Визитата на Кирило Буданов в България предизвика въпроси

Неофициалното посещение на Кирило Буданов в България предизвика политически реакции и искания за обяснения от Министерския съвет. За визитата стана известно, след като бившият вътрешен министър Цветан Цветанов публикува обща снимка с ръководителя на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски.

Към момента няма публикувана официална програма на посещението, нито данни за проведени срещи на Буданов с български държавници. Липсата на информация предизвика въпроси в Народното събрание.

„Възраждане“ поиска информация от правителството

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че Буданов е пребивавал около 20 часа на българска територия. По думите му парламентарните групи не са били уведомени за визитата и формацията ще поиска официални данни за нейната цел и за разговорите, водени по време на престоя.

„Още днес ще поискаме информация за това каква точно е била целта на посещението на Буданов, защото на нас никой нищо не ни каза“, заяви Костадин Костадинов.

Той свърза посещението със заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикано заради атаките срещу два търговски кораба в Черно море. Според Костадинов съвпадението поставя въпроси за начина, по който управляващите информират обществото и парламента.

„На фона на това, че в Консултативния съвет се обсъждаха някакви формулировки за това как трябва да се търси разбирателство за постигане на мир в Черно море, а същевременно приемаме тук дясната ръка на ръководителя на едната от двете воюващи държави, за мен това е проява на много тежко политическо лицемерие“, каза лидерът на „Възраждане“.

Костадинов допълни, че според него подобни действия могат да поставят под въпрос националната сигурност. От партията възнамеряват да изпратят официално писмо до канцеларията на Министерския съвет с искане за конкретни данни за разговорите и темите, обсъждани по време на посещението.

Пеевски: Въпросите са към премиера

Лидерът на Движението за права и свободи Делян Пеевски също заяви, че не е разполагал с предварителна информация за пристигането на Буданов. На въпрос дали е имало срещи с парламентарно представени партии или покани към него той насочи вниманието към изпълнителната власт.

„Нямам информация за това нещо. Тези въпроси са към премиера. Той дължи пълна информация какво прави правителството. И е хубаво да се появява по-често“, каза Пеевски.

Цветан Цветанов съобщи, че е пожелал на Буданов успех в предстоящите му срещи в Съединените щати и е изразил надежда усилията му да допринесат за постигането на справедлив и траен мир. Подробности за целта на визитата в България и за евентуалните срещи на украинския представител обаче не са обявени.

Източници: dunavmost.com, novini.bg, eurocom.bg