Недялков: Бойната глава на удара е била над 300 кг

Бойната глава на боеприпаса, поразил потъналия кораб в Черно море, вероятно е била с тегло над 300 килограма. Това заяви проф. Димитър Недялков, преподавател във Военната академия, в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

„Разследването трябва да продължи, преди да се правят категорични заключения за причините и използваните средства за атака“, каза Недялков. По думите му съществува утвърдена методика за изясняване на подобни инциденти и тя трябва да бъде спазена.

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Коментарът му идва след атаката на 6 октомври, при която два търговски кораба бяха поразени в изключителната икономическа зона на България. „Алфа Уатан“, плаващ под флага на Того, е получил критични структурни повреди и е потънал. На борда му са се намирали 12 сирийски моряци, които не са открити.

Другият кораб – „Ейбъл“, под флага на Палау, е бил обхванат от пожар, но всичките 18 души от екипажа му са спасени. При последвалия оглед на плавателния съд не са открити останки от дрон. Военният министър Димитър Стоянов заяви, че по видимите поражения ударът е нанесен от надводен дрон, но няма достатъчно доказателства за установяване на произхода му.

Експертът изключва по-малкия боеприпас

Недялков посочи, че новите модификации на руските безпилотни апарати „Геран 5“ и „Геран 6“ развиват висока скорост, което затруднява прехващането им. Според него бойната глава на „Геран 6“ е около 90 килограма.

„Малко вероятно е подобен апарат да е причинил потъването на кораб за около три минути“, заяви професорът. Той допусна, че щетите са причинени от по-мощен боеприпас, но подчерта, че това остава експертна оценка, а не установен факт.

Недялков каза още, че Русия и Украйна разполагат с надводни дронове, способни да поразяват плавателни съдове на голямо разстояние. По думите му обсегът на някои от системите достига 1000 километра, а бойните им глави могат да бъдат между 600 и 800 килограма.

Няма официално установен извършител

До момента българските власти не са посочили коя страна стои зад атаката. След огледа на „Ейбъл“ Димитър Стоянов заяви, че „не може да се коментира чий дрон е, а камо ли да кажем дали има трета страна“. Министърът допълни, че при потъналия кораб не са констатирани отломки, с които апаратът да бъде идентифициран.

Според Недялков България има ограничени възможности за реакция при подобни заплахи. Той определи откриването на безпилотните апарати като най-трудната задача и призова за инвестиции в радиоелектронна борба, противодронови системи и превъоръжаване на въоръжените сили.

Източници: nova.bg, bntnews.bg, btvnovinite.bg