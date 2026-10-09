Визитата на Кирило Буданов в България предизвика въпроси

Неофициалното посещение на Кирило Буданов в България предизвика политически реакции и искания за обяснения от Министерския съвет. За визитата стана известно, след като бившият вътрешен министър Цветан Цветанов публикува обща снимка с ръководителя на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски.
Към момента няма публикувана официална програма на посещението, нито данни за проведени срещи на Буданов с български държавници. Липсата на информация предизвика въпроси в Народното събрание.
„Възраждане“ поиска информация от правителството
Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че Буданов е пребивавал около 20 часа на българска територия. По думите му парламентарните групи не са били уведомени за визитата и формацията ще поиска официални данни за нейната цел и за разговорите, водени по време на престоя.
Той свърза посещението със заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикано заради атаките срещу два търговски кораба в Черно море. Според Костадинов съвпадението поставя въпроси за начина, по който управляващите информират обществото и парламента.
„На фона на това, че в Консултативния съвет се обсъждаха някакви формулировки за това как трябва да се търси разбирателство за постигане на мир в Черно море, а същевременно приемаме тук дясната ръка на ръководителя на едната от двете воюващи държави, за мен това е проява на много тежко политическо лицемерие“, каза лидерът на „Възраждане“.
Костадинов допълни, че според него подобни действия могат да поставят под въпрос националната сигурност. От партията възнамеряват да изпратят официално писмо до канцеларията на Министерския съвет с искане за конкретни данни за разговорите и темите, обсъждани по време на посещението.
Пеевски: Въпросите са към премиера
Лидерът на Движението за права и свободи Делян Пеевски също заяви, че не е разполагал с предварителна информация за пристигането на Буданов. На въпрос дали е имало срещи с парламентарно представени партии или покани към него той насочи вниманието към изпълнителната власт.„Нямам информация за това нещо. Тези въпроси са към премиера. Той дължи пълна информация какво прави правителството. И е хубаво да се появява по-често“, каза Пеевски.
Цветан Цветанов съобщи, че е пожелал на Буданов успех в предстоящите му срещи в Съединените щати и е изразил надежда усилията му да допринесат за постигането на справедлив и траен мир. Подробности за целта на визитата в България и за евентуалните срещи на украинския представител обаче не са обявени.
Източници: dunavmost.com, novini.bg, eurocom.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
Коментиран от #4
12:40 09.10.2026
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8 Промяната
12:44 09.10.2026
9 Историк
Коментиран от #20
12:45 09.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Сила
12:45 09.10.2026
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14 На частно посещение
12:48 09.10.2026
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20 Кастрюлец
До коментар #9 от "Историк":Стига,бе !
Ти ще изкараш още малко и Галя от посолствоТо , че работи за Кагебе.
Слагай тенджерата на главата , да се пазиш от руско влияние, гледай вечер под леглото да няма скрити руснаци и си живей живота !
12:54 09.10.2026
21 Тайна
12:54 09.10.2026
22 Сандо
12:55 09.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Карнавал
Човекът е донесъл заплатите на сътрудника си Тага ренко , а вие веднага го анатемосахте.
Не бива така.
12:57 09.10.2026
25 Буданов
Русия с терористи няма да преговаря, както и всяка самоуважаваща се държава.
12:59 09.10.2026
26 в кратце
12:59 09.10.2026
27 Зеления
2024 Шишо получи медал от Олеся Илашчук, 2026 украинците вече го забравиха
Същата работа и с Кирил Петков - медал от Украйна, ходи на крака да ръкопляска за избирането на Тръмп и нищо вече, никой не го бръсне /той и за това си пусна и брада де/
Коментиран от #29
13:00 09.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 стоян георгиев
До коментар #27 от "Зеления":Дпс е една от най русофилските партии в бг.тя.е пряка връзка на българската държавна сигурност с българската мафия и съответно всичко което върши е съобразено с руския или по скоро с неосъветския интерес.
13:04 09.10.2026
30 Последния Софиянец
13:09 09.10.2026
31 Много просто
Коментиран от #32
13:12 09.10.2026
32 стоян георгиев
До коментар #31 от "Много просто":Да те питам защо във всички страни в региона падат основно руски дронове а само у нас падат само украински?
13:14 09.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Завърнал се
13:22 09.10.2026
35 ????
13:24 09.10.2026