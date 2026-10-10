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Инженер: ИИ е насочвал дроновете към корабите в Черно море
  Тема: Украйна

Инженер: ИИ е насочвал дроновете към корабите в Черно море

10 Октомври, 2026 19:48 495 14

  • дронове-
  • изкуствен интелект-
  • черно море-
  • търговски кораби-
  • киберсигурност

Според софтуерен инженер прецизността на ударите по двата търговски кораба сочи автономно насочване. Българските власти все още не са потвърдили каква технология е използвана

Инженер: ИИ е насочвал дроновете към корабите в Черно море - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Точността, с която дронове поразиха два търговски кораба в Черно море, показва вероятно използване на изкуствен интелект за разпознаване и насочване към целта, заяви софтуерен инженер. По думите му подобна прецизност трудно може да бъде обяснена единствено с предварително зададени координати, особено при движещи се кораби и морски условия.

Твърдението остава експертна оценка, а не установен факт. Българските власти не са потвърдили, че в дроновете е имало система с изкуствен интелект. За произхода и технологията им ще са необходими отломки, данни от навигационни системи или поемане на отговорност от страна на извършителя.

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Двата кораба са поразени на 128 километра от брега

Атаката е извършена на 6 октомври около 3:00 часа в изключителната икономическа зона на България, на приблизително 128 километра от брега. Корабът ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, е получил тежки повреди и е потънал. Другият съд, ABLE под флага на Палау, е бил обхванат от пожар.

От ABLE са евакуирани 18 членове на екипажа. Двама моряци са били тежко ранени и са транспортирани до болница във Варна. Според българските власти атаката е извършена с комбинация от въздушни и морски дронове.

Произходът на дроновете все още не е установен

Военният министър Димитър Стоянов заяви, че не може да потвърди дали дроновете са руски или украински. „Трябва да намерим необходимите отломки от дроновете или някоя от страните да поеме отговорност“, каза той, цитиран от Българската телеграфна агенция.

Стоянов определи случилото се като целенасочена атака срещу търговски кораби. Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия и заяви, че ударите са извършени с руски въздушни и морски дронове. Москва не е поела отговорност за атаката.

По данни на „Дойче веле“ българските власти са поискали сателитни данни от Европейския съюз. Европейската агенция по морска безопасност е предложила да изследва отломки от потъналия кораб, ако такива бъдат открити. До приключването на тези действия няма официално потвърждение нито за произхода на дроновете, нито за наличието на изкуствен интелект в системите им.

Според софтуерния инженер използването на изкуствен интелект би означавало, че дроновете могат да обработват изображения и да коригират курса си спрямо движението на корабите. Това обаче не изключва дистанционно управление или предварително зададена траектория. Самата точност на попаденията не е достатъчна, за да докаже кой е управлявал апаратите и какъв софтуер е използван.

Източници: apnews.com, bta.bg, amp.dw.com, bnt.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    9 0 Отговор
    Нещо за Петрохан няма ли да сподели софтуерният техник?

    Коментиран от #8

    19:51 10.10.2026

  • 2 Овчар

    3 1 Отговор
    Това не е изненада за никой..!Всеки човек с любителски технически познания може да си направи дрон дори и да го въоръжи ..! Появиха се и първите случаи в световната преса за дронове които наказват властелини.

    19:53 10.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гробар

    7 3 Отговор
    Мечокът е тествал новите сателити. Ние можем само да гледаме и да цъкаме с език.

    19:53 10.10.2026

  • 5 Източник :dw com

    3 1 Отговор
    Ясна е работата

    19:54 10.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гробар

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    А в Петрохан може да са тествали бойни роботи. Много от научната фантастика се сбъдна. Ред е на трансформърс.

    19:55 10.10.2026

  • 9 Ами

    3 0 Отговор
    забранете туй ИИ !

    19:56 10.10.2026

  • 10 И кой

    5 0 Отговор
    е тоя инДжинер ?

    19:56 10.10.2026

  • 11 Фори

    3 0 Отговор
    Разпоредено е от най високо място ,отломки да не се търсят или намират!

    19:56 10.10.2026

  • 12 Спецназ

    4 2 Отговор
    За да се удари кораб на 70 километра от брега,

    значи ПОДВОДНИЯ поне дрон е изстрелян от сушата на България!

    Кой го е изстрелял, украински или руски е бил е без значение.
    Изстрелян е от БРЕГА на България това на 100 ПРО!!

    ФАКТ!

    19:58 10.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Айтиспец

    0 0 Отговор
    ИИ ще унищожи човечеството, ако не се ликвидира и всички технологии с него. Връщане на телефоните с шайба и т.н.

    20:02 10.10.2026

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