Военна техника и военнослужещи се придвижват по пътищата

Военнослужещи и военна техника от формированията на 2-ра Тунджанска механизирана бригада и 5-о бригадно командване ще се придвижват по републиканската пътна и железопътна инфраструктура на 9 и 12 октомври.

Двете формирования са част от Сухопътните войски. Придвижването е свързано с приключилото им участие в планирани подготовки, проведени на учебните полигони „Корен“ и „Ново село“.

„Придвижването е свързано с приключило участие в проведени планирани подготовки на учебните полигони „Корен“ и „Ново село“.

Автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на Служба „Военна полиция“, посочва Информационният център на Министерството на отбраната.

В публикуваната информация не са уточнени конкретните маршрути и часове на преминаване. Не са посочени и броят на военнослужещите или количеството на техниката.

Източници: dariknews.bg, armymedia.bg