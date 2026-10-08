Ивайло Мирчев: Има и свидетел, който казва, че атаката в Черно море е от руски дрон

От „Демократична България” предложихме 7 точки по време на Консултативния съвет за национална сигурност. Две от тях не бяха приети. Ние искахме България да изпрати нота до Русия и да има много ясен ангажимент от страна на Москва, че няма да атакува в изключителната икономическа зона на България. Това каза депутатът от "Демократична България" Ивайло Мирчев в ефира на "Здравей, България".
Той посочи, че в т.нар. зърнен коридор от началото на войната не е имало руски кораби, като няма такива и от страна на Украйна. По думите му Москва се опитва да спре корабоплаването в този район на Черно море.
Мирчев каза, че има и свидетел, който казва, че атаката е от руски дрон. Той отбеляза, че по време на КСНС не е имало никой, който да се съмнява, че нападението е от страна на Русия. Депутатът също така отбеляза, че Володимир Зеленски е заявил, че Украйна не провежда операции в тази зона.
По отношение на Турция Мирчев каза, че страната има много по-различна геополитическа „игра”, тъй като се опитва да е балансьор – има интереси и спрямо Русия, и спрямо Украйна.
Народният представител каза, че след атаките ще се повишат застраховките при корабоплаването. Също така има риск да бъде ударено и българско плавателно средство, допълни той.
Мирчев определи декларацията, с която излезе Илияна Йотова, като "беззъба".
Ако има атака в териториалните води на България, положението няма да е по-различно, смята депутатът. Той отбеляза, че битката с дронове за нас, а и за други държави, е много трудна. Мирчев каза, че една от предложените точки от "Демократична България" по време на КСНС е страната ни да участва във всички антидрон инициативи на НАТО и Европейския съюз. По думите му България трябва да започне да си сътрудничи с Украйна, за да може да се защити, тъй като Киев е на много високо ниво в борбата срещу дроновете.
Депутатът от подчерта, че сигналите от страна на България към Украйна е дистанциране в подкрепата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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6 провинциалист
Коментиран от #64, #86
08:42 08.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Свирча Кошаревченко
08:43 08.10.2026
10 честен ционист
08:43 08.10.2026
11 Трол
08:43 08.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 иван костов
Иначе , вождът Полу ДваПръстаЧело е основна заплаха за националната сигурност
Коментиран от #85
08:44 08.10.2026
14 Госあ
08:44 08.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 7373737272
08:45 08.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Хохо Бохо
08:46 08.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Хасковски каунь
08:47 08.10.2026
23 Зеления
08:47 08.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 НАЛИ
Как да им вярваш на подлеците !??
08:47 08.10.2026
27 факт
08:48 08.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ОБЕКТИВЕН
08:49 08.10.2026
30 Титак
08:49 08.10.2026
31 Хмм
08:50 08.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 РЕАЛИСТ
08:50 08.10.2026
34 Госあ
08:50 08.10.2026
35 Ционистки ястреб
– Ха! Че той кога е имал собствено мнение, сигурно го е чул от еди-кой-си!
08:51 08.10.2026
36 Факти
08:51 08.10.2026
37 Бг гражданин
08:52 08.10.2026
38 Тц-тц
Тоя на снимката наистина е иZкукал...
08:52 08.10.2026
39 Един друг
Браво на Мирчев.
Коментиран от #47, #57
08:52 08.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Рублен Крадев
08:53 08.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 евроатлантик
08:53 08.10.2026
44 Артилерист
08:54 08.10.2026
45 Свидетел
08:54 08.10.2026
46 Госあ
08:54 08.10.2026
47 Удри евраста с лопатЕто
До коментар #39 от "Един друг":Хахахахаха ми то евраския трoл мирчев се е събудил най рано да заглушава истината ве хахахахаха
08:54 08.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 ЧудоМирчев
08:55 08.10.2026
50 Даааааааа
08:56 08.10.2026
51 Откровение
Но цял народ е свидетел,че вие от Доносническа България сте идиоти,начело със СОПОЛА!
08:56 08.10.2026
52 Ами,да
08:56 08.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Ето
08:57 08.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Оня
08:57 08.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 идиоти вън
08:58 08.10.2026
59 Скептик
09:00 08.10.2026
60 Колко
09:00 08.10.2026
61 Сийка
Коментиран от #73
09:01 08.10.2026
62 кукузел
09:01 08.10.2026
63 Боги
09:01 08.10.2026
64 Мирча
До коментар #6 от "провинциалист":Този свидетел с нощно в7ждабе ли е в 3 ч?
09:02 08.10.2026
65 Перо
09:02 08.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Ивелин Михайлов
09:03 08.10.2026
68 Военен
Коментиран от #77
09:03 08.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 7986756578
09:07 08.10.2026
71 някойситам
09:08 08.10.2026
72 мдаа
09:08 08.10.2026
73 Оня
До коментар #61 от "Сийка":Ердоган се е обадил на Путин да се оправдава защото много добре знае с какво е бил натоварен кораба който е потънал за ТРИ минути!
09:09 08.10.2026
74 Два пръста
09:09 08.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Българин
09:10 08.10.2026
77 Тити на Кака
До коментар #68 от "Военен":Не , виждането му не е било нощно.
Денонощно трябва да е 😉😂
09:11 08.10.2026
78 ОЗЕМПИК
09:11 08.10.2026
79 Гошо
09:12 08.10.2026
80 Замислен
09:12 08.10.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Предлагам всеки, който търси конфликти
Между другото това, че в българския Парламент такива като това на снимката седят, в обида за всеки българин!
09:19 08.10.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Фейк - либераст
До коментар #13 от "иван костов":От известно време крушарския поумня! Челото му стана по голямо ЗАЩОТО СИ БРЪСНЕ ГЛАВАТА ПОНЕ 4 ПРЪСТА НАД ВЕЖДИТЕ!
09:23 08.10.2026
86 Чудя се...?!
До коментар #6 от "провинциалист":Тоя ,,свидетел"-моряка,дето каза,че дрона бил руски,освен да е самата преродена Ванга...!
Щото иначе няма как да знае...?!
09:27 08.10.2026
87 Госあ
Коментиран от #93
09:27 08.10.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Тц-тц
Тоя на снимката наистина е иZкукал...
09:28 08.10.2026
91 Само питам
Експертите не могат да определят , ОБАЧЕ МИРЧЕВ ЗНАЕ ?!!
Аман от наведени шорошоиди!!
Майка си продават за две евра .
09:28 08.10.2026
92 тоз пък
09:29 08.10.2026
93 Да знаеш
До коментар #87 от "Госあ":Точният израз е "Кошаревски свидетел".
Коментиран от #117, #131
09:30 08.10.2026
94 Амчи тъй де!
Я вижте Мирчев как се ,,озъби" на раздавача на пици...!
Явно той иска и Йотова така да се ,,озъби"...
09:33 08.10.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
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99 Този боклук да мълчи
09:36 08.10.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 боби
09:39 08.10.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
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107 Анонимен
09:49 08.10.2026
108 Пешо кьоравия
09:51 08.10.2026
109 Баба
09:51 08.10.2026
110 Историк
09:51 08.10.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Свидетел Кошарев
И после... стана манджа с праС!
09:53 08.10.2026
113 Мирчев каза
09:54 08.10.2026
114 Срамота!
09:55 08.10.2026
115 Горно Уйно
09:55 08.10.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Сандо
09:59 08.10.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Мирчака
10:00 08.10.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Този коментар е премахнат от модератор.
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128 Голяма излагация.
10:20 08.10.2026
129 Точно така....
10:34 08.10.2026
130 разбор
10:44 08.10.2026
131 007 лиценз ту кил
До коментар #93 от "Да знаеш":Това е друго. В случая е точно крушаревски свидетел.
10:46 08.10.2026