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Акад. Николай Денков: Путин иска да си върне Източна Европа

Акад. Николай Денков: Путин иска да си върне Източна Европа

10 Октомври, 2026 11:39 1 404 145

  • николай денков-
  • избори-
  • президент-
  • русия-
  • путин-
  • руска агресия

Ситуацията ми напомня началото на Втората световна война, предупреди бившият премиер

Акад. Николай Денков: Путин иска да си върне Източна Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg
dnes.bg dnes.bg

Бившият премиер и председател на парламентарната група на "Продължаваме промяната" Николай Денков предупреди, че политиката на американския президент Доналд Тръмп спрямо Русия може да създаде сериозни рискове за сигурността на Европа. Той коментира споразумението между Вашингтон и Москва за доставки на руски дизел, както и готовността на България да се защитава от дронове.

В ефира на NOVA Денков заяви, че според него Тръмп търси бързо решение на проблемите с цените на горивата в САЩ, за да избегне тежка загуба на предстоящите междинни избори.

"Ситуацията ми напомня началото на Втората световна война. Моето притеснение е, че Путин се опитва да сключи сделка, с която да си вземе Източна Европа: Украйна, Балтийските държави, Молдова, а може би и на юг към България и Румъния. И това би било предпоставка за трагични събития", заяви той.

Ако остане сама, България ще бъде много лесна за превземане

Според Денков България трябва да продължи тясното сътрудничество със съюзниците си в НАТО, тъй като националната ѝ сигурност е пряко свързана с отбранителните способности на останалите държави в региона.

"Нашата отбрана изцяло е свързана с нашите съседи, които са членове на НАТО - Румъния, Гърция, Турция. Ако остане сама, България ще бъде много лесна за превземане по най-различни начини", предупреди той.

Бившият премиер се противопостави и на идеята Украйна да приеме капитулация като начин за прекратяване на войната. По думите му подобно решение не би гарантирало сигурността на останалите европейски държави.

"Когато имате имперска сила, която търси да се разшири и заплашва съседните държави, тя никога няма да се съгласи, ако има лесна жертва, да спре само с тази жертва", коментира Денков.

Денков: България е години назад в защитата от дронове

Председателят на ПГ на "Продължаваме промяната" коментира и заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност, свикано от президента Илияна Йотова след атаките срещу търговски кораби в Черно море.

По думите му сред обсъжданите теми е била готовността на страната да открива и противодейства на безпилотни летателни апарати.

"България се оказа напълно неподготвена и особено в сравнение със съседите ние сме години назад. Аз не видях никаква стръв в управляващите този проблем да се реши колкото може по-бързо", заяви Денков.

Той подчерта, че противодействието на дронове вече е сред основните отбранителни приоритети на европейските държави и страните от Близкия изток.

Според него България е отстъпила от част от инициативите за съвместна защита, включително от инициатива на НАТО за антидрон системи.

Обвинения за прикриване на информация след атаката в Черно море

Денков коментира и ударите срещу двата търговски кораба в българската изключителна икономическа зона, като посочи Русия за вероятния извършител.

"Единственият заинтересуван тези два кораба да бъдат потопени е Русия. Няма как Украйна да бъде заинтересована да си потопи корабите, с които тя изнася пшеница или внася сол", заяви той.

Бившият премиер подчерта, че Черно море вече е зона на активни военни действия и предупреди, че България трябва да отчита рисковете за собствената си сигурност.

Той отправи и обвинения към правителството за начина, по който е представена информацията след инцидента.

"Премиерът каза, че не е имало контакти с Украйна, което не е истина. На КСНС стана ясно, че контакти между службите на Украйна и България след инцидента в Черно море е имало и те са били няколкократни. Има прикриване на информация", заяви Денков.

Той уточни, че по време на заседанието на КСНС е имало задълбочена дискусия по въпросите на националната сигурност.

Прогноза за президентските избори

В края на разговора Денков коментира и предстоящата президентска кампания, като изрази увереност, че Андрей Гюров и Георги Кандев ще достигнат до втори тур.

"Тепърва се развива тази кампания. Аз съм убеден, че господин Гюров и Кандев ще бъдат на балотаж, а изходът от този балотаж изобщо не е ясен", заяви той.

Източник: www.dnes.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мишел

    59 12 Отговор
    И ще си я върне!

    Коментиран от #22, #24, #91, #112

    11:42 10.10.2026

  • 2 Макс

    10 48 Отговор
    О, не . Пак изкривявате думите на Денков, за да предизвикате интерес , или интрига . Гледах го, слушах го и нищо такова не е твърдил . Изказа предположение, такова на което има право всеки свободомислещ човек .

    Коментиран от #5, #6, #129

    11:42 10.10.2026

  • 3 Кучето на Мими 🐕

    35 9 Отговор
    Тека е,Путин иска да ни храни,и да ни брани!
    🦍🥳🤣👍

    Коментиран от #111

    11:43 10.10.2026

  • 4 Цвете

    8 48 Отговор
    ЩЕ " ВЪРНЕ " НА ДЕДОВИЯ СИ ? 🍌🤔🍌

    Коментиран от #51

    11:43 10.10.2026

  • 5 Кучето на Мими 🐕

    66 8 Отговор

    До коментар #2 от "Макс":

    Денков е сапуномислещ човек!🌈🛴🥳🤣👍

    11:44 10.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Само недомислици

    46 7 Отговор
    От този не анализатор не политик безполезен

    Коментиран от #21

    11:46 10.10.2026

  • 10 ?????

    54 7 Отговор
    Уф.
    академикът(малката буква не е грешка) е много зле горкия.
    Проверява ли вече под кревата за Путин.

    11:48 10.10.2026

  • 11 зИленски

    30 4 Отговор
    МЕН НЕ ИСКА ВЕЧЕ ПУТИН
    ВЗЕМИМЕ ,ТИ АКАДЕМИКО

    11:48 10.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ха Ха

    35 6 Отговор
    И понеже Путин иска да си върне Източна Европа, какво, да подпалим 3-та СВ ли?

    Коментиран от #55

    11:50 10.10.2026

  • 14 Крез

    43 7 Отговор
    Това не е богатата и просперираща Източна Европа която беше по времето на соц. блока. Защо му е сега тая развалина и огромна бедност?

    Коментиран от #62, #97

    11:50 10.10.2026

  • 15 Изглежда

    34 6 Отговор
    паветния и либералния планктон почват да се ослушват за золумите дето сътвориха и страха ги завладява

    11:50 10.10.2026

  • 16 АГАТ а Кристи

    9 45 Отговор
    А българските блатници си искат
    16-та - Заддунайская, дядо Мраз, Запорожец и пералня "Аурика" !
    За тях - това е предела !

    Коментиран от #23, #38, #52

    11:50 10.10.2026

  • 17 Оня

    35 7 Отговор
    Щерката има морско свинче, много интересни звуци издава. И физиономията му е симпатична, не бих я сравнил с това нещо на снимката! Но нещичко ми напомня за тоя като го погледна! Интересно е до кога ли ще изписвате " академик" пред името на гриzzaча?

    11:51 10.10.2026

  • 18 виктория

    30 7 Отговор
    кух академичен мозък!!!

    11:51 10.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Никиту иска да пътува

    31 8 Отговор
    Страхът от Русия не им дава покой!

    Коментиран от #45

    11:51 10.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Дайте на Ники

    34 4 Отговор

    До коментар #1 от "Мишел":

    някой пост, за да може да пътува, че иначе започва да си измисля разни небивалици..

    Коментиран от #104, #130

    11:53 10.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ако сме на прага на

    17 3 Отговор

    До коментар #1 от "Мишел":

    Втора 2СВ, не бива да се плашим.
    Войната ще бъде кратка.

    Коментиран от #81

    11:54 10.10.2026

  • 25 хмммм

    21 3 Отговор
    Ми на Русия е Източна Е вропа, Денков!

    11:54 10.10.2026

  • 26 Фен

    25 2 Отговор
    Всички искаме да си върнем Европа. В момента е в ръцете на либералната Секта.

    11:55 10.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Да бе ,да ! 😜

    26 5 Отговор
    Турско-английската слугиня и сапунен "академик" да си говори за сапуните !

    11:56 10.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Молец

    20 4 Отговор
    Стой си в стария куфар и не се показвай!нещо напоследък те изпуснаха от контрол и започна да се навираш там, където не ти е мястото!
    Къде е Путин, къде си ти???

    11:57 10.10.2026

  • 32 Някой

    22 2 Отговор
    А едни други искат да си върнат третия райх.

    11:57 10.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Оня с джипката от Банкя

    19 4 Отговор
    Чудя се как Дебелото момче е разрешило на сапунджията да говори. Този "академик" Денков не знае на кой свят се намира!

    Коментиран от #49

    11:58 10.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 И ние

    15 2 Отговор
    Искаме

    11:59 10.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Зевзек

    19 2 Отговор
    На Путин не са му притрябвали разни Денковки и Тагаревци

    12:01 10.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Възpожденец 🇧🇬

    5 10 Отговор
    Човек започва да се чуди какъв точно турбо патриотизъм е това, при който собствената държава никога не е първата държава, за която мислиш.
    Може би сме открили някакво ново политическо състояние — историческа амнезия и Стокхолмски синдром, дружелюбно прегърнати и представени за патриотизъм.
    Защото патриотизмът има един доста неудобен недостатък:
    ако си български турбо патриот, Република България трябва да е първа. Не Mocква. Не Вашингтон. Не Анкара.
    Република България.
    И тогава въпросът става още по-npoст:
    Ако утре някой приложи спрямо Република България същата освободителна рецепта, която днес оправдавате в Украйна — ще му ръкопляскате ли и на него?
    Не бързайте да отговаряте.

    12:03 10.10.2026

  • 44 Григор

    18 3 Отговор
    "Акад. Николай Денков: Путин иска да си върне Източна Европа"
    Нищо ново под слънцето. Поредните глупости на Денков! Путин иска да си върне четирите области с преобладаващо руско население, които винаги са били руски. Когато е влязла в Съветския съюз през 1921 година Украйна не е имала в състава си тези области. Сега там живеят 7-8 милиона етнически руснаци. Що се отнася до Крим; там нещата са пределно ясни. Русия е водила няколко войни с Турция за Крим, а той е преминал в състава на Украйна през 1954 година с указ на Хрушчов, който тогава е бил начело на Съветския съюз.

    12:03 10.10.2026

  • 45 Няма страх от Русия

    14 3 Отговор

    До коментар #20 от "Никиту иска да пътува":

    А такива като този всяват страх с лъжите си, с които обслужват обира на пари за фашистка Украйна и да си прибират комисионите, докато там загиват хора и Украйна си заминава и унищожават Европа и България!

    12:04 10.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Естествено че иска

    12 0 Отговор
    А в България е пълно с предатели, които искат да продадат България и българите.

    12:05 10.10.2026

  • 48 Кой какво

    13 3 Отговор
    Путин не е Сталин и Русия не е СССР,така че стига глупости

    Коментиран от #72

    12:05 10.10.2026

  • 49 Знае много д8бре

    4 17 Отговор

    До коментар #34 от "Оня с джипката от Банкя":

    ама вие русофобите не знаете къде сте. Ще го усетите, когато онова джудже от Кремъл нападне България, докато премиерът крие информация и се снишава. Всички от регресивна България са неграмотници и не работят за България. Гешев беше прав, че президентството е гнездо на руски шпиони.

    12:05 10.10.2026

  • 50 Предлагам

    13 2 Отговор
    професорите Вацев и Христов да коментират темата, а не платените мижитурки и в продажната преса. Краят наближава.

    12:05 10.10.2026

  • 51 Мимоза

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "Цвете":

    Не бе,пак ще ни "освободят".Ние във Варна затова не бутаме паметника на "Българо-съветската дружба".

    12:05 10.10.2026

  • 52 Единственото което иска

    15 0 Отговор

    До коментар #16 от "АГАТ а Кристи":

    един българин, е такива като вас, заливащи ни с лъжи и продаващи род и родина, да си намерите мястото и да не пречите и унищожавате България! Нещо невярно ли има, или се пречи на лъжите на сайта ви?

    Коментиран от #123

    12:05 10.10.2026

  • 53 И още мисирки ООД

    10 2 Отговор

    До коментар #29 от "Ама моля ви се":

    ПП-ДБ са собственици на програма "Хоризонт" на БНР. Ето защо от сутрин до вечер от водещите там се леят само евроатлантически пропагандни агитации. Голямото семейство Йотови - двама братя Добрин и Деян, плюс съпругата му Силвия Великова, Диана Янкулова, Явор Стаматов, Весела Владкова, ЛГБТ-активистката Ирина Недева, Снежана Иванова, един по-нов водещ-робот Стефан Кунчев и нито един по-трезвомислещ човек за цвят! Все едно БНР е орган на ЦК на ПП-ДД и "ГЕРБ".

    Коментиран от #80

    12:06 10.10.2026

  • 54 От номер 49

    3 8 Отговор
    Русофоби да се чете русороби

    12:06 10.10.2026

  • 55 Русия е подпалвач и на

    4 19 Отговор

    До коментар #13 от "Ха Ха":

    1. Първата световна война
    2. Втората световна война

    и дори на войните с Наполеон.

    Коментиран от #74, #142

    12:07 10.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Айляк

    13 1 Отговор
    Любопитно, псевдоакадемик Денков не казва нищо за ЕС - съюз, който касае пряко нас, европейците.
    За България Денков говори очевидни неща, но не и за ЕС.
    Не знаех, че тия от върхушката на ЕС са толкова идеални и безгрешни, че да не се посочи нито една тяхна грешка в глобалната политика.
    А ЕС остана изигран, щото ФАЩ се спасяват поединично.
    И Денков много да не сочи с пръст Русия относно двата кораба, без доказателства, щото утре да не посочат и него:)
    Палячо.

    12:09 10.10.2026

  • 59 Оня

    12 2 Отговор
    Много интересно четиво ще са " академичните" трудове на съществото от снимката! Всъщност има ли такива? Предполагам че ще има подробни разяснения за живота под земята! Или ако цитираме народната мъдрост " заврян в миша дупка"! А иначе баба ми правеше доста качествен домашен сапун много преди въпросния да е чувал за сапун! Какво ли точно ново е открил???

    12:09 10.10.2026

  • 60 Рамбо

    13 3 Отговор
    Фалшивия академик пак повтаря като папагал опорките на Урсула и Кая Калас от Брюксел

    12:09 10.10.2026

  • 61 Бай онзи

    13 3 Отговор
    Откъде знаеш,бе сапунен плъх?

    12:10 10.10.2026

  • 62 Кога сме били

    8 14 Отговор

    До коментар #14 от "Крез":

    богати. Всички бяхме еднакво бедни, по- една панелка , 10 години чакаш за автомобил и всякакви други бели техники. На море почивахме в палатки и бараки. Само висшестоящите комунисти имаха свестни почивни станции и резиденции.

    Коментиран от #69

    12:10 10.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 ПУТИН Е ВЕЛИК

    7 2 Отговор
    Путин публично благодари на поздравилите го за Нова Година, но нали е остър ум, а не изкуфял дядка комик, веднага си спомни, че са го поздравили За Рожденния ден и се поправи.

    Ето това е велик лидер, който може да си признава грешките, а не дименция като други!

    12:12 10.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Справедлив

    16 3 Отговор
    Връщането на България към Русия е най-хубавото нещо, което може да и се случи и единсвен шанс за запазване на националната и индетичност!

    12:15 10.10.2026

  • 69 Просяк

    3 13 Отговор

    До коментар #62 от "Кога сме били":

    На пионерски лагер - ходехме в дупка в земята. На друг ни настаниха 10 деца на 2 легла.
    Съучениците просеха бонбонки у западните туристи.

    Коментиран от #75

    12:15 10.10.2026

  • 70 некадърник

    10 3 Отговор
    Т.н. академик трябва да си мери приказките спрямо Русия. И не само той... Право да държи подобен език и непрекъснато да словоблудства по отношение на Русия има само този или тази държава, която може с оръжие в ръка да защити това свое право на бойното поле. У нас и в Ес желаещи и можещи за това няма. Няма и да има, а Русия може и защитава интересите си с мощно оръжие и жертви. Следователно нашите политици и Ес като фактори са г-н никой.Тъй, че по-кротко ...особено в този момент..

    Коментиран от #83

    12:16 10.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 12 Отговор

    До коментар #48 от "Кой какво":

    ПУТИН Е СЪЩИЯ КАТО ХИТЛЕР .................. ФАКТ ! .............,.... ЧОРАПА и ПИГИ СА НЕГОВИТЕ ЛАКЕИ .................. ФАКТ !

    Коментиран от #76, #118

    12:17 10.10.2026

  • 73 стоян георгиев

    3 12 Отговор
    Путин иска да остане на власт.това е.русия няма ресурс да завладее украйна да не говорим за източна европа,но това не значи че няма да опита.диктатора е склонен да жертва народа си в своя полза без да се замисля.

    Коментиран от #78, #84

    12:17 10.10.2026

  • 74 И винаги във всички войни

    2 16 Отговор

    До коментар #55 от "Русия е подпалвач и на":

    Руският била бита като шкембе у дувар.

    Коментиран от #131

    12:18 10.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Боруна Лом

    7 4 Отговор
    МИШОЦИ,КЪДЕ ЩЕ СЕ КРИЕТЕ КАТО ДОЙДЕМ НА ВЛАСТ?

    12:20 10.10.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 А ДАНО

    7 4 Отговор
    И после Ники ще отпътува завинаги.

    12:22 10.10.2026

  • 80 Оня

    5 2 Отговор

    До коментар #53 от "И още мисирки ООД":

    За съжаление си абсолютно прав ! Но се надявам че няма да е за дълго! Единствения по различен глас там е в Европарламента,а може би и бъдеш вицепрезидент! Надали някога ще се разбере размера на парите които получават посочените от теб ( не знам как да ги нарека за да не ме изтрият) но със сигурност ще съжаляват за тях!

    12:22 10.10.2026

  • 81 Мишел

    11 4 Отговор

    До коментар #24 от "Ако сме на прага на":

    Над 70 г. нямаше войни в Европа, докато съществуваше неутрална територия от Рейн до съветската/руската граница,
    После НатО се разшири на изток , неутралната зона изчезна и започнаха войните.
    В съвременния свят с ядрени оръжия войните са много опасни.
    Русия ще възстанови неутралната зона, за да няма голяма война в Европа.

    Коментиран от #105

    12:22 10.10.2026

  • 82 Факти

    3 9 Отговор
    Путин 12 години не може да си върне Донбас... След десетина години така ще му треперят ръчичките, че ще го е срам да се показва публично. Превземането на Украйна си остана мираж, а Източна Европа я няма дори и в сънищата му.

    12:22 10.10.2026

  • 83 Възрожденец

    3 5 Отговор

    До коментар #70 от "некадърник":

    Ама добре си се наименувал.

    12:23 10.10.2026

  • 84 Факт и то абсолютен

    3 10 Отговор

    До коментар #73 от "стоян георгиев":

    За да оцелее по някакъв начин Пусьо и Русийката станаха суровинен придатък на Китай, а бай Дончо ще им вземе и дизела на безценица.

    Коментиран от #135

    12:23 10.10.2026

  • 85 Моряка

    11 1 Отговор
    Украйна внася сол от Египет?Досега не се е случавало солта в солничката ми да гръмне.А солта в кораба гръмна така,че от кораба останаха само няколко плаващи предмета.Каква сол,а?Жалко за моряците.

    Коментиран от #140

    12:23 10.10.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Тоз ми прилича на

    7 2 Отговор
    някакъв мишок.

    12:25 10.10.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Иска ли?

    1 1 Отговор
    Добро утро, ротационни шушумиги!

    12:27 10.10.2026

  • 95 Паткан Денков Академика

    8 3 Отговор
    Паткана Денков пак цвърчи. Дайте му един сапун да гризе и да се успокои.

    12:28 10.10.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Факти

    6 7 Отговор

    До коментар #14 от "Крез":

    По соца Западна Европа забогатя зверски, а Източна Европа фалира и потъна в хаос. След това Източна Европа се молеше на Западна Европа да я вземе под крилото си и да я спаси от мизерията. Бързо забравихме режима на тока и купоните за хляб и бензин. Бързо забравихте гладните зими. Сега сме 100 пъти по-добре.

    Коментиран от #109

    12:28 10.10.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Абе

    5 2 Отговор
    ЧЕ ТО ЛОШО НЯМА. ИЗКУКУРИГАЛАТА ИЗМАМНИЧКА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВЪДВОРЕНА, А НЕ ДА И СЛУШАМЕ ГЛУПОСТИТЕ И ДА СЕ ПРАВИМ, ЧЕ НЕ ЗАБЕЛЯЗВАМЕ КАКВО СЕ СЛУЧВА

    12:29 10.10.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 партията на мутрите

    4 3 Отговор
    прогресивно превзе България.

    12:32 10.10.2026

  • 109 Смесваш времена

    5 2 Отговор

    До коментар #97 от "Факти":

    за да ти паснат опорките. Всеки строй има и хубавото и лошото!

    12:32 10.10.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Капейчо

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мишел":

    А това добре ли ще е според тебе? И добре ли ще е за тебе?

    12:34 10.10.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 ОБЕКТИВЕН

    7 2 Отговор
    То де късмет да се върнем към Русия - всичко ще се оправи: ресурси, технологии, отбрана (с ИЗПРАВНИ самолети като преди 1989), промишленост, патриотично образование, НЕ КАТО СЕГА! Само че вие ще бъдете въдворени където трябва - това ви е проблемът.

    12:35 10.10.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Виж кой го казва!

    5 0 Отговор

    До коментар #72 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Че се покланяш на всеки е още по-неоспорим факт!

    12:38 10.10.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Няма страшно

    4 0 Отговор
    Вий сте по сглобките, ще се сглобите с него

    12:39 10.10.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 АГАТ а Кристи

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "И най вече":

    Преди да го "направиш", си свали че.не.то

    12:43 10.10.2026

  • 123 АГАТ а Кристи

    4 2 Отговор

    До коментар #52 от "Единственото което иска":

    "Комунист - това звучи гордо"

    Коментиран от #126, #145

    12:45 10.10.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 идиоти вън

    4 0 Отговор
    Когато някой е роден идиот то е за цял живот, ако и академик да се е направил!!!!

    12:50 10.10.2026

  • 126 Не разбра написаното

    1 1 Отговор

    До коментар #123 от "АГАТ а Кристи":

    Но не се и очакваше друго от човек ползван за лъжи!

    Коментиран от #132

    12:50 10.10.2026

  • 127 Добре е

    2 0 Отговор
    Да побърза до като шарл латаните и розо вите по нита не са я унищожили

    12:53 10.10.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Мориц

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Макс":

    Кога го измисли това "академик" Денков? Докато правеше сапуна? Елементарен и пристрастен. Какво очаква той от ВСЕКИ политик, а тук става дума за велик политик като Путин? Достатъчно "Колективният Запад" излъга Източна Еврропа с прехода към "пазарна икономика и демокрация".

    Коментиран от #138

    12:54 10.10.2026

  • 130 идиоти вън

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Дайте на Ники":

    Верно, що не го направят дипломатически куриер, колко свят ще истръшка само дето малко е хилав за багажа дето трябва да носи!!!

    13:00 10.10.2026

  • 131 0407

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "И винаги във всички войни":

    a ние да не би да сме победители във Втората Балканска или Междусъюзническа и двете световни....напразни жетви ..заради "тъпи"управници начело с монарсите.......

    13:05 10.10.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 681

    3 0 Отговор
    Айде стига вече,ставате досадни

    13:07 10.10.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 стоян георгиев

    0 3 Отговор

    До коментар #84 от "Факт и то абсолютен":

    Проблема е наркозата на руския народ на който му продават такива елементарни лъжи пе няма на къде.бандеровци фашисти европейски врагове...руснаците в тази война изгубиха бъдещето си поне за 30 години.путим им изхарчи ресурса за да се хвали с движухата си а те още му се радват.

    13:08 10.10.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #129 от "Мориц":

    Колективен запад не съществува а източна европа като влезе в ес стана в пъти по богата и уредена.сравни да речем полша с украйна или България със сърбия.може да сравниш и литва с беларус или молдова с румъния.

    13:10 10.10.2026

  • 139 Да, така е

    1 0 Отговор
    Иска да вземе сапуните в региона. Много сапун, много нещо!

    13:11 10.10.2026

  • 140 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #85 от "Моряка":

    Верно ли гръмна? Къде са обломките на взрива?

    13:12 10.10.2026

  • 141 Българин

    1 0 Отговор
    Нямаме търпение.

    13:12 10.10.2026

  • 142 И не само на тези!

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Русия е подпалвач и на":

    Тургай в списъка на подпалените от Русия войни Троянската война, Стогодишната война, Пуническите войни и ред други, знайни и незнайни! Освен това, Русия е и най-голямата колониална държава! Я колко територия има и колко народи са под тежкия колониален гнет на Кремъл... Велика Британия ряпа да яде в сравнение с руснаците... А това, че поне десет сегашни държави дължат държавността си на Русия и СССР са подробности от пейзажа и злостна кремълска пропаганда...

    13:13 10.10.2026

  • 143 Край

    1 0 Отговор
    Путин се чуди как точно тоя учен Денков да добара. Да вари сапуна на руснаците … сапунджийска ми работа 7343

    13:14 10.10.2026

  • 144 Ама моля ви се

    1 0 Отговор
    Спрете да давате дума на такива лъжливи нищожества, да ни заливат денонощно с лъжи като цигани. Няма по гнусни от ПП и ДБ. Толкова лъжлив, нагъл и гнусен отпадък на едно място, не се е събирал!

    Не се ли приема истината за сайта ви? Жалко за продадени сайтове и дребни човечета. Искаш истината, ще я имаш

    13:15 10.10.2026

  • 145 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор

    До коментар #123 от "АГАТ а Кристи":

    На комунист не бива да се опонира, защото Г.У.М.А.Т.А.....

    13:18 10.10.2026

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