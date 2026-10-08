Кметът на Кърджали поиска данни за проверка за насилие

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е поискал от ОДМВР-Кърджали и Районното управление в града информация за незавършила проверка по сигнал за твърдения за полицейско насилие. Случаят е от 30 август 2026 г. и е свързан с твърдения за неправомерна употреба на физическа сила спрямо задържано лице.

По сигнала се извършва вътрешна проверка в Районното управление на МВР в Кърджали. Става дума за 21-годишен мъж, съобщи Българската телеграфна агенция. От ОДМВР-Кърджали са посочили, че проверката не е приключила и че резултатите ще бъдат оповестени след нейното завършване.

„Като градоначалник считам за важно да бъда информиран за развитието на случай, който предизвика обществен интерес и засяга гражданите на Кърджали“, е заявил Ерол Мюмюн, цитиран от Радио Кърджали.

Искането е отправено на основание чл. 44, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Кметът е настоял информацията да му бъде предоставена в най-кратък срок, като се е позовал на времето, изминало от случая.

От областната дирекция на МВР са отрекли твърденията, че проверката е била разпоредена лично от директора старши комисар Щерьо Милчев. Полицията не е обявила окончателни данни за установените обстоятелства, действията на конкретни служители или евентуални последици.

Така към момента е потвърдено единствено, че по сигнала има служебна проверка и че тя продължава. След приключването ѝ МВР трябва да оповести резултатите, а поисканата от кмета информация се очаква да бъде предоставена от ОДМВР-Кърджали и Районното управление.

Източници: bnrnews.bg, bta.bg