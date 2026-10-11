Рекордните 33,7 градуса на сянка измериха в Русе

Максимална температура от 33,7 градуса на сянка е измерена следобед в Русе. Данните са предоставени от хидрометеорологичната станция в града и са съобщени от БТА.

„Максимална температура от 33,7 градуса на сянка е измерена този следобед в Русе“, съобщиха от хидрометеорологичната станция.

Стойността е нов температурен рекорд за 11 октомври. Досегашният максимум за датата е бил 30,5 градуса, измерени през 1924 г. Така рекордът е подобрен с 3,2 градуса.

Метеорологичните данни за тази дата показват и обратната крайност. Най-ниската температура, регистрирана на 11 октомври в Русе, е била 1 градус през 1979 г.

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg, btvnovinite.bg