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Пътна обстановка: ПТП на „Тракия“ и ограничения по АМ
  Тема: Трафик

Пътна обстановка: ПТП на „Тракия“ и ограничения по АМ

11 Октомври, 2026 07:19 684 2

  • пътна обстановка-
  • трафик-
  • апи-
  • гранични пунктове-
  • пътна полиция

Задимяване затруднява движението при 80-ия километър, а на границата с Турция най-дълго се чака при Малко Търново

Пътна обстановка: ПТП на „Тракия“ и ограничения по АМ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пътната обстановка в страната остава усложнена на отделни ключови направления. При 24-ти километър на АМ „Тракия“ в посока София движението се осъществява в изпреварващата лента заради пътнотранспортно произшествие, като трафикът се регулира от „Пътна полиция“. При 80-ти километър в същата посока е въведено повишено внимание заради задимяване от запалена растителност.

По АМ „Тракия“ продължават и ограниченията, свързани с поддръжка и полагане на маркировка. В отделни участъци в Софийска и Старозагорска област скоростта е ограничена до 100 км/ч. По АМ „Хемус“ между първия и осмия километър в посока Варна ограничението е 90 км/ч, а товарните автомобили над 12 тона се движат само в аварийната лента. Между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ е забранено преминаването на превозни средства над 12,5 тона.

„Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост“, предупреждават от „Пътна полиция“ за участъците с инциденти и задимяване.

Затруднения има и по АМ „Марица“ към ГКПП „Капитан Андреево“. В няколко участъка движението се извършва в една лента заради ремонт на дилатационни фуги, като скоростта е ограничена до 50 км/ч. Затворени за движение остават проходите „Върбишки“, „Златишки“ и „Пампорово“, а „Дюлински“ е забранен за всички моторни превозни средства.

Изчакване на границата с Турция

Според данни на мониторингова система за граничния трафик най-краткото изчакване от България към Турция е отчетено на ГКПП „Лесово“ – около 25 минути. На „Капитан Андреево“ оценката е около 50 минути, а при „Малко Търново“ – приблизително 8 часа и 35 минути. Данните за отделните пунктове са ориентировъчни и се обновяват с различна честота.

Планини и контрол на пътя

Последното съобщение на Планинската спасителна служба сочи добри условия за туризъм в планините – разкъсана облачност и слаб до умерен вятър във високите части. На 9 октомври службата не е регистрирала инциденти с туристи. Съоръженията в курортите са спрени за профилактика.

До 11 октомври „Пътна полиция“ провежда засилен контрол за концентрацията на водачите и използването на телефони и други устройства по време на движение.

Последна сводка от пожарната

По последния публикуван оперативен бюлетин на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за 9 октомври са получени 254 сигнала за произшествия и са ликвидирани 185 пожара. С материални щети са 21 от тях, а 164 са били без материални щети. При пожарите са пострадали трима души. Пожарната е извършила и 56 спасителни дейности и помощни операции, включително 14 при катастрофи.

Източници: trafik.bg, bta.bg, nakordoni.eu


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въй

    0 0 Отговор
    Запалена израстителност. Няма ли кой да я залее с вода?!

    Коментиран от #2

    07:27 11.10.2026

  • 2 Абе....

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Въй":

    Няма.
    Купихме осем тенекета за скрап, вместо да купим два руски противопожарни самолета за една десета от парите.
    Така е, като сме васален щат на краварника

    08:11 11.10.2026

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