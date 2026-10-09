Георги Рачев: Температурите падат с 10 градуса след неделя

Рязък спад на температурите се очаква след топлите събота и неделя, прогнозира климатологът проф. Георги Рачев в ефира на bTV. По думите му след уикенда предстоят три-четири дни с по-ниски дневни температури, като понижението ще бъде с около 10 градуса.
„Вторник и сряда ще нахлуе хладен въздух и ще предизвика, дай боже, тези обилни, съществени валежи, които почти всички очакват“, каза Рачев. Той допълни, че максималните температури в София може да не достигнат 15 градуса, особено в средата на следващата седмица.
Захлаждането идва след топъл уикенд
В събота и неделя времето все още ще е подходящо за разходки. В неделя в западните райони ще има повече облаци и на места може да превали, докато в Източна България ще остане слънчево и топло.
По-осезаема промяна се очаква във вторник и сряда, когато хладният въздух ще обхване страната. Най-ниски дневни температури се очакват в сряда и четвъртък. По високите места в Западна България над 2000 метра има вероятност да превали сняг и да се образува тънка снежна покривка.
Очакват се валежи, но прогнозата остава несигурна
Рачев посочи, че от вторник до четвъртък на много места в страната може да се натрупат между 20 и 25 литра дъжд на квадратен метър. Според него обаче има риск основната зона на валежите да се измести към Северна Гърция.
Още в началото на седмицата климатологът предупреди, че по-значителна промяна се очаква около 12-14 октомври, но тогава различните метеорологични модели са давали различни сценарии за количеството валежи.
Захлаждането ще сложи край на необичайно топлия период. В района на Червен бряг са измерени 30 градуса, като абсолютният температурен рекорд за октомври е 38 градуса.
Георги Рачев коментира и състоянието на река Дунав, чието ниво продължава да се понижава. По думите му реката е с изключително ниско ниво, а в Будапеща преди десет дни е отчетен абсолютен минимум от началото на наблюденията.
Източници: btvnovinite.bg, euronews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 За Съжаление !
Ще продължи !
Да Се Покачва !
Коментиран от #4
10:13 09.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Циник
10:16 09.10.2026
4 честен ционист
До коментар #1 от "За Съжаление !":Радевата зима ще сложи в малкия си джеб Виденовата.
10:18 09.10.2026