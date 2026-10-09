Новини
България »
МОСВ: Няма замърсяване на морската вода по българското Черноморие след инцидента с двата кораба

МОСВ: Няма замърсяване на морската вода по българското Черноморие след инцидента с двата кораба

9 Октомври, 2026 19:46 574 12

  • замърсяване-
  • вода-
  • мосв-
  • черно море

Пробовземането обхвана залив „Болата в община Каварна, района на рибарско и яхтено пристанище в град Бяла в област Варна и нос „Свети Атанас“, както и „Райски залив“ в Созопол

МОСВ: Няма замърсяване на морската вода по българското Черноморие след инцидента с двата кораба - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След инцидента с двата поразени от дронове кораба в Черно море, източно от град Бяла, бяха извършени извънредни проверки на морската вода по разпореждане на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. Експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна и Регионалните лаборатории към ИАОС взеха проби от морски води в три пункта по българското Черноморие, съобщиха от МОСВ.

Пробовземането обхвана залив „Болата в община Каварна, района на рибарско и яхтено пристанище в град Бяла в област Варна и нос „Свети Атанас“, както и „Райски залив“ в Созопол.

При проверките не са наблюдавани нефтени петна, а морската вода е била чиста и бистра на вид. Лабораторните анализи не установяват наличие на нефтопродукти над приложимите норми в изследваните проби. Резултатите дават основание да се направи извод за липса на замърсяване с нефтопродукти вследствие на инцидента.

Резултатите от лабораторните анализи са оценени и с оглед на разстоянието между мястото на инцидента и пунктовете за пробовземане. Установени са отклонения по отделни физикохимични показатели в района на Созопол, но същите не могат да бъдат обвързани с инцидента, предвид отдалечеността на пункта – приблизително 150 км от мястото на поразените кораби и констатациите от проверката на място.

Министерството на околната среда и водите продължава да следи състоянието на морските води и ще предприема необходимите действия при наличие на данни за риск за околната среда.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Който

    3 0 Отговор
    е решил , че е така , да се гмурка на воля !

    19:48 09.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 рибите пируват

    2 0 Отговор
    имало е наемници на корабчето

    20:09 09.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Миндич

    7 0 Отговор
    A някога друарката в селското основно училище ме учеше ,че нищо в природата не се губи.В случая,явно мазута е изчезнл щом го няма по нашите плажове.

    20:13 09.10.2026

  • 7 ПАРОЛЕ ПАРОЛЕ ПАРОЛЕ

    6 0 Отговор
    Само лъжи, лъжи, лъжи.

    20:17 09.10.2026

  • 8 Сийка

    1 3 Отговор
    Единият кораб натоварен със сол, другият с пшеница. Какво замърсяване? Сигурно горивото също е било в минимални количества. Икономия.

    20:19 09.10.2026

  • 9 мнение

    2 0 Отговор
    Дори да има замърсяване, мисля, че ще излъжат и ще кажат, че няма замърсяване. Толкова съм лъган, че вече не искам да знам каква е истината.

    20:36 09.10.2026

  • 10 голям смях

    2 0 Отговор
    няма няма, водата е годна за пиене дори

    20:36 09.10.2026

  • 11 голям смях

    1 0 Отговор
    то и радиация нямаше кога гръмна чернобил даааа...

    после ще си признаете ама после

    20:38 09.10.2026

  • 12 МОСВ

    0 0 Отговор
    Замърсяване няма, не е имало и никога няма да има. хи хи хи

    21:06 09.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове