Йотова осъди ударите по два търговски кораба край България

Президентът Илияна Йотова осъди ударите по два търговски кораба в Черно море и определи случилото се като „грубо погазване на международното хуманитарно и морско право“. Позицията ѝ е публикувана след нощните инциденти в близост до българските брегове.
Корабът „Челси 3“, който плава под малтийски флаг, е бил ударен от три безпилотни апарата на 17 морски мили източно от Варна. Плаващият под флага на Гвинея-Бисау „HS Dignity“ е потопен на 15 морски мили източно от Крапец.
След реакцията на Морския координационен спасителен център във Варна целият екипаж на „Челси 3“ е спасен. Спасени са и моряци от потопения кораб. В издирването и спасяването на оцелели участват Въоръжените сили, Гранична полиция и Изпълнителната агенция „Морска администрация“.
Йотова: Черно море се превръща във военна зона
„Свободата на корабоплаването и сигурността на веригата за доставки са сериозно застрашени, генерирайки значителен риск за страната ни“, заяви президентът. По думите ѝ ескалацията на войната е довела до увеличаване на инцидентите в близост до българските брегове и „превръща Черно море във военна зона“.
Йотова призова България, заедно със съюзниците и партньорите си, да настоява за бързо разследване на двата инцидента. Според нея е необходима и деескалация на конфликта по дипломатически път и чрез преговори.
Президентът настоя още спешно да бъдат изпълнени препоръките от заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, проведено на 7 октомври 2026 г. Както и в останалата част от позицията, тя не посочва извършител на атаките.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Буздуган
Коментиран от #6, #16
12:24 13.10.2026
2 ТИТАНИК
12:24 13.10.2026
3 буля йотка
12:24 13.10.2026
4 Европеец
12:25 13.10.2026
5 Анонимен
12:25 13.10.2026
6 няма как да има ударени
До коментар #1 от "Буздуган":след като България няма кораби капейчо руските агенти ги нарязаха на скраб и ги предадоха на вторични суровини
Коментиран от #17, #18, #19
12:26 13.10.2026
7 Факт
12:26 13.10.2026
8 ДОКАЗАТЕЛСТВА ЧЕ СА УДАРЕНИ ИМА ЛИ
12:28 13.10.2026
9 Последния Софиянец
12:28 13.10.2026
10 Бальшой театър
12:28 13.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ми то е очевадно
12:29 13.10.2026
13 Един друг
12:30 13.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 как каква
До коментар #14 от "европейца":кражба до край и наколенки пред главореза гундзяев
12:33 13.10.2026
16 Така си е
До коментар #1 от "Буздуган":Но мисля че е правилно боздуган.
12:33 13.10.2026
17 Булдог
До коментар #6 от "няма как да има ударени":Кораби нямаме ,но пък имаше една къща в Горна баня през 99 но и тогава нито ,,,,Нота" нито ,, петолиние"!!! А за убитият капитан Маринов ....!?
12:33 13.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Точно обратното
До коментар #6 от "няма как да има ударени":Натовските агенти нарязаха нашите съветските ракети под надзора на турски офицери уч че щото това е условие да влезем в НАТО е влязохме.
12:36 13.10.2026
20 Йотова е позор
12:36 13.10.2026
21 14/88
12:37 13.10.2026
22 Българин
12:40 13.10.2026
23 Йотова, колко неща се случват
Ние нито сме обект, нито сме пряко пострадали от тези инциденти! Нито не тб, нито на Радев му влища в работата да всища страна в тези нападения!
Защо не вземеш отношение, че днес те « скриха» от скандалното помилване на наркотрафиканта?
И каква ти е връзката с оная мома от Македония, която избяга от наказателния процес?
12:42 13.10.2026
24 европейца
12:42 13.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Родина
с оръжие и боеприпаси . Гюров подписа
10 годишен договор с Украйна .
Сега плачете . Сами сте си виновни .
12:44 13.10.2026
27 14/88
мисирките кукуригат у възторг
12:45 13.10.2026
28 Банда национални предатели !
Прогресивна България провалиха заседанието по казуса с помилването на наркотрафикант от Йотова, за да може тя да вари лютеница на Араповския манастир. Това затвърждава категорично версията за огромен проблем и свързаности около помилването.
Радев, човекът който предава ежедневно българския национален интерес, е решил лично да посрещне с питка и мед Митрофанова, вместо да следва протокола и тя да бъде привикана от външния министър и да ѝ бъде връчена нота.
Това са хора, които предават сигурността на страната, изолират ни от съюзниците и с поведението си плашат всички български граждани.
Всички служби са се покрили по разпореждане на тези двамата, докато се палят антени на Старлинк.
Важността Йотова да НЕ стане президент става все по-належащо за националната сигурност.
12:46 13.10.2026