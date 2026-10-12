Мирчев: Подпалени са 11 антени на Starlink край София

11 от общо 17 антени за комуникация със сателитната система Starlink на SpaceX са били умишлено подпалени в секретен обект около София. Това съобщи съпредседателят на „Да, България“ и депутат от „Демократична България“ Ивайло Мирчев.

По думите му палежът е извършен от двама маскирани мъже. Мирчев твърди, че антените осигуряват основната връзка със сателитите на Starlink, които се използват активно и във войната в Украйна.

„За инцидента не е съобщено от МВР, в медиите, никъде, все едно това не съществува“, заявява Мирчев.

Въпроси към МВР и ДАНС

Случаят е поставен от депутата във връзка с противодействието на саботажи по руска линия. Мирчев посочва, че само дни по-рано на заседание на Консултативния съвет за национална сигурност ръководителят на ДАНС го е уверил, че контраразузнаването работи активно по подобни заплахи.

„Очевидно не се справя добре“, коментира Мирчев.

Той поставя въпроси дали партньорски служби са предупреждавали за подготвян саботаж на конкретното място, дали българските служби са знаели за планираната атака и какви мерки са били предприети. Депутатът пита и дали присъствието на полицейски автомобили в последните часове на мястото не е било закъсняло.

Мирчев съобщава, че заедно с Божанов са отправили парламентарни питания до ДАНС и МВР. Той е заявил, че на следващия ден ще предостави допълнителна информация в Народното събрание.

Към момента твърденията за палежа, извършителите и евентуалната връзка със саботаж не са публично потвърдени от МВР или ДАНС.

Източници: news.bg