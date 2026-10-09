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Визитата на Кирило Буданов в България предизвика въпроси
  Тема: Украйна

Визитата на Кирило Буданов в България предизвика въпроси

9 Октомври, 2026 12:39 1 039 35

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  • делян пеевски

„Възраждане“ поиска обяснения от Министерския съвет, а Делян Пеевски заяви, че не е бил информиран за посещението. Официална програма и данни за срещи не са публикувани

Визитата на Кирило Буданов в България предизвика въпроси - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Неофициалното посещение на Кирило Буданов в България предизвика политически реакции и искания за обяснения от Министерския съвет. За визитата стана известно, след като бившият вътрешен министър Цветан Цветанов публикува обща снимка с ръководителя на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски.

Към момента няма публикувана официална програма на посещението, нито данни за проведени срещи на Буданов с български държавници. Липсата на информация предизвика въпроси в Народното събрание.

„Възраждане“ поиска информация от правителството

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че Буданов е пребивавал около 20 часа на българска територия. По думите му парламентарните групи не са били уведомени за визитата и формацията ще поиска официални данни за нейната цел и за разговорите, водени по време на престоя.

„Още днес ще поискаме информация за това каква точно е била целта на посещението на Буданов, защото на нас никой нищо не ни каза“, заяви Костадин Костадинов.

Той свърза посещението със заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикано заради атаките срещу два търговски кораба в Черно море. Според Костадинов съвпадението поставя въпроси за начина, по който управляващите информират обществото и парламента.

„На фона на това, че в Консултативния съвет се обсъждаха някакви формулировки за това как трябва да се търси разбирателство за постигане на мир в Черно море, а същевременно приемаме тук дясната ръка на ръководителя на едната от двете воюващи държави, за мен това е проява на много тежко политическо лицемерие“, каза лидерът на „Възраждане“.

Костадинов допълни, че според него подобни действия могат да поставят под въпрос националната сигурност. От партията възнамеряват да изпратят официално писмо до канцеларията на Министерския съвет с искане за конкретни данни за разговорите и темите, обсъждани по време на посещението.

Пеевски: Въпросите са към премиера

Лидерът на Движението за права и свободи Делян Пеевски също заяви, че не е разполагал с предварителна информация за пристигането на Буданов. На въпрос дали е имало срещи с парламентарно представени партии или покани към него той насочи вниманието към изпълнителната власт.

„Нямам информация за това нещо. Тези въпроси са към премиера. Той дължи пълна информация какво прави правителството. И е хубаво да се появява по-често“, каза Пеевски.

Цветан Цветанов съобщи, че е пожелал на Буданов успех в предстоящите му срещи в Съединените щати и е изразил надежда усилията му да допринесат за постигането на справедлив и траен мир. Подробности за целта на визитата в България и за евентуалните срещи на украинския представител обаче не са обявени.

Източници: dunavmost.com, novini.bg, eurocom.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    6 29 Отговор
    И спешно запасяване с памперси от родните ни копейки и путиноиди !!!

    Коментиран от #4

    12:40 09.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Промяната

    10 1 Отговор
    Какво става тук?

    12:44 09.10.2026

  • 9 Историк

    3 22 Отговор
    България се управлява от ДС-КГБ мафията, която се състои от национални предатели и това е най-голямата опасност за националната ни сигурност. Така е от 9.09.1944 г. Съдбата на България досега е решавана от предатели : съветския гражданин Георги Димитров, секретар на Коминтерна,дясна ръка на Сталин, 35 години от Тодор Живков, който 2 пъти предлага България на Москва и да стане част от СССР и който гордо обяви, че ДС е клон на КГБ. Част от българския народ иска това, т.е.това са колониални роби на Русия и нямат представа какво е родолюбие и Родина. От 1989 г. досега ДС-КГБ кадри управляват, това,което става сега е естествено продължение на антибългарската политика, ръководена от Москва. ДС е антидържавна сигурност, която третира родолюбивите българи като врагове на народа и досега иска народен съд и Белене, т.е. терор и беззаконие за несъгласните с тях и го пропагандира от трибуната на парламента. Какво друго очаквате, драги българи?

    Коментиран от #20

    12:45 09.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сила

    4 15 Отговор
    Кафявото от Максуда произведе реален продукт с характерен мирис !!!

    12:45 09.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 На частно посещение

    17 1 Отговор
    ли е бил? Гост на Цвъки или и на Радко? Физкултурникът боюв от "републиканец за България" е станал прогресивен републиканец? Неведоми са пътищата, както и дупките в които си бъркат.

    12:48 09.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Кастрюлец

    22 2 Отговор

    До коментар #9 от "Историк":

    Стига,бе !
    Ти ще изкараш още малко и Галя от посолствоТо , че работи за Кагебе.
    Слагай тенджерата на главата , да се пазиш от руско влияние, гледай вечер под леглото да няма скрити руснаци и си живей живота !

    12:54 09.10.2026

  • 21 Тайна

    16 1 Отговор
    тайна ?! Ден и половина в България преди да излети за Америка .

    12:54 09.10.2026

  • 22 Сандо

    11 4 Отговор
    Предателствата на това правителство вямат край!Как можахте да ги изберете,ум имате ли в главите си?!А ви предупреждавахме,не им вярвайте на приказките,гледайте какви ги вършат.Не би,стадото върви и рупа доволно и го е страх да надигне глава.

    12:55 09.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Карнавал

    16 2 Отговор
    Спокойно , бре !
    Човекът е донесъл заплатите на сътрудника си Тага ренко , а вие веднага го анатемосахте.
    Не бива така.

    12:57 09.10.2026

  • 25 Буданов

    18 2 Отговор
    е в списъка с терористи на Русия след като организира атентата с камиона с експлозиви (преминал и през България) на Кримския мост, в резултат на което загинаха мирни хора, а част от пътното платно беше разрушено.

    Русия с терористи няма да преговаря, както и всяка самоуважаваща се държава.

    12:59 09.10.2026

  • 26 в кратце

    4 4 Отговор
    Кирило Буданов в България е Кирил Будинов.

    12:59 09.10.2026

  • 27 Зеления

    14 0 Отговор
    "Делян Пеевски заяви, че не е бил информиран за посещението"

    2024 Шишо получи медал от Олеся Илашчук, 2026 украинците вече го забравиха
    Същата работа и с Кирил Петков - медал от Украйна, ходи на крака да ръкопляска за избирането на Тръмп и нищо вече, никой не го бръсне /той и за това си пусна и брада де/

    Коментиран от #29

    13:00 09.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 стоян георгиев

    3 9 Отговор

    До коментар #27 от "Зеления":

    Дпс е една от най русофилските партии в бг.тя.е пряка връзка на българската държавна сигурност с българската мафия и съответно всичко което върши е съобразено с руския или по скоро с неосъветския интерес.

    13:04 09.10.2026

  • 30 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Организира потапяне на двата кораба и други провокации.

    13:09 09.10.2026

  • 31 Много просто

    9 1 Отговор
    Първо се започна с падналите украински дронове, които искаха да обяват за руски. После бяха ударените от украинската армия кораби, които искаха да препишат на Русия. Сега вече Буданов идва в България. Всичко сочи към това, че Украйна има за цел България да не се сближи с Русия.

    Коментиран от #32

    13:12 09.10.2026

  • 32 стоян георгиев

    1 3 Отговор

    До коментар #31 от "Много просто":

    Да те питам защо във всички страни в региона падат основно руски дронове а само у нас падат само украински?

    13:14 09.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Завърнал се

    2 1 Отговор
    Цецо и Буданов ще свалят Рундьо.

    13:22 09.10.2026

  • 35 ????

    3 0 Отговор
    Какво прави терориста в България. При кого дошъл ?

    13:24 09.10.2026

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