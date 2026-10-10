Пожар изпепели бивш цех за мебели в берковско село

Пожар изпепели сграда на бивш цех за производство на мебели в берковското село Бързия. Спасена е козеферма със 170 животни и сгради. Причините за пожара се изясняват, писа БНР.

Екипи на пожарните служби в Берковица, Вършец и Монтана гасиха пожар в Бързия. Сигналът за огън е в бившия цех за мебел на улица "Петроханска“ 156 е подаден малко след 1 часа тази нощ. Огънят е унищожил последователни сгради с площ от над 1300 кв. м. и 12 дърводелски машини. Пожарникарите са спасили козеферма със 170 животни в нея и три сгради. Няма пострадали хора.

Причините за пожара се изясняват.

Източник: bnrnews.bg