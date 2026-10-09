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Времето днес, прогноза за петък, 9 октомври: Топло и слънчево, температури до 30°

Времето днес, прогноза за петък, 9 октомври: Топло и слънчево, температури до 30°

9 Октомври, 2026 03:00 538 3

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На места в Западна България облачността ще се увеличи към края на деня. През уикенда се очакват валежи и захлаждане

Времето днес, прогноза за петък, 9 октомври: Топло и слънчево, температури до 30° - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Времето в България в петък, 9 октомври, ще бъде предимно слънчево и топло. Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, а максималните ще достигнат 25°-30° в източните и южните райони. В Западна България дневните стойности ще са между 20° и 25°. Националният институт по метеорология и хидрология прогнозира: „През деня на 9 октомври 2026 г. времето над страната ще бъде предимно слънчево.“

Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Към края на деня облачността над западните райони ще започне да се увеличава, като са възможни слаби валежи от дъжд, предимно в планинските части на Западна България.

Времето в планините и по Черноморието

В планините ще бъде предимно слънчево, с високи за сезона температури. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 20°, а на 2000 метра – около 12°. Вятърът ще е умерен от югозапад.

Вечерта и през нощта срещу събота облачността в планинските райони ще се увеличи и ще завали дъжд. Над 2000 метра е възможно да превали сняг.

По Черноморието се очаква слънчево и топло време, с максимални температури между 25° и 28°. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток, а температурата на морската вода ще бъде около 20°-22°.

Захлаждане през уикенда

В събота облачността ще се увеличи над страната и на много места ще има валежи от дъжд. По-значителни количества се очакват в Западна и Централна България. Температурите ще започнат да се понижават, а вятърът ще се усили от северозапад. Прогнозата за края на седмицата предвижда съществена промяна след топлия петък.

Източници: bta.bg, nova.bg


България
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