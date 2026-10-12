Мирчев: Подпалени са 11 антени на Starlink край София

11 от общо 17 антени за комуникация със сателитната система Starlink на SpaceX са били умишлено подпалени в секретен обект около София. Това съобщи съпредседателят на „Да, България“ и депутат от „Демократична България“ Ивайло Мирчев.
По думите му палежът е извършен от двама маскирани мъже. Мирчев твърди, че антените осигуряват основната връзка със сателитите на Starlink, които се използват активно и във войната в Украйна.
„За инцидента не е съобщено от МВР, в медиите, никъде, все едно това не съществува“, заявява Мирчев.
Въпроси към МВР и ДАНС
Случаят е поставен от депутата във връзка с противодействието на саботажи по руска линия. Мирчев посочва, че само дни по-рано на заседание на Консултативния съвет за национална сигурност ръководителят на ДАНС го е уверил, че контраразузнаването работи активно по подобни заплахи.
„Очевидно не се справя добре“, коментира Мирчев.
Той поставя въпроси дали партньорски служби са предупреждавали за подготвян саботаж на конкретното място, дали българските служби са знаели за планираната атака и какви мерки са били предприети. Депутатът пита и дали присъствието на полицейски автомобили в последните часове на мястото не е било закъсняло.
Мирчев съобщава, че заедно с Божанов са отправили парламентарни питания до ДАНС и МВР. Той е заявил, че на следващия ден ще предостави допълнителна информация в Народното събрание.
Към момента твърденията за палежа, извършителите и евентуалната връзка със саботаж не са публично потвърдени от МВР или ДАНС.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Софиянец
21:54 12.10.2026
2 Пич
Коментиран от #28
21:54 12.10.2026
3 Дзак
Коментиран от #16
21:55 12.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 !!!?
Коментиран от #7
21:56 12.10.2026
6 Кретения
21:56 12.10.2026
7 Хихихи
До коментар #5 от "!!!?":Кои сте вие? Сектата на терзиев ли?
Коментиран от #17
21:57 12.10.2026
8 ЗА ДЕСЕТ ЯВРАКИСА СЯКО СГАНЧЕ
21:57 12.10.2026
9 тиквата съм
пък после мен ме изкарвате крадец на асфалт
21:57 12.10.2026
10 АЙДЕ ГЪЧ
21:58 12.10.2026
11 КОЛЬО ПАРЪМА
21:58 12.10.2026
12 🦉🦉🦉🦉
21:59 12.10.2026
13 Петроханеца нещо нервен ми се вижда
21:59 12.10.2026
14 Мнение
Едни чуждопоклонни марионетки подаряват България на господарите си, а българите траем!!!
Коментиран от #47
22:00 12.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ами
До коментар #3 от "Дзак":Мирчев е запалил трева, ама..... трева!
22:02 12.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Кина
22:03 12.10.2026
19 Стар човек
22:07 12.10.2026
20 Пиер
22:09 12.10.2026
21 Анджо
22:09 12.10.2026
22 Иво
22:09 12.10.2026
23 Бг гражданин
22:10 12.10.2026
24 да ве
22:12 12.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Мирчев
До коментар #2 от "Пич":А Митрофонова беше организатора.
22:15 12.10.2026
29 Антена
22:16 12.10.2026
30 РАДЕВ И ЙОТОВА
ЧЕ НЕ ЗНАЯТ
ОТ КЪДЕ ИДВАТ АТАКИТЕ.
22:18 12.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ОТ КИЕВ
РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ ВЗЕХА
ВЕЧЕ И АНТЕНИ
В БЪЛГАРИЯ ДА ПАЛЯТ
НЯМА КРАЙ ПУТИНСКИЯ ПОЗОР
НЯМА
Коментиран от #40
22:21 12.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Зеления
Освен това, със сигурност Нискочелия има за всеки случай джокер - някой свидетел с очи способни да виждат през маските на двамата извършители, който да каже че това е руска операция. Той "Скачащия по капаци на коли" свидетел успя да намери в самото Черно море на 100 км от брега, който да каже, че корабите са потопени от руснаците, че сега за двама с маски няма да намери свидетел, айде де.
22:22 12.10.2026
35 хаха
Някой бил запалил нещо си в Байганьоландия. ХАХАХА!
Голям ПРАЗ!
22:23 12.10.2026
36 Дед
22:24 12.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Ивайло Мирчев
До коментар #37 от "Московия затънала до шия":Работи се по въпроса.
Вече сме изпратили група от наши активисти на ПП-ДБ, които ще заловят екипажа на руската терористична подводница в Искър.
22:30 12.10.2026
43 Антон
22:31 12.10.2026
44 Тоя е луд на 200 обаче
.
22:33 12.10.2026
45 Благодаря ти Мирчев
Измисли нещо интересно и за утре.
22:33 12.10.2026
46 az СВО Победа 81
22:33 12.10.2026
47 Трайте си!
До коментар #14 от "Мнение":Щото траете ще ви вдигнат на три пъти данъците.
22:35 12.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Ти да видиш
22:40 12.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Безмер
Коментиран от #64
22:41 12.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Двупръсто чело
Коментиран от #56
22:44 12.10.2026
54 Трол
22:46 12.10.2026
55 бай Даньо
22:48 12.10.2026
56 Киркоров
До коментар #53 от "Двупръсто чело":Аз видях Сорос .
После и Зеленски.
22:48 12.10.2026
57 Сандо
22:48 12.10.2026
58 Цифров Детокс
Изведнъж много Оредяха .
22:50 12.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Опозорени
Само комсомолски речи........
22:56 12.10.2026
62 Единствено едно е ясно
22:57 12.10.2026
63 Дву пръсто челия момък
Тоя нещо много взе да сеинавира пред камерите, че ми се струва, че бяга пред пръта!
22:57 12.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Ленко
23:01 12.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Тея с някакви албански ментета
23:04 12.10.2026
68 Клюкар
Той даже Е виждал сватбата на баба си.
д..ба и аутиста
23:04 12.10.2026