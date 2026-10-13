Йотова осъди ударите по два търговски кораба край България

Президентът Илияна Йотова осъди ударите по два търговски кораба в Черно море и определи случилото се като „грубо погазване на международното хуманитарно и морско право“. Позицията ѝ е публикувана след нощните инциденти в близост до българските брегове.

Корабът „Челси 3“, който плава под малтийски флаг, е бил ударен от три безпилотни апарата на 17 морски мили източно от Варна. Плаващият под флага на Гвинея-Бисау „HS Dignity“ е потопен на 15 морски мили източно от Крапец.

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След реакцията на Морския координационен спасителен център във Варна целият екипаж на „Челси 3“ е спасен. Спасени са и моряци от потопения кораб. В издирването и спасяването на оцелели участват Въоръжените сили, Гранична полиция и Изпълнителната агенция „Морска администрация“.

Йотова: Черно море се превръща във военна зона

„Свободата на корабоплаването и сигурността на веригата за доставки са сериозно застрашени, генерирайки значителен риск за страната ни“, заяви президентът. По думите ѝ ескалацията на войната е довела до увеличаване на инцидентите в близост до българските брегове и „превръща Черно море във военна зона“.

Йотова призова България, заедно със съюзниците и партньорите си, да настоява за бързо разследване на двата инцидента. Според нея е необходима и деескалация на конфликта по дипломатически път и чрез преговори.

Президентът настоя още спешно да бъдат изпълнени препоръките от заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, проведено на 7 октомври 2026 г. Както и в останалата част от позицията, тя не посочва извършител на атаките.