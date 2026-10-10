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Недялков: Бойната глава на удара е била над 300 кг
  Тема: Украйна

Недялков: Бойната глава на удара е била над 300 кг

10 Октомври, 2026 17:12 1 709 34

  • димитър недялков-
  • черно море-
  • дронове-
  • алфа уатан-
  • военна сигурност

Военният експерт призова за изчакване на резултатите от разследването. Все още няма официални данни чий е дронът, поразил корабите в Черно море

Недялков: Бойната глава на удара е била над 300 кг - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бойната глава на боеприпаса, поразил потъналия кораб в Черно море, вероятно е била с тегло над 300 килограма. Това заяви проф. Димитър Недялков, преподавател във Военната академия, в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

„Разследването трябва да продължи, преди да се правят категорични заключения за причините и използваните средства за атака“, каза Недялков. По думите му съществува утвърдена методика за изясняване на подобни инциденти и тя трябва да бъде спазена.

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Коментарът му идва след атаката на 6 октомври, при която два търговски кораба бяха поразени в изключителната икономическа зона на България. „Алфа Уатан“, плаващ под флага на Того, е получил критични структурни повреди и е потънал. На борда му са се намирали 12 сирийски моряци, които не са открити.

Другият кораб – „Ейбъл“, под флага на Палау, е бил обхванат от пожар, но всичките 18 души от екипажа му са спасени. При последвалия оглед на плавателния съд не са открити останки от дрон. Военният министър Димитър Стоянов заяви, че по видимите поражения ударът е нанесен от надводен дрон, но няма достатъчно доказателства за установяване на произхода му.

Експертът изключва по-малкия боеприпас

Недялков посочи, че новите модификации на руските безпилотни апарати „Геран 5“ и „Геран 6“ развиват висока скорост, което затруднява прехващането им. Според него бойната глава на „Геран 6“ е около 90 килограма.

„Малко вероятно е подобен апарат да е причинил потъването на кораб за около три минути“, заяви професорът. Той допусна, че щетите са причинени от по-мощен боеприпас, но подчерта, че това остава експертна оценка, а не установен факт.

Недялков каза още, че Русия и Украйна разполагат с надводни дронове, способни да поразяват плавателни съдове на голямо разстояние. По думите му обсегът на някои от системите достига 1000 километра, а бойните им глави могат да бъдат между 600 и 800 килограма.

Няма официално установен извършител

До момента българските власти не са посочили коя страна стои зад атаката. След огледа на „Ейбъл“ Димитър Стоянов заяви, че „не може да се коментира чий дрон е, а камо ли да кажем дали има трета страна“. Министърът допълни, че при потъналия кораб не са констатирани отломки, с които апаратът да бъде идентифициран.

Според Недялков България има ограничени възможности за реакция при подобни заплахи. Той определи откриването на безпилотните апарати като най-трудната задача и призова за инвестиции в радиоелектронна борба, противодронови системи и превъоръжаване на въоръжените сили.

Източници: nova.bg, bntnews.bg, btvnovinite.bg


Бяла / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ха ха ха

    17 8 Отговор
    На тоя професор само чутурата му е 300 кила.

    Коментиран от #23

    17:20 10.10.2026

  • 5 хаха

    13 2 Отговор
    Бойната глава на боеприпаса, поразил потъналия кораб в Черно море, вероятно е била с тегло над 300 килограма. Това заяви проф. Димитър Недялков, преподавател във Военната академия
    Недялков посочи, че новите модификации на руските безпилотни апарати
    Недялков каза още, че Русия и Украйна разполагат с надводни дронове


    БАЙГАНьОВЦИТЕ и СЕКСПЕРТИТЕ ИМ... Хахаха!

    Леле че сте некадърни и безполезни. Само лакърдия да има а?
    Не случайно избират 15 години Тиква и Шопар. Толкова си могат.

    ХАХАХА

    17:22 10.10.2026

  • 6 Пич

    12 5 Отговор
    Няма какво да ми усуквате какво било, що било!!! Анализа който ви направих веднага, се оказа напълно верен, и всички вече измрънкват, че кораба е возил войници и оръжия за Украйна!!!
    Ерго - с какво е ударен вече е маловажен въпрос, защото всички са наясно защо е ударен!!! И някой паветник да не ми стеня за икономически зони, защото при война следващия ще го ударят във Варна!!!

    17:22 10.10.2026

  • 7 дядя дръмпирушка хапва лютеница с кюфтен

    5 2 Отговор
    Цьь!Геран 6 още няма ,но иикспертите знаят и четат бъдещето.сначе Геран 5 има скорост над 500км/ч!

    17:23 10.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Моряка

    12 1 Отговор
    Писна ми от тъй наречените експерти.Ако кораба със сол е бил натоварен с боеприпаси,достатчно е бойна глава от 5- 10 килограма да послужи само за детонатор и 30 годишния кораб с изтъняла ламарина да се пръсне на парчета.Жалко за моряците,съд за товародателите и собствениците на ръждясалото корито.

    Коментиран от #17

    17:36 10.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 И този ли е от инициативния комитет?

    1 2 Отговор
    Прогресивно ми звучи.

    17:42 10.10.2026

  • 14 Може Би

    3 4 Отговор
    е било торпедо от подводница и захова нюма дрон. Удобно, прогресивно и идиотовски

    17:42 10.10.2026

  • 15 Оникс

    3 0 Отговор
    300 кг е главата на руската Оникс.

    17:45 10.10.2026

  • 16 Ха ха

    5 0 Отговор
    Ами на дрона ако пише USSR чй е дрона.в една война нищо не можеш да разбереш .

    Коментиран от #24

    17:48 10.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Абе

    6 0 Отговор
    Будинов дойде да каже чий е дрона.... свърши се какво има да гадаете и умувате още

    Коментиран от #28

    17:55 10.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Чапай

    2 1 Отговор
    лъжа е поне 3 тона е била..малоуmnici,и тия ги дават в ефир че и експерт бил

    Коментиран от #26

    17:56 10.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 яяя

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ха ха ха":

    "професор" от военната академия е като петел на боклук ;-). познавам двама такива.

    17:59 10.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 И как я изчисли господин

    2 0 Отговор
    Недялков и я закова на кантара.
    Става за продавач на сирене и кашкавал.

    18:03 10.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 руззззНаци

    1 0 Отговор
    торпедо

    18:04 10.10.2026

  • 28 Пей

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "Абе":

    Буданов дойде да обясни, до какво води укрофобията и лъжепропагандата на нашите чугуни.

    18:05 10.10.2026

  • 29 Питам

    2 1 Отговор
    А колко тона боеприпаси е превозвал кораба професоре? Защо турците мълчат за товара натоварен при тях?

    18:07 10.10.2026

  • 30 Вимето на народа

    1 0 Отговор
    Колко часа е потъвал Титаник при седем разпорени камери в корпуса?

    18:14 10.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Чърчил

    1 0 Отговор
    За този експерт напълно подхожда вица : Капитан се обръща към подчинения му войник:
    - Гледам, редник, че сте прекалено умен.
    - Кой, аз ли? - пита войничето.
    - Ти ами! Няма да съм аз я!

    18:17 10.10.2026

  • 33 То е ясно

    0 0 Отговор
    Приматите са тряснали корабите с торпедо.

    18:24 10.10.2026

  • 34 Антон

    0 0 Отговор
    По мое мнение потъналия кораб е торпилиран от подводница. И е потънал много много бързо. Ако говорим за взрив на товара, може и така да е но: няма отломки по повърхността на морето, 2 никой не говори за видим взрив през нощта.Е може и да си ги предупредили да не говорят, може и за отломките да крият. Но за мен корабът е торпилиран.

    18:24 10.10.2026

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