте чули за възможността false flag operation - май не?!

    08:43 08.10.2026

  • 10 честен ционист

    119 3 Отговор
    Има кошаревски свидетел от село Крушари.

    08:43 08.10.2026

  • 11 Трол

    117 2 Отговор
    Този свидетел трябва да го назначим на работа към МО. Изглежда експерт човек.

    08:43 08.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 иван костов

    125 1 Отговор
    Свидетелят е атанас атанасов, на който постоянно му се привиждат руснаци!
    Иначе , вождът Полу ДваПръстаЧело е основна заплаха за националната сигурност

    Коментиран от #85

    08:44 08.10.2026

  • 14 Госあ

    92 1 Отговор
    И кво, ве крушарски? А? Пий си оземпика и не въвлича България във война.

    08:44 08.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 7373737272

    103 2 Отговор
    Как ще види дронът ,че е руски?Тоя трябва да има очи ренген ,нящо като американския холивудски герой Супермен,а!

    08:45 08.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хохо Бохо

    91 2 Отговор
    Този е болезнено тп. Свидетелят може ли еднозначно да определи произхода на дрон по вида му?

    08:46 08.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хасковски каунь

    74 3 Отговор
    Може и челото му да е два пръста, ама от всичко вдява

    08:47 08.10.2026

  • 23 Зеления

    72 2 Отговор
    Привържениците на Мирчев и ППДБ да обяснят как цял живот те и тяхната партия се бори срещу милиционерщината в държавата, а сега ще гласуват за милиционер за вицепрезидент?

    08:47 08.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 НАЛИ

    95 1 Отговор
    А бе то и Северен поток не го бяха взривили украинци, но после самите натовци го доказаха и ги изловиха извършителите.
    Как да им вярваш на подлеците !??

    08:47 08.10.2026

  • 27 факт

    90 2 Отговор
    Този несретник не знае какво означава терминът свидетел. Въпросният "свидетел" не е видял руски дрон, а предполага, че е руски. Това предположение струва точно толкова, колкото ако аз предполагам, че дронът е украински. А това лапацало прекара целия си живот в омраза към руснаците и разносвачите на пици. Партии и организации, които пропагандират омраза към когото и да било, трябва да бъдат забранени и преследвани от закона.

    08:48 08.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ОБЕКТИВЕН

    72 2 Отговор
    Не е ли логично който най-много крещи с/у Русия да вземе пушката и да отиде на фронта да стреля с/у руската армия? Защо никой от жълтопаветния психосектор не е отишъл на фронта? Защо бутат държавата към война, а те самите се крият? Хайде, по-смело, защо само лаете изотзад?

    08:49 08.10.2026

  • 30 Титак

    57 1 Отговор
    Зеленото потвърди, той е свидетелят.

    08:49 08.10.2026

  • 31 Хмм

    47 2 Отговор
    след сандала с разносвача, мирчев олеква каквото и да каже, да оставим настрана че разцепи ПП-ДБ с отнемането на поне три депутатски места на ПП чрез преференции, по-добре да пращат божанов по телевизиите, а мирчев вече е на щат, от една телевизия в друга всеки ден

    08:50 08.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 РЕАЛИСТ

    70 2 Отговор
    Дори и да е руски дрон, за което няма доказателство, и какво е това. Ударен ли е български кораб? Е е. Ударени на кораби на неизвестни нам държави: Того и Палау. Собственици са двама турски мошеници. Тази икономическа зона не е териториални води и при инцидент България няма никаква юрисдикция, да търси каквото и да било. Това казва морското право. И ако е Русия, ще ѝ обявим война ли бе, глупако Мирчев?

    08:50 08.10.2026

  • 34 Госあ

    55 1 Отговор
    Загрижил се оземпика с два пръста чело от крушари за украинското зърно на турски и египетски кораби потънали извън териториалните води на България!

    08:50 08.10.2026

  • 35 Ционистки ястреб

    40 1 Отговор
    – Абе, разбрах, че еди-кой-си казал, че си бил голям глупак!
    – Ха! Че той кога е имал собствено мнение, сигурно го е чул от еди-кой-си!

    08:51 08.10.2026

  • 36 Факти

    41 2 Отговор
    Ивайло Мирчев: Има и свидетел, който казва, че атаката в Черно море е от руски дрон, защото Украина е Русия

    08:51 08.10.2026

  • 37 Бг гражданин

    56 2 Отговор
    Изключителен подлец и гнус,готов да предаде и майка си за шепа жълтици... "пази Боже ,сляпо да прогледа"....

    08:52 08.10.2026

  • 38 Тц-тц

    45 2 Отговор
    Свидетел?!?
    Тоя на снимката наистина е иZкукал...

    08:52 08.10.2026

  • 39 Един друг

    7 60 Отговор
    Рано, рано са събудили руските тролове да заглушават истината. Жалки хорица. Истината винаги излиза, колкото и да се отитват зеления чорап и троловете да я скрият.
    Браво на Мирчев.

    Коментиран от #47, #57

    08:52 08.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Рублен Крадев

    8 33 Отговор
    Не, бе, не е така, Мутрофанова ме увери

    08:53 08.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 евроатлантик

    49 2 Отговор
    свидетелят сигурно е генерал Гнома, който е видял как руската подводница от язовир Искър е стреляла с торпедо по двата кораба

    08:53 08.10.2026

  • 44 Артилерист

    43 2 Отговор
    Мирчев с поведението си наподобява ранните седесари (Ал. Йорданов, Сугарев, Ганев, Михайлова-Нейнски и другите) които се държаха много невъзпитано за публични персони...

    08:54 08.10.2026

  • 45 Свидетел

    28 3 Отговор
    От педрохан?

    08:54 08.10.2026

  • 46 Госあ

    24 0 Отговор
    С три самолета и две лодки на ястреби ше се праат селяците!

    08:54 08.10.2026

  • 47 Удри евраста с лопатЕто

    39 3 Отговор

    До коментар #39 от "Един друг":

    Хахахахаха ми то евраския трoл мирчев се е събудил най рано да заглушава истината ве хахахахаха

    08:54 08.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 ЧудоМирчев

    39 2 Отговор
    Свидетел? Един овчар пасял овцете наблизо и мярнал надпис "СССР", нали?

    08:55 08.10.2026

  • 50 Даааааааа

    38 3 Отговор
    Считам, че сащ и нато нападнаха Русия. А мирчев считам за червей, типичен партиен секретар, подлизурка.

    08:56 08.10.2026

  • 51 Откровение

    45 3 Отговор
    Не знаем за такъв свидетел.
    Но цял народ е свидетел,че вие от Доносническа България сте идиоти,начело със СОПОЛА!

    08:56 08.10.2026

  • 52 Ами,да

    29 2 Отговор
    Той и наркомана така каза.

    08:56 08.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Ето

    20 1 Отговор
    Го крушонския ездач на дронове той знае чий е

    08:57 08.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Оня

    21 2 Отговор
    Гении на мисълта! Със сигурност не отстъпва на най умното насекомо! Може би са наравно!

    08:57 08.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 идиоти вън

    38 2 Отговор
    Свидетелят е един моряк, който каза, че кораба е бил атакуван от подводен дрон, който е бил руски и той го е ,,видял" през ноща, абе требва да си много проЗт да се позоваваш на такава информация!!!

    08:58 08.10.2026

  • 59 Скептик

    32 1 Отговор
    Този свидетел да не е водолаз. Как позна, че подводният дрон е руски. Обикновено украинците използват английски подводни дрони.

    09:00 08.10.2026

  • 60 Колко

    23 1 Отговор
    Процента вече не съмняват,че нац. пред атели ги канят в нац. (ли били)медии ??

    09:00 08.10.2026

  • 61 Сийка

    23 3 Отговор
    Всъщност я се замислете ( ако можете) , защо Ердоган се е обадил на Путин за сигурността в морето, а не на Земенски!

    Коментиран от #73

    09:01 08.10.2026

  • 62 кукузел

    11 0 Отговор
    Вече не "се опитва да спре", реално го.

    09:01 08.10.2026

  • 63 Боги

    36 2 Отговор
    Какво унижение за телевизиите, дето канят този индивид! Самата Урсула се въздържа от оценки, ама Мирчев знаел. Загу... беняк!

    09:01 08.10.2026

  • 64 Мирча

    23 1 Отговор

    До коментар #6 от "провинциалист":

    Този свидетел с нощно в7ждабе ли е в 3 ч?

    09:02 08.10.2026

  • 65 Перо

    41 2 Отговор
    Тъпия селтик Мирчев не знае, че 200-милната изключителната икономическа зона не е БГ територия, а зона за търсене и спасяване, от инциденти, риболов, търсене на нефтени източници и т.н. в неутрални води! Териториалната зона е на 12 мили от бреговата ивица! Какви ноти бълнува тоя?

    09:02 08.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Ивелин Михайлов

    21 1 Отговор
    НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК В СВЕТА ДО ВАРНА ИМА СВИДЕТЕЛ, ЧЕ ДРОНЪТ Е УКРАИНСКИ!

    09:03 08.10.2026

  • 68 Военен

    26 1 Отговор
    Тоя свидетел нощно виждане ли е имал

    Коментиран от #77

    09:03 08.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 7986756578

    24 0 Отговор
    не мога да повярвам , че има такива промити хора ! Този наистина ли си вярва !

    09:07 08.10.2026

  • 71 някойситам

    17 0 Отговор
    поплачете и се жалвайте на меркел да ви гушне. нито първи нито последен дрон е това, свиквайте...

    09:08 08.10.2026

  • 72 мдаа

    18 1 Отговор
    И преди 80 години цветът на нацията и интелигенцията е бил точно такъв.

    09:08 08.10.2026

  • 73 Оня

    20 0 Отговор

    До коментар #61 от "Сийка":

    Ердоган се е обадил на Путин да се оправдава защото много добре знае с какво е бил натоварен кораба който е потънал за ТРИ минути!

    09:09 08.10.2026

  • 74 Два пръста

    24 0 Отговор
    Номенклатурен изклЕсавец с два пръста чело не ми е рЕпер за ориентиране.

    09:09 08.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Българин

    1 25 Отговор
    Радев и Йотова са Пропутински пионки.

    09:10 08.10.2026

  • 77 Тити на Кака

    13 0 Отговор

    До коментар #68 от "Военен":

    Не , виждането му не е било нощно.
    Денонощно трябва да е 😉😂

    09:11 08.10.2026

  • 78 ОЗЕМПИК

    21 0 Отговор
    Свидетелят е летял след дрона

    09:11 08.10.2026

  • 79 Гошо

    18 0 Отговор
    Тоя толкова ли сие бил глупав или е оглупял от като е в опозицията

    09:12 08.10.2026

  • 80 Замислен

    23 0 Отговор
    По БТВ-гнома,по нова-Пицаря.Едновременно!?

    09:12 08.10.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Предлагам всеки, който търси конфликти

    27 0 Отговор
    Да бъде пращан на фронта. В случая може да съберем доста майкопродажни елементи и да ги пратим на Киев. Убеден съм, че на секундата, щою се приеме такъв закон, всички такива същества като това на снимката ще станат върши защитници на неутралитета.
    Между другото това, че в българския Парламент такива като това на снимката седят, в обида за всеки българин!

    09:19 08.10.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Фейк - либераст

    14 0 Отговор

    До коментар #13 от "иван костов":

    От известно време крушарския поумня! Челото му стана по голямо ЗАЩОТО СИ БРЪСНЕ ГЛАВАТА ПОНЕ 4 ПРЪСТА НАД ВЕЖДИТЕ!

    09:23 08.10.2026

  • 86 Чудя се...?!

    15 0 Отговор

    До коментар #6 от "провинциалист":

    Тоя ,,свидетел"-моряка,дето каза,че дрона бил руски,освен да е самата преродена Ванга...!
    Щото иначе няма как да знае...?!

    09:27 08.10.2026

  • 87 Госあ

    12 0 Отговор
    крушаревски свидетел ха ха ха ха ха

    Коментиран от #93

    09:27 08.10.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Тц-тц

    16 0 Отговор
    Свидетел?!?
    Тоя на снимката наистина е иZкукал...

    09:28 08.10.2026

  • 91 Само питам

    20 0 Отговор
    Тоя свидетел - "Копривски свидетел " ли е ?
    Експертите не могат да определят , ОБАЧЕ МИРЧЕВ ЗНАЕ ?!!
    Аман от наведени шорошоиди!!
    Майка си продават за две евра .

    09:28 08.10.2026

  • 92 тоз пък

    16 0 Отговор
    Може и ирански да е бил! Как го познаха? Имало е лепенка на чиборашка ли?

    09:29 08.10.2026

  • 93 Да знаеш

    13 0 Отговор

    До коментар #87 от "Госあ":

    Точният израз е "Кошаревски свидетел".

    Коментиран от #117, #131

    09:30 08.10.2026

  • 94 Амчи тъй де!

    20 0 Отговор
    ,,Мирчев определи декларацията, с която излезе Илияна Йотова, като "беззъба"...."
    Я вижте Мирчев как се ,,озъби" на раздавача на пици...!
    Явно той иска и Йотова така да се ,,озъби"...

    09:33 08.10.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този боклук да мълчи

    22 0 Отговор
    Корсарят от Росенец е жалко двукрако. Като иска подкрепа за украйна, да отива на фронта в украйна, там много ще се зарадват на подкрепата, а нас ще ни отърват от него.

    09:36 08.10.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 боби

    13 0 Отговор
    Ние,гражданите на България, депутати ли имаме или клоуни и лъжци??????

    09:39 08.10.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Анонимен

    12 0 Отговор
    Крушарският следовател с два пръста

    09:49 08.10.2026

  • 108 Пешо кьоравия

    11 0 Отговор
    Аз го видях, руски беше. Вервайте ми, адмирал Мирчев ми верва...

    09:51 08.10.2026

  • 109 Баба

    6 0 Отговор
    Иска Ви се да е така Поздравявам Ви с песента Кои ограби България на великата Стефка Берова и тогава да започнете в парламента да се карате защото за друго не ставате

    09:51 08.10.2026

  • 110 Историк

    1 12 Отговор
    За путинолизците няма никакво значение истината, те са привърженици на КГБ. Русия и СССР никога не са признавали престъпленията си, историята го доказва 100 години. Лъжата там се нарича истина и войната мир.

    09:51 08.10.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Свидетел Кошарев

    8 0 Отговор
    Бях там. Дронът направи няколко кръгчета над нас. Ние излязохме на палубата да видим какво ни носи. Имаше табела с големи букви написани на руски, английски и украински: "От Русия с любов!.
    И после... стана манджа с праС!

    09:53 08.10.2026

  • 113 Мирчев каза

    1 1 Отговор
    Мирчев каза, че има и свидетел, който казва, че атаката е от руски дрон.

    09:54 08.10.2026

  • 114 Срамота!

    6 0 Отговор
    Тоя отпадък, докога ще ни го пробутвате?

    09:55 08.10.2026

  • 115 Горно Уйно

    2 0 Отговор
    Мирчооу, кам ти го свидетело?

    09:55 08.10.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Сандо

    6 0 Отговор
    Тоя свидетел от жълтите павета ли изскочи?Или е пътувал с дрона?Абе има ли откачалки които да се връзват на брътвежите на тая откачалка?

    09:59 08.10.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Мирчака

    7 0 Отговор
    Мирчака с нова вратовръзка, но същия тъповат мръсник

    10:00 08.10.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Голяма излагация.

    4 0 Отговор
    Историята е като "една жена каза". Имало свидетел. Ами той беше индийски моряк, който наистина каза, че били ударени от руски дрон, обаче той не бил го видял. Напират умнокрасивите да се покажат баш евроатлантици, не искат да проявят малко търпение и да чуят какво ще покаже обследването на потъналия кораб.

    10:20 08.10.2026

  • 129 Точно така....

    2 0 Отговор
    ...това е Супермен , който е летял до дрона в опит да го спре и ясно е видял, че това е руски дрон ...нещо повече на лявото крило е имало апликация на Путин възседнал мечка , гол до кръста с ракета " Сармат " в ръката.

    10:34 08.10.2026

  • 130 разбор

    1 0 Отговор
    Колко заряд може да носи един дрон?Възможно ли е дрон да потопи кораб за три минути с целия екипаж?Експлозита е засечена и видяна от МКС.Това е и причината кораба да потъне като виденичен камък.Поне две подводни лодки контролират трафика Босфор-Одеса.Само корабно торпедо,подводна мина и ракета "екзосет"са в състояние да потопят за три минути изгнило 50 годишно корито като това.

    10:44 08.10.2026

  • 131 007 лиценз ту кил

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "Да знаеш":

    Това е друго. В случая е точно крушаревски свидетел.

    10:46 08.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове