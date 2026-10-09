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Георги Рачев: Температурите падат с 10 градуса след неделя

Георги Рачев: Температурите падат с 10 градуса след неделя

9 Октомври, 2026 10:09 884 4

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  • захлаждане

След топлия уикенд предстоят три-четири по-хладни и дъждовни дни. В София максималните температури може да останат под 15 градуса

Георги Рачев: Температурите падат с 10 градуса след неделя - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Рязък спад на температурите се очаква след топлите събота и неделя, прогнозира климатологът проф. Георги Рачев в ефира на bTV. По думите му след уикенда предстоят три-четири дни с по-ниски дневни температури, като понижението ще бъде с около 10 градуса.

„Вторник и сряда ще нахлуе хладен въздух и ще предизвика, дай боже, тези обилни, съществени валежи, които почти всички очакват“, каза Рачев. Той допълни, че максималните температури в София може да не достигнат 15 градуса, особено в средата на следващата седмица.

Захлаждането идва след топъл уикенд

В събота и неделя времето все още ще е подходящо за разходки. В неделя в западните райони ще има повече облаци и на места може да превали, докато в Източна България ще остане слънчево и топло.

По-осезаема промяна се очаква във вторник и сряда, когато хладният въздух ще обхване страната. Най-ниски дневни температури се очакват в сряда и четвъртък. По високите места в Западна България над 2000 метра има вероятност да превали сняг и да се образува тънка снежна покривка.

Очакват се валежи, но прогнозата остава несигурна

Рачев посочи, че от вторник до четвъртък на много места в страната може да се натрупат между 20 и 25 литра дъжд на квадратен метър. Според него обаче има риск основната зона на валежите да се измести към Северна Гърция.

Още в началото на седмицата климатологът предупреди, че по-значителна промяна се очаква около 12-14 октомври, но тогава различните метеорологични модели са давали различни сценарии за количеството валежи.

Захлаждането ще сложи край на необичайно топлия период. В района на Червен бряг са измерени 30 градуса, като абсолютният температурен рекорд за октомври е 38 градуса.

Георги Рачев коментира и състоянието на река Дунав, чието ниво продължава да се понижава. По думите му реката е с изключително ниско ниво, а в Будапеща преди десет дни е отчетен абсолютен минимум от началото на наблюденията.

Източници: btvnovinite.bg, euronews.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За Съжаление !

    2 2 Отговор
    Цената На Живота !

    Ще продължи !

    Да Се Покачва !

    Коментиран от #4

    10:13 09.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Циник

    4 1 Отговор
    Демокрацията е виновна! При Бай Тошо нямаше такива работи.

    10:16 09.10.2026

  • 4 честен ционист

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "За Съжаление !":

    Радевата зима ще сложи в малкия си джеб Виденовата.

    10:18 09.10.2026

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