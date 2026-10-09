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Министър Шишков пред депутатите: Освен откраднатия асфалт, имаме и "слепи тунели"

Министър Шишков пред депутатите: Освен откраднатия асфалт, имаме и "слепи тунели"

9 Октомври, 2026 14:50 465 2

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  • слепи тунели

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) планира обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител за проектиране и строителство на основен ремонт на тунел „Дупница“ в началото на 2027 г., каза още регионалният министър

Министър Шишков пред депутатите: Освен откраднатия асфалт, имаме и "слепи тунели" - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) планира обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител за проектиране и строителство на основен ремонт на тунел „Дупница“ в началото на 2027 г. При липса на възражения ще се пристъпи към подписване на договор и реализация. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на парламентарния контрол, предават от БТА. Шишков отговори на въпрос на Ивайло Петров - народен представител от ПГ на „Прогресивна България“, за състоянието на осветлението в тунела, предприемането на мерки за гарантиране безопасността на движението и стартиране на процедура за избор на изпълнител за проектиране и изпълнение на основен ремонт на тунела.

Освен откраднатия асфалт имаме и "слепи тунели", коментира министърът.

По отношение на ремонта на тунела Шишков съобщи, че се предвижда полагане на нова асфалтова настилка, нови пътни знаци и маркировка, изграждане на нова електрозахранваща система и LED осветление. Ще се направи и монтаж на аварийно, евакуационно и предпортално осветление, ще бъде подобрено отводняването. В обхвата на дейностите е и ремонт на укрепителните стени в предпорталните пространства.

Шишков посочи, че в момента в тунела е въведена временна организация на движението с ограничение на скоростта до 40 км/ч., поставени са светлоотразители, както и допълнителна предупредителна табела, указваща, че осветлението не работи. Предприемат се и действия за осигуряване на временно осветление, като пътноподдържащата фирма е изготвила необходимите разчети. След тяхното одобряване и осигуряване на финансиране дейностите ще бъдат възложени, като се предвижда временното осветление да работи до началото на основния ремонт, каза министърът.

До започването на същинския ремонт експерти от Областно пътно управление - Кюстендил следят състоянието на съоръжението, увери министър Шишков.


България
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