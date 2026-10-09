Военна техника и военнослужещи се придвижват по пътищата

Военнослужещи и военна техника от формированията на 2-ра Тунджанска механизирана бригада и 5-о бригадно командване ще се придвижват по републиканската пътна и железопътна инфраструктура на 9 и 12 октомври.
Двете формирования са част от Сухопътните войски. Придвижването е свързано с приключилото им участие в планирани подготовки, проведени на учебните полигони „Корен“ и „Ново село“.„Придвижването е свързано с приключило участие в проведени планирани подготовки на учебните полигони „Корен“ и „Ново село“.
Автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на Служба „Военна полиция“, посочва Информационният център на Министерството на отбраната.
В публикуваната информация не са уточнени конкретните маршрути и часове на преминаване. Не са посочени и броят на военнослужещите или количеството на техниката.
Източници: dariknews.bg, armymedia.bg
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3 И пътя
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4 Вземат
Коментиран от #5
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