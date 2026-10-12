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Времето днес, прогноза за понеделник, 12 октомври: Дъжд и застудяване

Времето днес, прогноза за понеделник, 12 октомври: Дъжд и застудяване

12 Октомври, 2026 03:00 677 4

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Студен фронт ще премине от запад на изток, а температурите ще достигнат до 22 градуса. На места са възможни интензивни валежи и гръмотевични бури

Времето днес, прогноза за понеделник, 12 октомври: Дъжд и застудяване - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дъжд и застудяване очакват страната в понеделник, 12 октомври. По прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология през нощта срещу понеделник и през деня студен атмосферен фронт ще премине от запад на изток. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, а в отделни райони са възможни и гръмотевични бури.

„Ще нахлува студен въздух“, посочват синоптиците. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, което ще се усети най-осезаемо след преминаването на фронта. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните – между 17 и 22 градуса. В София се очакват около 11 градуса сутринта и около 16 градуса през деня.

Валежите ще се придвижват постепенно към Източна България. По Черноморието температурите ще останат по-високи, като във Варна и Бургас прогнозите дават стойности до около 23-24 градуса, но и там облачността ще се увеличи, а след преминаването на фронта ще задуха от северозапад.

В планините облачността ще бъде значителна, с валежи от дъжд. В масивите в Западна България и Централния Предбалкан явленията се очаква да бъдат по-интензивни. В Пловдив прогнозата е за облачно време с валежи и максимална температура около 18 градуса, докато във Велико Търново се очакват около 16 градуса.

Източници: bta.bg, dobrudjabg.com


България
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  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хаберих

    1 0 Отговор
    Мъж се прибира и поднася на жена си огромен букет.
    - И сега какво, трябва да си разтворя краката ли?
    - Е защо, ваза нямаш ли?

    05:15 12.10.2026

  • 4 Фермер

    0 0 Отговор
    Освен на Наталито и на Банева на други вяра нямам...

    05:18 12.10.2026

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