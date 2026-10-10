Недялков: Бойната глава на удара е била над 300 кг

Бойната глава на боеприпаса, поразил потъналия кораб в Черно море, вероятно е била с тегло над 300 килограма. Това заяви проф. Димитър Недялков, преподавател във Военната академия, в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.
„Разследването трябва да продължи, преди да се правят категорични заключения за причините и използваните средства за атака“, каза Недялков. По думите му съществува утвърдена методика за изясняване на подобни инциденти и тя трябва да бъде спазена.
Коментарът му идва след атаката на 6 октомври, при която два търговски кораба бяха поразени в изключителната икономическа зона на България. „Алфа Уатан“, плаващ под флага на Того, е получил критични структурни повреди и е потънал. На борда му са се намирали 12 сирийски моряци, които не са открити.
Другият кораб – „Ейбъл“, под флага на Палау, е бил обхванат от пожар, но всичките 18 души от екипажа му са спасени. При последвалия оглед на плавателния съд не са открити останки от дрон. Военният министър Димитър Стоянов заяви, че по видимите поражения ударът е нанесен от надводен дрон, но няма достатъчно доказателства за установяване на произхода му.
Експертът изключва по-малкия боеприпас
Недялков посочи, че новите модификации на руските безпилотни апарати „Геран 5“ и „Геран 6“ развиват висока скорост, което затруднява прехващането им. Според него бойната глава на „Геран 6“ е около 90 килограма.
„Малко вероятно е подобен апарат да е причинил потъването на кораб за около три минути“, заяви професорът. Той допусна, че щетите са причинени от по-мощен боеприпас, но подчерта, че това остава експертна оценка, а не установен факт.
Недялков каза още, че Русия и Украйна разполагат с надводни дронове, способни да поразяват плавателни съдове на голямо разстояние. По думите му обсегът на някои от системите достига 1000 километра, а бойните им глави могат да бъдат между 600 и 800 килограма.
Няма официално установен извършител
До момента българските власти не са посочили коя страна стои зад атаката. След огледа на „Ейбъл“ Димитър Стоянов заяви, че „не може да се коментира чий дрон е, а камо ли да кажем дали има трета страна“. Министърът допълни, че при потъналия кораб не са констатирани отломки, с които апаратът да бъде идентифициран.
Според Недялков България има ограничени възможности за реакция при подобни заплахи. Той определи откриването на безпилотните апарати като най-трудната задача и призова за инвестиции в радиоелектронна борба, противодронови системи и превъоръжаване на въоръжените сили.
Източници: nova.bg, bntnews.bg, btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 Ха ха ха
Коментиран от #23
17:20 10.10.2026
5 хаха
Недялков посочи, че новите модификации на руските безпилотни апарати
Недялков каза още, че Русия и Украйна разполагат с надводни дронове
БАЙГАНьОВЦИТЕ и СЕКСПЕРТИТЕ ИМ... Хахаха!
Леле че сте некадърни и безполезни. Само лакърдия да има а?
Не случайно избират 15 години Тиква и Шопар. Толкова си могат.
ХАХАХА
17:22 10.10.2026
6 Пич
Ерго - с какво е ударен вече е маловажен въпрос, защото всички са наясно защо е ударен!!! И някой паветник да не ми стеня за икономически зони, защото при война следващия ще го ударят във Варна!!!
17:22 10.10.2026
7 дядя дръмпирушка хапва лютеница с кюфтен
17:23 10.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Моряка
Коментиран от #17
17:36 10.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 И този ли е от инициативния комитет?
17:42 10.10.2026
14 Може Би
17:42 10.10.2026
15 Оникс
17:45 10.10.2026
16 Ха ха
Коментиран от #24
17:48 10.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Абе
Коментиран от #28
17:55 10.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Чапай
Коментиран от #26
17:56 10.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 яяя
До коментар #4 от "Ха ха ха":"професор" от военната академия е като петел на боклук ;-). познавам двама такива.
17:59 10.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 И как я изчисли господин
Става за продавач на сирене и кашкавал.
18:03 10.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 руззззНаци
18:04 10.10.2026
28 Пей
До коментар #19 от "Абе":Буданов дойде да обясни, до какво води укрофобията и лъжепропагандата на нашите чугуни.
18:05 10.10.2026
29 Питам
18:07 10.10.2026
30 Вимето на народа
18:14 10.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Чърчил
- Гледам, редник, че сте прекалено умен.
- Кой, аз ли? - пита войничето.
- Ти ами! Няма да съм аз я!
18:17 10.10.2026
33 То е ясно
18:24 10.10.2026
34 Антон
18:24 10.10.2026