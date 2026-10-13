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МВР посочи 5 грешки, които повишават риска от катастрофа
  Тема: Войната на пътя

МВР посочи 5 грешки, които повишават риска от катастрофа

13 Октомври, 2026 06:25 405 1

  • мвр-
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Несъобразената скорост е водещата причина за тежките ПТП в Разградско през есенно-зимния период. Полицията предупреждава и за опасностите при намалена видимост и неподготвен автомобил

МВР посочи 5 грешки, които повишават риска от катастрофа - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Несъобразената скорост, недостатъчната дистанция, намалената видимост, неподготвените автомобили и рисковото поведение на пешеходците са петте основни фактора, които увеличават опасността от катастрофи през есенно-зимния период. Това предупреждава Министерството на вътрешните работи.

„Основната причина за тежките пътнотранспортни произшествия през есенно-зимния период са грешките на водачите, съчетани с рязкото влошаване на метеорологичните и пътните условия“, посочва МВР.

Несъобразената скорост е водещият риск

Данните на ОДМВР-Разград за периода от 1 октомври до 30 ноември 2025 г. показват 17 тежки катастрофи с 21 ранени. Най-голям е делът на сблъсъците между моторни превозни средства, следвани от ударите в дърво.

Несъобразената скорост е определена като основна причина за пътните инциденти в областта. При осем тежки ПТП, свързани с такава скорост, са пострадали девет души. Сред следващите по значение нарушения е отнемането на предимство, сочи анализът на сектор „Пътна полиция“ – Разград.

Видимостта и дистанцията са решаващи

Мъглата, дъждът, снегът и ранното стъмняване ограничават видимостта. Рискът се увеличава при замърсени или заскрежени стъкла, мокра настилка и неизправни или неправилно регулирани светлини.

МВР обръща внимание и на дистанцията между автомобилите. При мокър, заснежен или заледен път спирачният път се удължава, а запазването на обичайната „лятна“ дистанция може да доведе до удар при внезапно спиране и до верижна катастрофа.

Автомобилът и пешеходците също са фактор

Износени или летни гуми, неизправни чистачки, проблеми с отоплителната система и повредени или замърсени фарове затрудняват управлението и правят автомобила по-малко забележим за останалите участници в движението.

Пешеходците са особено уязвими в сумрак и при валежи. Тъмните дрехи ги правят трудни за забелязване, а качулките и чадърите ограничават периферното им зрение. Полицията посочва, че неправилното пресичане и използването на устройства, които отвличат вниманието, също създават предпоставки за инциденти.

Контролът през есенно-зимния сезон ще бъде насочен към неправилни маневри, отнемане на предимство, използване на мобилен телефон при шофиране и нарушения от страна на пешеходци.

Източници: dariknews.bg


Разград / България
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  • 1 Всъщност

    1 1 Отговор
    1 .Несъобразената скорост,

    2. Недостатъчната дистанция,

    3. Намалената видимост,

    4. Неподготвените автомобили

    .за пешеходците е спорно , в много случаи водач зад волана не спазва , и иска да мине през пешеходната пътека преди ходещите ./ Бих добавил и лоша подготовка на шофьорите ....Пренебрегване на законите ....

    06:39 13.10.2026

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