"Акад. Николай Денков: Путин иска да си върне Източна Европа"

Бившият премиер и председател на парламентарната група на "Продължаваме промяната" Николай Денков предупреди, че политиката на американския президент Доналд Тръмп спрямо Русия може да създаде сериозни рискове за сигурността на Европа. Той коментира споразумението между Вашингтон и Москва за доставки на руски дизел, както и готовността на България да се защитава от дронове.
В ефира на NOVA Денков заяви, че според него Тръмп търси бързо решение на проблемите с цените на горивата в САЩ, за да избегне тежка загуба на предстоящите междинни избори.
"Ситуацията ми напомня началото на Втората световна война. Моето притеснение е, че Путин се опитва да сключи сделка, с която да си вземе Източна Европа: Украйна, Балтийските държави, Молдова, а може би и на юг към България и Румъния. И това би било предпоставка за трагични събития", заяви той.
Ако остане сама, България ще бъде много лесна за превземане
Според Денков България трябва да продължи тясното сътрудничество със съюзниците си в НАТО, тъй като националната ѝ сигурност е пряко свързана с отбранителните способности на останалите държави в региона.
"Нашата отбрана изцяло е свързана с нашите съседи, които са членове на НАТО - Румъния, Гърция, Турция. Ако остане сама, България ще бъде много лесна за превземане по най-различни начини", предупреди той.
Бившият премиер се противопостави и на идеята Украйна да приеме капитулация като начин за прекратяване на войната. По думите му подобно решение не би гарантирало сигурността на останалите европейски държави.
"Когато имате имперска сила, която търси да се разшири и заплашва съседните държави, тя никога няма да се съгласи, ако има лесна жертва, да спре само с тази жертва", коментира Денков.
Денков: България е години назад в защитата от дронове
Председателят на ПГ на "Продължаваме промяната" коментира и заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност, свикано от президента Илияна Йотова след атаките срещу търговски кораби в Черно море.
По думите му сред обсъжданите теми е била готовността на страната да открива и противодейства на безпилотни летателни апарати.
"България се оказа напълно неподготвена и особено в сравнение със съседите ние сме години назад. Аз не видях никаква стръв в управляващите този проблем да се реши колкото може по-бързо", заяви Денков.
Той подчерта, че противодействието на дронове вече е сред основните отбранителни приоритети на европейските държави и страните от Близкия изток.
Според него България е отстъпила от част от инициативите за съвместна защита, включително от инициатива на НАТО за антидрон системи.
Обвинения за прикриване на информация след атаката в Черно море
Денков коментира и ударите срещу двата търговски кораба в българската изключителна икономическа зона, като посочи Русия за вероятния извършител.
"Единственият заинтересуван тези два кораба да бъдат потопени е Русия. Няма как Украйна да бъде заинтересована да си потопи корабите, с които тя изнася пшеница или внася сол", заяви той.
Бившият премиер подчерта, че Черно море вече е зона на активни военни действия и предупреди, че България трябва да отчита рисковете за собствената си сигурност.
Той отправи и обвинения към правителството за начина, по който е представена информацията след инцидента.
"Премиерът каза, че не е имало контакти с Украйна, което не е истина. На КСНС стана ясно, че контакти между службите на Украйна и България след инцидента в Черно море е имало и те са били няколкократни. Има прикриване на информация", заяви Денков.
Той уточни, че по време на заседанието на КСНС е имало задълбочена дискусия по въпросите на националната сигурност.
Прогноза за президентските избори
В края на разговора Денков коментира и предстоящата президентска кампания, като изрази увереност, че Андрей Гюров и Георги Кандев ще достигнат до втори тур.
"Тепърва се развива тази кампания. Аз съм убеден, че господин Гюров и Кандев ще бъдат на балотаж, а изходът от този балотаж изобщо не е ясен", заяви той.
Източник: www.dnes.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мишел
Коментиран от #22, #24, #91, #112
11:42 10.10.2026
2 Макс
Коментиран от #5, #6, #129
11:42 10.10.2026
3 Кучето на Мими 🐕
🦍🥳🤣👍
Коментиран от #111
11:43 10.10.2026
4 Цвете
Коментиран от #51
11:43 10.10.2026
5 Кучето на Мими 🐕
До коментар #2 от "Макс":Денков е сапуномислещ човек!🌈🛴🥳🤣👍
11:44 10.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Само недомислици
Коментиран от #21
11:46 10.10.2026
10 ?????
академикът(малката буква не е грешка) е много зле горкия.
Проверява ли вече под кревата за Путин.
11:48 10.10.2026
11 зИленски
ВЗЕМИМЕ ,ТИ АКАДЕМИКО
11:48 10.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ха Ха
Коментиран от #55
11:50 10.10.2026
14 Крез
Коментиран от #62, #97
11:50 10.10.2026
15 Изглежда
11:50 10.10.2026
16 АГАТ а Кристи
16-та - Заддунайская, дядо Мраз, Запорожец и пералня "Аурика" !
За тях - това е предела !
Коментиран от #23, #38, #52
11:50 10.10.2026
17 Оня
11:51 10.10.2026
18 виктория
11:51 10.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Никиту иска да пътува
Коментиран от #45
11:51 10.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Дайте на Ники
До коментар #1 от "Мишел":някой пост, за да може да пътува, че иначе започва да си измисля разни небивалици..
Коментиран от #104, #130
11:53 10.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ако сме на прага на
До коментар #1 от "Мишел":Втора 2СВ, не бива да се плашим.
Войната ще бъде кратка.
Коментиран от #81
11:54 10.10.2026
25 хмммм
11:54 10.10.2026
26 Фен
11:55 10.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Да бе ,да ! 😜
11:56 10.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Молец
Къде е Путин, къде си ти???
11:57 10.10.2026
32 Някой
11:57 10.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Оня с джипката от Банкя
Коментиран от #49
11:58 10.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 И ние
11:59 10.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Зевзек
12:01 10.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Възpожденец 🇧🇬
Може би сме открили някакво ново политическо състояние — историческа амнезия и Стокхолмски синдром, дружелюбно прегърнати и представени за патриотизъм.
Защото патриотизмът има един доста неудобен недостатък:
ако си български турбо патриот, Република България трябва да е първа. Не Mocква. Не Вашингтон. Не Анкара.
Република България.
И тогава въпросът става още по-npoст:
Ако утре някой приложи спрямо Република България същата освободителна рецепта, която днес оправдавате в Украйна — ще му ръкопляскате ли и на него?
Не бързайте да отговаряте.
12:03 10.10.2026
44 Григор
Нищо ново под слънцето. Поредните глупости на Денков! Путин иска да си върне четирите области с преобладаващо руско население, които винаги са били руски. Когато е влязла в Съветския съюз през 1921 година Украйна не е имала в състава си тези области. Сега там живеят 7-8 милиона етнически руснаци. Що се отнася до Крим; там нещата са пределно ясни. Русия е водила няколко войни с Турция за Крим, а той е преминал в състава на Украйна през 1954 година с указ на Хрушчов, който тогава е бил начело на Съветския съюз.
12:03 10.10.2026
45 Няма страх от Русия
До коментар #20 от "Никиту иска да пътува":А такива като този всяват страх с лъжите си, с които обслужват обира на пари за фашистка Украйна и да си прибират комисионите, докато там загиват хора и Украйна си заминава и унищожават Европа и България!
12:04 10.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Естествено че иска
12:05 10.10.2026
48 Кой какво
Коментиран от #72
12:05 10.10.2026
49 Знае много д8бре
До коментар #34 от "Оня с джипката от Банкя":ама вие русофобите не знаете къде сте. Ще го усетите, когато онова джудже от Кремъл нападне България, докато премиерът крие информация и се снишава. Всички от регресивна България са неграмотници и не работят за България. Гешев беше прав, че президентството е гнездо на руски шпиони.
12:05 10.10.2026
50 Предлагам
12:05 10.10.2026
51 Мимоза
До коментар #4 от "Цвете":Не бе,пак ще ни "освободят".Ние във Варна затова не бутаме паметника на "Българо-съветската дружба".
12:05 10.10.2026
52 Единственото което иска
До коментар #16 от "АГАТ а Кристи":един българин, е такива като вас, заливащи ни с лъжи и продаващи род и родина, да си намерите мястото и да не пречите и унищожавате България! Нещо невярно ли има, или се пречи на лъжите на сайта ви?
Коментиран от #123
12:05 10.10.2026
53 И още мисирки ООД
До коментар #29 от "Ама моля ви се":ПП-ДБ са собственици на програма "Хоризонт" на БНР. Ето защо от сутрин до вечер от водещите там се леят само евроатлантически пропагандни агитации. Голямото семейство Йотови - двама братя Добрин и Деян, плюс съпругата му Силвия Великова, Диана Янкулова, Явор Стаматов, Весела Владкова, ЛГБТ-активистката Ирина Недева, Снежана Иванова, един по-нов водещ-робот Стефан Кунчев и нито един по-трезвомислещ човек за цвят! Все едно БНР е орган на ЦК на ПП-ДД и "ГЕРБ".
Коментиран от #80
12:06 10.10.2026
54 От номер 49
12:06 10.10.2026
55 Русия е подпалвач и на
До коментар #13 от "Ха Ха":1. Първата световна война
2. Втората световна война
и дори на войните с Наполеон.
Коментиран от #74, #142
12:07 10.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Айляк
За България Денков говори очевидни неща, но не и за ЕС.
Не знаех, че тия от върхушката на ЕС са толкова идеални и безгрешни, че да не се посочи нито една тяхна грешка в глобалната политика.
А ЕС остана изигран, щото ФАЩ се спасяват поединично.
И Денков много да не сочи с пръст Русия относно двата кораба, без доказателства, щото утре да не посочат и него:)
Палячо.
12:09 10.10.2026
59 Оня
12:09 10.10.2026
60 Рамбо
12:09 10.10.2026
61 Бай онзи
12:10 10.10.2026
62 Кога сме били
До коментар #14 от "Крез":богати. Всички бяхме еднакво бедни, по- една панелка , 10 години чакаш за автомобил и всякакви други бели техники. На море почивахме в палатки и бараки. Само висшестоящите комунисти имаха свестни почивни станции и резиденции.
Коментиран от #69
12:10 10.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 ПУТИН Е ВЕЛИК
Ето това е велик лидер, който може да си признава грешките, а не дименция като други!
12:12 10.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Справедлив
12:15 10.10.2026
69 Просяк
До коментар #62 от "Кога сме били":На пионерски лагер - ходехме в дупка в земята. На друг ни настаниха 10 деца на 2 легла.
Съучениците просеха бонбонки у западните туристи.
Коментиран от #75
12:15 10.10.2026
70 некадърник
Коментиран от #83
12:16 10.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #48 от "Кой какво":ПУТИН Е СЪЩИЯ КАТО ХИТЛЕР .................. ФАКТ ! .............,.... ЧОРАПА и ПИГИ СА НЕГОВИТЕ ЛАКЕИ .................. ФАКТ !
Коментиран от #76, #118
12:17 10.10.2026
73 стоян георгиев
Коментиран от #78, #84
12:17 10.10.2026
74 И винаги във всички войни
До коментар #55 от "Русия е подпалвач и на":Руският била бита като шкембе у дувар.
Коментиран от #131
12:18 10.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Боруна Лом
12:20 10.10.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 А ДАНО
12:22 10.10.2026
80 Оня
До коментар #53 от "И още мисирки ООД":За съжаление си абсолютно прав ! Но се надявам че няма да е за дълго! Единствения по различен глас там е в Европарламента,а може би и бъдеш вицепрезидент! Надали някога ще се разбере размера на парите които получават посочените от теб ( не знам как да ги нарека за да не ме изтрият) но със сигурност ще съжаляват за тях!
12:22 10.10.2026
81 Мишел
До коментар #24 от "Ако сме на прага на":Над 70 г. нямаше войни в Европа, докато съществуваше неутрална територия от Рейн до съветската/руската граница,
После НатО се разшири на изток , неутралната зона изчезна и започнаха войните.
В съвременния свят с ядрени оръжия войните са много опасни.
Русия ще възстанови неутралната зона, за да няма голяма война в Европа.
Коментиран от #105
12:22 10.10.2026
82 Факти
12:22 10.10.2026
83 Възрожденец
До коментар #70 от "некадърник":Ама добре си се наименувал.
12:23 10.10.2026
84 Факт и то абсолютен
До коментар #73 от "стоян георгиев":За да оцелее по някакъв начин Пусьо и Русийката станаха суровинен придатък на Китай, а бай Дончо ще им вземе и дизела на безценица.
Коментиран от #135
12:23 10.10.2026
85 Моряка
Коментиран от #140
12:23 10.10.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Тоз ми прилича на
12:25 10.10.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Иска ли?
12:27 10.10.2026
95 Паткан Денков Академика
12:28 10.10.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Факти
До коментар #14 от "Крез":По соца Западна Европа забогатя зверски, а Източна Европа фалира и потъна в хаос. След това Източна Европа се молеше на Западна Европа да я вземе под крилото си и да я спаси от мизерията. Бързо забравихме режима на тока и купоните за хляб и бензин. Бързо забравихте гладните зими. Сега сме 100 пъти по-добре.
Коментиран от #109
12:28 10.10.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Абе
12:29 10.10.2026
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103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Този коментар е премахнат от модератор.
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107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 партията на мутрите
12:32 10.10.2026
109 Смесваш времена
До коментар #97 от "Факти":за да ти паснат опорките. Всеки строй има и хубавото и лошото!
12:32 10.10.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Капейчо
До коментар #1 от "Мишел":А това добре ли ще е според тебе? И добре ли ще е за тебе?
12:34 10.10.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 ОБЕКТИВЕН
12:35 10.10.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Виж кой го казва!
До коментар #72 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Че се покланяш на всеки е още по-неоспорим факт!
12:38 10.10.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Няма страшно
12:39 10.10.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 АГАТ а Кристи
До коментар #23 от "И най вече":Преди да го "направиш", си свали че.не.то
12:43 10.10.2026
123 АГАТ а Кристи
До коментар #52 от "Единственото което иска":"Комунист - това звучи гордо"
Коментиран от #126, #145
12:45 10.10.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 идиоти вън
12:50 10.10.2026
126 Не разбра написаното
До коментар #123 от "АГАТ а Кристи":Но не се и очакваше друго от човек ползван за лъжи!
Коментиран от #132
12:50 10.10.2026
127 Добре е
12:53 10.10.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Мориц
До коментар #2 от "Макс":Кога го измисли това "академик" Денков? Докато правеше сапуна? Елементарен и пристрастен. Какво очаква той от ВСЕКИ политик, а тук става дума за велик политик като Путин? Достатъчно "Колективният Запад" излъга Източна Еврропа с прехода към "пазарна икономика и демокрация".
Коментиран от #138
12:54 10.10.2026
130 идиоти вън
До коментар #22 от "Дайте на Ники":Верно, що не го направят дипломатически куриер, колко свят ще истръшка само дето малко е хилав за багажа дето трябва да носи!!!
13:00 10.10.2026
131 0407
До коментар #74 от "И винаги във всички войни":a ние да не би да сме победители във Втората Балканска или Междусъюзническа и двете световни....напразни жетви ..заради "тъпи"управници начело с монарсите.......
13:05 10.10.2026
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 681
13:07 10.10.2026
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 стоян георгиев
До коментар #84 от "Факт и то абсолютен":Проблема е наркозата на руския народ на който му продават такива елементарни лъжи пе няма на къде.бандеровци фашисти европейски врагове...руснаците в тази война изгубиха бъдещето си поне за 30 години.путим им изхарчи ресурса за да се хвали с движухата си а те още му се радват.
13:08 10.10.2026
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 стоян георгиев
До коментар #129 от "Мориц":Колективен запад не съществува а източна европа като влезе в ес стана в пъти по богата и уредена.сравни да речем полша с украйна или България със сърбия.може да сравниш и литва с беларус или молдова с румъния.
13:10 10.10.2026
139 Да, така е
13:11 10.10.2026
140 стоян георгиев
До коментар #85 от "Моряка":Верно ли гръмна? Къде са обломките на взрива?
13:12 10.10.2026
141 Българин
13:12 10.10.2026
142 И не само на тези!
До коментар #55 от "Русия е подпалвач и на":Тургай в списъка на подпалените от Русия войни Троянската война, Стогодишната война, Пуническите войни и ред други, знайни и незнайни! Освен това, Русия е и най-голямата колониална държава! Я колко територия има и колко народи са под тежкия колониален гнет на Кремъл... Велика Британия ряпа да яде в сравнение с руснаците... А това, че поне десет сегашни държави дължат държавността си на Русия и СССР са подробности от пейзажа и злостна кремълска пропаганда...
13:13 10.10.2026
143 Край
13:14 10.10.2026
144 Ама моля ви се
Не се ли приема истината за сайта ви? Жалко за продадени сайтове и дребни човечета. Искаш истината, ще я имаш
13:15 10.10.2026
145 АГАТ а Кристи
До коментар #123 от "АГАТ а Кристи":На комунист не бива да се опонира, защото Г.У.М.А.Т.А.....
13:18 10.10.2026