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Парламентът излиза в изборна ваканция от 21 до 30 октомври
  Тема: Избори

Парламентът излиза в изборна ваканция от 21 до 30 октомври

9 Октомври, 2026 11:40 481 5

  • народно събрание-
  • изборна ваканция-
  • президентски избори-
  • парламентарни комисии-
  • депутати

Народното събрание и парламентарните комисии няма да провеждат редовни заседания преди президентския вот и евентуалния балотаж

Парламентът излиза в изборна ваканция от 21 до 30 октомври - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Народното събрание няма да провежда редовни пленарни заседания и парламентарните комисии няма да заседават в периода от 21 до 30 октомври включително. Решението беше прието със 132 гласа „за“ и обхваща дните непосредствено преди президентските избори на 25 октомври и преди евентуалния балотаж на 1 ноември.

В решението е записано: „Народното събрание няма да провежда редовни заседания и парламентарните комисии в периода от 21 до 30 октомври“. Извънредни заседания ще могат да бъдат свиквани при необходимост, така че при възникване на неотложен въпрос парламентът няма да бъде ограничен да работи.

Как гласуваха депутатите

Предложението е внесено от председателите на парламентарните групи на „Прогресивна България“ и „Демократична България“ Петър Витанов и Надежда Йорданова. То е включено като извънредна точка в дневния ред и е прието без продължителни дебати.

От гласувалите 132 депутати „за“ са 117 представители на „Прогресивна България“, 12 от „Демократична България“ и трима от ДПС. Против са се обявили депутатите от ГЕРБ, а един народен представител от ДПС се е въздържал. „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“ не са участвали във вота.

Работата продължава след изборния период

Президентският вот е насрочен за 25 октомври, а при необходимост от втори тур той ще се проведе на 1 ноември. Затова периодът без редовни заседания обхваща както седмицата преди първия тур, така и дните непосредствено след него.

Редовните пленарни заседания по правилник се провеждат в сряда, четвъртък и петък. След края на изборната ваканция работата на Народното събрание и комисиите ще може да бъде възобновена в първата редовна парламентарна седмица през ноември, освен ако председателят или парламентът не насрочат извънредно заседание по-рано.

Източници: bnrnews.bg, 24chasa.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    А Йотова кога?

    11:42 09.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Всичко е наред в БГ. Цъфтиме.

    3 0 Отговор
    Щом депутатето отиват да си почиват и по родните си места и на екскурзии в чужбина.

    11:45 09.10.2026

  • 4 Общо взето

    0 0 Отговор
    все ми е тая и дано не се върнат повече.

    12:00 09.10.2026

  • 5 Някой си

    1 0 Отговор
    Изборите НЕ са за парламент??

    12:35 09.10.2026

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