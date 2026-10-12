Семейство с 10 деца остана без дом след пожар в Смолян

Семейство с 10 деца остана без дом, след като къщата му в смолянския квартал „Устово“ изгоря при пожар преди няколко дни. От сградата са останали само каменните стени, а покривът, гредоредът между двата етажа и дограмата са напълно унищожени. Фамилията живее в два фургона, предоставени от община Смолян, съобщи БНТ.

Атанаска и Николай вече разчистват обгорелите греди. Семейството иска да възстанови къщата и да се върне в нея, но засега разполага с ограничени условия във временните жилища. По думите на Атанаска във фургоните няма ток и вода, а Николай Маринов ги описва като неудобни и повредени.

„От материали да си възстановя къщата. Ако има добри хора да идват да помагат, да се сберем за един месец, барем да го дигнем, пък вътре по малко ще си го направим“, казва Николай Маринов.

Той разказва, че пожарът е започнал през нощта, когато е палил печка, за да затопли дома. Съпругата му е извела децата, а Маринов е опитал да гаси огъня. Обгазил се е и е припаднал. След подаден сигнал на телефон 112 пламъците са унищожили къщата за около час.

Преди време семейството е ползвало общинско жилище. Кметът на Смолян Николай Мелемов заявява, че след оплаквания от живеещи в блока общината е предоставила на фамилията два фургона, които са на нейно разположение.

„Така че и досега сме им помагали“, казва Мелемов.

От дирекция „Социално подпомагане“ са доставили на семейството храна и подходящи дрехи. На фамилията ще бъде отпусната и еднократна помощ от 1171 евро. Пет от децата посещават Основно училище „Юрий Гагарин“ в Смолян, а след учебните занятия участват в занимания в Центъра за работа с деца на улицата. Те обаче отказват да спят там.

Семейството продължава да търси строителни материали и хора, които да помогнат за възстановяването на покрива и таваните, за да може да се върне в къщата си преди зимата. Пожарната напомня отоплителните уреди да се използват внимателно и в близост до тях да не се оставят лесно запалими предмети.