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Мирчев: Подпалени са 11 антени на Starlink край София
  Тема: Киберсигурност

Мирчев: Подпалени са 11 антени на Starlink край София

12 Октомври, 2026 21:51 1 907 68

  • ивайло мирчев-
  • starlink-
  • данс-
  • мвр-
  • палеж

По думите на депутата двама маскирани мъже са атакували секретен обект с общо 17 антени. Мирчев и Божанов са внесли парламентарни питания до МВР и ДАНС

Мирчев: Подпалени са 11 антени на Starlink край София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

11 от общо 17 антени за комуникация със сателитната система Starlink на SpaceX са били умишлено подпалени в секретен обект около София. Това съобщи съпредседателят на „Да, България“ и депутат от „Демократична България“ Ивайло Мирчев.

По думите му палежът е извършен от двама маскирани мъже. Мирчев твърди, че антените осигуряват основната връзка със сателитите на Starlink, които се използват активно и във войната в Украйна.

„За инцидента не е съобщено от МВР, в медиите, никъде, все едно това не съществува“, заявява Мирчев.

Въпроси към МВР и ДАНС

Случаят е поставен от депутата във връзка с противодействието на саботажи по руска линия. Мирчев посочва, че само дни по-рано на заседание на Консултативния съвет за национална сигурност ръководителят на ДАНС го е уверил, че контраразузнаването работи активно по подобни заплахи.

„Очевидно не се справя добре“, коментира Мирчев.

Той поставя въпроси дали партньорски служби са предупреждавали за подготвян саботаж на конкретното място, дали българските служби са знаели за планираната атака и какви мерки са били предприети. Депутатът пита и дали присъствието на полицейски автомобили в последните часове на мястото не е било закъсняло.

Мирчев съобщава, че заедно с Божанов са отправили парламентарни питания до ДАНС и МВР. Той е заявил, че на следващия ден ще предостави допълнителна информация в Народното събрание.

Към момента твърденията за палежа, извършителите и евентуалната връзка със саботаж не са публично потвърдени от МВР или ДАНС.

Източници: news.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софиянец

    80 10 Отговор
    😂😂😂 в секретен обект - петроханска хижа

    21:54 12.10.2026

  • 2 Пич

    74 10 Отговор
    Тези двамата са били Мирчев и Божанов, а Тагарев е бил оператора!!!

    Коментиран от #28

    21:54 12.10.2026

  • 3 Дзак

    49 4 Отговор
    Някой да не е запалил треви на нивата си?

    Коментиран от #16

    21:55 12.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 !!!?

    12 42 Отговор
    Държавата на Мистър Кеш: Вие питате ние не отговаряме !!!?

    Коментиран от #7

    21:56 12.10.2026

  • 6 Кретения

    42 2 Отговор
    до шия

    21:56 12.10.2026

  • 7 Хихихи

    51 8 Отговор

    До коментар #5 от "!!!?":

    Кои сте вие? Сектата на терзиев ли?

    Коментиран от #17

    21:57 12.10.2026

  • 8 ЗА ДЕСЕТ ЯВРАКИСА СЯКО СГАНЧЕ

    26 2 Отговор
    ША ПОЧИСТИ ТРЕВИТЕ С ОГЪН ОКОЛО ТИЯ ЖЕЛЕЗА....

    21:57 12.10.2026

  • 9 тиквата съм

    39 4 Отговор
    пак Путин е виновен
    пък после мен ме изкарвате крадец на асфалт

    21:57 12.10.2026

  • 10 АЙДЕ ГЪЧ

    50 8 Отговор
    ТОВА ЛЕКЕ ВЕЧЕ ВЗЕ ДА ВТРЪСВА С ПРОС ТИТЕ СИ ОПОРКИ

    21:58 12.10.2026

  • 11 КОЛЬО ПАРЪМА

    30 4 Отговор
    НЕКА ГИ ГОРЯТ ТЕ СА БОКЛУЦИ

    21:58 12.10.2026

  • 12 🦉🦉🦉🦉

    26 3 Отговор
    Биещият доставчици има ли пак очевидец🤔

    21:59 12.10.2026

  • 13 Петроханеца нещо нервен ми се вижда

    32 3 Отговор
    Глист ли има този или носталгия към София прайд

    21:59 12.10.2026

  • 14 Мнение

    46 6 Отговор
    Ако се чудите как изглежда купена и продадена марионетка (кукла на конци, п.лога, изтр.валка и т.н.), погледнете чучелото от снимката, а след това ги вижте всичките в България с общото наименование "евроатлантици"!

    Едни чуждопоклонни марионетки подаряват България на господарите си, а българите траем!!!

    Коментиран от #47

    22:00 12.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ами

    27 2 Отговор

    До коментар #3 от "Дзак":

    Мирчев е запалил трева, ама..... трева!

    22:02 12.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Кина

    30 3 Отговор
    Прекрасна новина ще си сипя още едно..!

    22:03 12.10.2026

  • 19 Стар човек

    27 0 Отговор
    Е като е секретен къде му е охраната... едно време на такива обекти имаше клонове, сигнализации и въоръжена охрана, войници де, но сега войска Българска няма, така че сме разграден двор отвсякъде...

    22:07 12.10.2026

  • 20 Пиер

    26 1 Отговор
    Умното пак се изходи по въпроса. Браво Мирчев, личи си комсомолската ти бдителност. Тези неща генетично са ти втълпени.

    22:09 12.10.2026

  • 21 Анджо

    6 22 Отговор
    Русофила се радва, иска пак Българите да са роби на други народи.

    22:09 12.10.2026

  • 22 Иво

    24 2 Отговор
    А Мирчев от къде знае какво в станало?

    22:09 12.10.2026

  • 23 Бг гражданин

    22 2 Отговор
    Голям" сладур " е тоя....е това е "селяндур" , не човек от село, а такъв който е готов да прецака и майка си но да те прекара и да изпъкне.

    22:10 12.10.2026

  • 24 да ве

    25 4 Отговор
    На Лама Мирчев не може да се вярва и една дума на този хибридни доставчици на храна и шпиони му изскачат зад всеки храст😂

    22:12 12.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Мирчев

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    А Митрофонова беше организатора.

    22:15 12.10.2026

  • 29 Антена

    8 0 Отговор
    Подпалвачите са от конкурента "Разсвет"

    22:16 12.10.2026

  • 30 РАДЕВ И ЙОТОВА

    6 7 Отговор
    ПАК ЩЕ КАЖАТ
    ЧЕ НЕ ЗНАЯТ
    ОТ КЪДЕ ИДВАТ АТАКИТЕ.

    22:18 12.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ОТ КИЕВ

    6 10 Отговор
    За 3 ДНЯ

    РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ ВЗЕХА
    ВЕЧЕ И АНТЕНИ
    В БЪЛГАРИЯ ДА ПАЛЯТ

    НЯМА КРАЙ ПУТИНСКИЯ ПОЗОР
    НЯМА

    Коментиран от #40

    22:21 12.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Зеления

    14 1 Отговор
    Нискочелия няма какво да пита МВР и ДАНС, то е ясно - двамата маскирани са от руската подводница в язовир Искър, ако Нискочелия беше питал гнома генерал, веднага щеше да разбере вместо да си губи времето.

    Освен това, със сигурност Нискочелия има за всеки случай джокер - някой свидетел с очи способни да виждат през маските на двамата извършители, който да каже че това е руска операция. Той "Скачащия по капаци на коли" свидетел успя да намери в самото Черно море на 100 км от брега, който да каже, че корабите са потопени от руснаците, че сега за двама с маски няма да намери свидетел, айде де.

    22:22 12.10.2026

  • 35 хаха

    5 0 Отговор
    Мести се ...

    Някой бил запалил нещо си в Байганьоландия. ХАХАХА!
    Голям ПРАЗ!

    22:23 12.10.2026

  • 36 Дед

    4 0 Отговор
    Контраразузнаване ли...у нас ли??? Че то всеки разследващ журналист е по-бърз в разкритията от всеки в разузнаването. Държавата харчи едни огромни суми за една напълно неефективна структура.

    22:24 12.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ивайло Мирчев

    9 0 Отговор

    До коментар #37 от "Московия затънала до шия":

    Работи се по въпроса.
    Вече сме изпратили група от наши активисти на ПП-ДБ, които ще заловят екипажа на руската терористична подводница в Искър.

    22:30 12.10.2026

  • 43 Антон

    9 0 Отговор
    Събитията, обективно: вчера сутринта, доката Путин закусва супичка от бебенца, получава доклад от Льотчикс. В България има инсталирани антени за пряка връзка с сащ. Вефнага е сформиран щав в Кремъл. Извикан е и Медведев, поради желанието му за радикални действия. Той дава идея антените да се опожарят. Вади запалка от джоба и я дава на Лавро, който по дипломатическа поща да изпрати на Митрофанова. Взето е решение и туба с последния останал дизел да бъде изпратена в България. Всичко е получено и двамата агенти Боширов и Петров палят антените. После биват изтеглени към Русия.Това е по данни на белинкет и агент грозьо грозев. Докладс е завършвн, да се архивирс с ниво: топ секретно за следващите 150 години.

    22:31 12.10.2026

  • 44 Тоя е луд на 200 обаче

    8 0 Отговор
    атакували били "секретен обект" с общо 17 антени. Мирчев и Божанов що не ги въдворят най на края ? Тея "антени" да не са стърчали от някоя дупка бре? Колко метра си мислят че са дълги? Хахахаха ..
    .

    22:33 12.10.2026

  • 45 Благодаря ти Мирчев

    8 0 Отговор
    Искренно ме развесели в началото на работната седмица.
    Измисли нещо интересно и за утре.

    22:33 12.10.2026

  • 46 az СВО Победа 81

    7 1 Отговор
    Аз съм сигурен, че лама Мирчев има свидетели и за тази "атака"! :)))

    22:33 12.10.2026

  • 47 Трайте си!

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мнение":

    Щото траете ще ви вдигнат на три пъти данъците.

    22:35 12.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Ти да видиш

    6 2 Отговор
    Ами щом са се използвали активно във войната в Украйна защо се учудва нискочелият клоун Мирчев!?

    22:40 12.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Безмер

    3 5 Отговор
    С президент и премиер от болшевишко котило и мнозинство от некачествена биомаса ни ни очаква нищо добро. От провалена демокрация, станахме провалена държава и никому ненужен народ от Uроди.

    Коментиран от #64

    22:41 12.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Двупръсто чело

    6 1 Отговор
    Имам свидетел, който е видял Путин да ги пали!

    Коментиран от #56

    22:44 12.10.2026

  • 54 Трол

    3 1 Отговор
    Браво на тез двамата

    22:46 12.10.2026

  • 55 бай Даньо

    3 1 Отговор
    Добра новина .

    22:48 12.10.2026

  • 56 Киркоров

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Двупръсто чело":

    Аз видях Сорос .

    После и Зеленски.

    22:48 12.10.2026

  • 57 Сандо

    7 2 Отговор
    Мирчев трябва да бъде разследван и съден за изнасяне на секретна информация.Време е нахалния простак да си плати за простотиите.

    22:48 12.10.2026

  • 58 Цифров Детокс

    1 3 Отговор
    Къде се изгубиха Руските Ботове ?

    Изведнъж много Оредяха .

    22:50 12.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Опозорени

    1 1 Отговор
    Позор предателска българия срам..
    Само комсомолски речи........

    22:56 12.10.2026

  • 62 Единствено едно е ясно

    2 0 Отговор
    Че тая маймуна не е виждала и на картинка даже Starlink

    22:57 12.10.2026

  • 63 Дву пръсто челия момък

    2 0 Отговор
    Да каже от къде му е известна тази засеКРЕТЕНА информация?!
    Тоя нещо много взе да сеинавира пред камерите, че ми се струва, че бяга пред пръта!

    22:57 12.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Ленко

    1 0 Отговор
    Дошло им времето Мирчев! Както идва и твоето време на разносвач!

    23:01 12.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Тея с някакви албански ментета

    0 0 Отговор
    Ще тряба да са бачкали щото иначе външна обвивка на антената (Radome) е изработена от специална негорима пластмаса и фибростъкло и ако се е запалила могат да съдят производителя че е лъгал в проспекта. Тея у САЩ ако го чуят Мирчев направо на съд ще го пратят за тея лъжи че им изгаряли антените. Зема да им пратя глупостите му а?

    23:04 12.10.2026

  • 68 Клюкар

    1 0 Отговор
    Кътъра Мирчев вижда всичко.
    Той даже Е виждал сватбата на баба си.
    д..ба и аутиста

    23:04 12.10.2026

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