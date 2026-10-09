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Военна техника и военнослужещи се придвижват по пътищата
  Тема: Трафик

Военна техника и военнослужещи се придвижват по пътищата

9 Октомври, 2026 06:34 508 11

  • военна техника-
  • сухопътни войски-
  • военна полиция-
  • трафик-
  • учебен полигон

Колони от 2-ра Тунджанска механизирана бригада и 5-о бригадно командване ще се движат на 9 и 12 октомври. Те ще бъдат съпровождани от Военна полиция

Военна техника и военнослужещи се придвижват по пътищата - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Военнослужещи и военна техника от формированията на 2-ра Тунджанска механизирана бригада и 5-о бригадно командване ще се придвижват по републиканската пътна и железопътна инфраструктура на 9 и 12 октомври.

Двете формирования са част от Сухопътните войски. Придвижването е свързано с приключилото им участие в планирани подготовки, проведени на учебните полигони „Корен“ и „Ново село“.

„Придвижването е свързано с приключило участие в проведени планирани подготовки на учебните полигони „Корен“ и „Ново село“.

Автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на Служба „Военна полиция“, посочва Информационният център на Министерството на отбраната.

В публикуваната информация не са уточнени конкретните маршрути и часове на преминаване. Не са посочени и броят на военнослужещите или количеството на техниката.

Източници: dariknews.bg, armymedia.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Подводен дрон

    8 0 Отговор
    Да ги бяха качили на БДЖ, да не се излагат по пътищата. Жалка картинка.

    06:38 09.10.2026

  • 2 ТИР

    2 1 Отговор
    Добро решение е да не се посочва броя на военнослужещите и количеството на техниката,,,

    06:42 09.10.2026

  • 3 И пътя

    4 0 Отговор
    ще стане на трошляк доде се придвижват.

    06:42 09.10.2026

  • 4 Вземат

    2 1 Отговор
    ли полевият казан или си носят. брускети и кроасан ,,,

    Коментиран от #5

    06:47 09.10.2026

  • 5 Само...

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Вземат":

    ...бисквити от скакалци и хлебарки

    06:53 09.10.2026

  • 6 Жорж

    2 1 Отговор
    Отвратителна военщина. Да се стоят в казармите и да има ВИР.

    06:53 09.10.2026

  • 7 в кратце

    0 0 Отговор
    учебните полигони „УморенКорен“ и „НовотоСтаро село“.

    06:59 09.10.2026

  • 8 Троян

    1 0 Отговор
    Мале какъв студ беше на Ново село, 1994 февруари. По двайсет човека в палатка бяхме се сгушили целия танков взод да не замръзнем. Псувахме като каруцари шапкарите. Но сега искам да се върне тоя момент когато бях на осемняйсет.

    07:06 09.10.2026

  • 9 ДА СЕ ЗНАЕ ОТ ВСИЧКИ

    1 0 Отговор
    Да се знае от някoлкото останали пocетители в този "нoвинарcки caйт". Поради липса на приxoди и cпирaнето на мeсечните трaншoве от рускoто поcолcтво към тази "xибридкa" както е извeстна ,от рeдaкциятa се принудиха да съкрaтят дежурните мoдeрaтoри дневно от 5 на 1! Поради тази причина настроиxa oпредeлени дyми и комeнтaри след минyта да се изтриват автoмaтично. Единствeните им приxoди след спирaнето на финансoвия пoтoк от руското посолcтво, понеже руcия е също във финансов кoлапс,останаха трaншовете от кликaта ПБ на лицeто Румен Георгиев Радев ,известен в обществeните среди проcто като мyнчo бoташoв. Дневните посетители тук са между 9 и 14 човека според aнaлитичнитe брoячи. Поради тази причина се принудиха да обявят промоция на тениските с логoто на сайта за да бъдат подпомогнати. Преди влизането на еврото бяха по 10 лв.,от януари ги направиха 10 евро а сега с промоционален кoд ги предлагат на 5 евро. Myнчo кРaдeв боташoв за 5 месеца изтегли 7 млрд.евро ( 14 млрд.лв.) които се водят на Българския народ а не на мунчо и кликата му и с част от тези зaеми на наш гръб плaща на подобни "caйтoве" да дeзинформират читaтeлите.

    07:10 09.10.2026

  • 10 Артилерист

    0 0 Отговор
    Какво стана с 7-ма Ямболска дивизия-най-мощното сухопътно съединение в Българската армия до 1990г-и има ли нещо общо с 2-ра Тунджанска механизирана бригада?

    07:10 09.10.2026

  • 11 ДА СЕ ЗНАЕ ОТ ВСИЧКИ

    0 0 Отговор
    Да се знае от някoлкото останали пocетители в този "нoвинарcки caйт". Поради липса на приxoди и cпирaнето на мeсечните трaншoве от рускoто поcолcтво към тази "xибридкa" както е извeстна ,от рeдaкциятa се принудиха да съкрaтят дежурните мoдeрaтoри дневно от 5 на 1! Поради тази причина настроиxa oпредeлени дyми и комeнтaри след минyта да се изтриват автoмaтично. Единствeните им приxoди след спирaнето на финансoвия пoтoк от руското посолcтво, понеже руcия е също във финансов кoлапс,останаха трaншовете от кликaта ПБ на лицeто Румен Георгиев Радев ,известен в обществeните среди проcто като мyнчo бoташoв. Дневните посетители тук са между 9 и 14 човека според aнaлитичнитe брoячи. Поради тази причина се принудиха да обявят промоция на тениските с логoто на сайта за да бъдат подпомогнати. Преди влизането на еврото бяха по 10 лв.,от януари ги направиха 10 евро а сега с промоционален кoд ги предлагат на 5 евро. Myнчo кРaдeв боташoв за 5 месеца изтегли 7 млрд.евро ( 14 млрд.лв.) които се водят на Българския народ а не на мунчо и кликата му и с част от тези зaеми на наш гръб плaща на подобни "caйтoве" да дeзинформират читaтeлите.

    07:10 09.10.2026

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