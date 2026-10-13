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Йотова осъди ударите по два търговски кораба край България
  Тема: Украйна

Йотова осъди ударите по два търговски кораба край България

13 Октомври, 2026 12:22 507 28

  • илиана йотова-
  • черно море-
  • търговски кораби-
  • варна-
  • крапец

„Челси 3“ е атакуван от три дрона край Варна, а „HS Dignity“ е потопен източно от Крапец. Продължава търсенето на оцелели

Йотова осъди ударите по два търговски кораба край България - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова осъди ударите по два търговски кораба в Черно море и определи случилото се като „грубо погазване на международното хуманитарно и морско право“. Позицията ѝ е публикувана след нощните инциденти в близост до българските брегове.

Корабът „Челси 3“, който плава под малтийски флаг, е бил ударен от три безпилотни апарата на 17 морски мили източно от Варна. Плаващият под флага на Гвинея-Бисау „HS Dignity“ е потопен на 15 морски мили източно от Крапец.

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След реакцията на Морския координационен спасителен център във Варна целият екипаж на „Челси 3“ е спасен. Спасени са и моряци от потопения кораб. В издирването и спасяването на оцелели участват Въоръжените сили, Гранична полиция и Изпълнителната агенция „Морска администрация“.

Йотова: Черно море се превръща във военна зона

„Свободата на корабоплаването и сигурността на веригата за доставки са сериозно застрашени, генерирайки значителен риск за страната ни“, заяви президентът. По думите ѝ ескалацията на войната е довела до увеличаване на инцидентите в близост до българските брегове и „превръща Черно море във военна зона“.

Йотова призова България, заедно със съюзниците и партньорите си, да настоява за бързо разследване на двата инцидента. Според нея е необходима и деескалация на конфликта по дипломатически път и чрез преговори.

Президентът настоя още спешно да бъдат изпълнени препоръките от заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, проведено на 7 октомври 2026 г. Както и в останалата част от позицията, тя не посочва извършител на атаките.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Буздуган

    11 12 Отговор
    Има ли български кораби атакувани с дронове..? За кой ревем пак за чужди интереси..?

    Коментиран от #6, #16

    12:24 13.10.2026

  • 2 ТИТАНИК

    16 0 Отговор
    СЛЕД КОРАБИТЕ МАЙ И ЙОТОВА ЩЕ ПОТЪНЕ

    12:24 13.10.2026

  • 3 буля йотка

    5 3 Отговор
    запада е виновен слава прасий!!!

    12:24 13.10.2026

  • 4 Европеец

    7 9 Отговор
    Червената петроханска кариеристка няма какво да обсъжда...... Потънали кораби водещи оръжия ще има докато спят да возят това оръжие или докато украинската хунта се вразуми и приеме руските условия..... Друг начин няма. ..

    12:25 13.10.2026

  • 5 Анонимен

    15 0 Отговор
    ЙОТОВА ИЗЛЕЗ ОСВОБОДИ ЕВРОПЕЙСКАТА НИ ИНСТИТУЦИЯ ЙоОТОВА ПОЗОР СИ

    12:25 13.10.2026

  • 6 няма как да има ударени

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Буздуган":

    след като България няма кораби капейчо руските агенти ги нарязаха на скраб и ги предадоха на вторични суровини

    Коментиран от #17, #18, #19

    12:26 13.10.2026

  • 7 Факт

    11 0 Отговор
    С такъв главнокомандващ на враговете ни не им трябват оръжия!

    12:26 13.10.2026

  • 8 ДОКАЗАТЕЛСТВА ЧЕ СА УДАРЕНИ ИМА ЛИ

    6 0 Отговор
    То има ли доказателства, че са ударени?! Нали няма нищо доказано, нито дрон са намерили нито нищо! Явно и кандидат президентката се включи в дезинформацията :)

    12:28 13.10.2026

  • 9 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Тръмп ни продаде на Русия за дизел.

    12:28 13.10.2026

  • 10 Бальшой театър

    1 1 Отговор
    Украйна нападна Русия с една цел, да смени Путин с подчинен президент и та ка да контролира и подчини цяла Русия.

    12:28 13.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ми то е очевадно

    7 0 Отговор
    Кой има интерес да ни натика във войната ако налапаме въдицата което и правим особено опозицията и медиите яко кълват.

    12:29 13.10.2026

  • 13 Един друг

    3 0 Отговор
    Тая сигурно пак не знае кой удря цивилни кораби в Черно море.

    12:30 13.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 как каква

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "европейца":

    кражба до край и наколенки пред главореза гундзяев

    12:33 13.10.2026

  • 16 Така си е

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Буздуган":

    Но мисля че е правилно боздуган.

    12:33 13.10.2026

  • 17 Булдог

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "няма как да има ударени":

    Кораби нямаме ,но пък имаше една къща в Горна баня през 99 но и тогава нито ,,,,Нота" нито ,, петолиние"!!! А за убитият капитан Маринов ....!?

    12:33 13.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Точно обратното

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "няма как да има ударени":

    Натовските агенти нарязаха нашите съветските ракети под надзора на турски офицери уч че щото това е условие да влезем в НАТО е влязохме.

    12:36 13.10.2026

  • 20 Йотова е позор

    2 0 Отговор
    Йотовица осъди ударите, но върши работа на извършителите им!!!

    12:36 13.10.2026

  • 21 14/88

    2 0 Отговор
    идйотова коя е че коли и беси

    12:37 13.10.2026

  • 22 Българин

    1 0 Отговор
    Тази дебелана няма ли най-после да каже кой е виновен за потапянето на кораби.

    12:40 13.10.2026

  • 23 Йотова, колко неща се случват

    0 0 Отговор
    В близост до българските граници, ама този точно ти вади езика да съскаш срещу Русия!
    Ние нито сме обект, нито сме пряко пострадали от тези инциденти! Нито не тб, нито на Радев му влища в работата да всища страна в тези нападения!
    Защо не вземеш отношение, че днес те « скриха» от скандалното помилване на наркотрафиканта?
    И каква ти е връзката с оная мома от Македония, която избяга от наказателния процес?

    12:42 13.10.2026

  • 24 европейца

    0 0 Отговор
    добре де Йотпва не е КРАВА, само прилича на такава.... сега ще триете ли

    12:42 13.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Родина

    0 0 Отговор
    От години България снабдява Украйна
    с оръжие и боеприпаси . Гюров подписа
    10 годишен договор с Украйна .
    Сега плачете . Сами сте си виновни .

    12:44 13.10.2026

  • 27 14/88

    1 0 Отговор
    копейко рублев и вАгенин пуснаха поредната платена помия с изключени коментари

    мисирките кукуригат у възторг

    12:45 13.10.2026

  • 28 Банда национални предатели !

    0 0 Отговор
    Каква жалка картинка. Каква трагедия. Да се занимаваме денонощно с ръчкане на управляващите да свършат НЯКАКВА работа за България.
    Прогресивна България провалиха заседанието по казуса с помилването на наркотрафикант от Йотова, за да може тя да вари лютеница на Араповския манастир. Това затвърждава категорично версията за огромен проблем и свързаности около помилването.
    Радев, човекът който предава ежедневно българския национален интерес, е решил лично да посрещне с питка и мед Митрофанова, вместо да следва протокола и тя да бъде привикана от външния министър и да ѝ бъде връчена нота.
    Това са хора, които предават сигурността на страната, изолират ни от съюзниците и с поведението си плашат всички български граждани.
    Всички служби са се покрили по разпореждане на тези двамата, докато се палят антени на Старлинк.
    Важността Йотова да НЕ стане президент става все по-належащо за националната сигурност.

    12:46 13.10.2026

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