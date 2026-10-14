Весела Чернева: Тонът към Митрофанова не е адекватен

Срещата на премиера Румен Радев с руската посланичка Елеонора Митрофанова е била твърде уважителна и не показва необходимата твърдост на фона на атаките срещу търговски кораби в Черно море. Това заяви Весела Чернева, заместник-директор на Европейския съвет за външна политика, в ефира на bTV.
„Това не е тонът, който се предполага, ако наистина искаме да сме адекватни на ситуацията“, каза Чернева. По думите ѝ Митрофанова е била приета не само от премиера, но и от външния министър – формат, който според нея е необичаен за посланик.
Чернева заяви, че след разговора не е останало впечатление за остър дипломатически обмен. „Разбрахме, че са си говорили за логика и за това кой какво намира за логично“, посочи тя.
Чернева настоя за дипломатическа нота
Според нея разговорът е трябвало да се проведе във външното министерство, а не на ниво министър-председател. Чернева допусна срещата да бъде проведена и на по-ниско дипломатическо ниво, но настоя, че на руската посланичка е трябвало да бъде връчена нота.
„Ако се говори за сериозно отношение на правителството към руските действия в Черно море, те трябва да получат ответен отговор и това да е ясно“, каза тя.
Коментарът ѝ идва след разговорите на премиера Румен Радев с Митрофанова заради атаките срещу търговски кораби в близост до българските води. Министерският съвет съобщи, че България не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните дронове. Радев е заявил, че няма логика Украйна да унищожава собствени кораби, а резултатите от ударите са в полза на Русия. Митрофанова е посочила, че не разполага с информация от руското военно министерство и не е изключила възможността за провокация на трета страна.
Разследването на атаките продължава
Българското правителство заяви, че разследването ще продължи съвместно със съюзниците от Европейския съюз и НАТО. Предстоят и разговори с Румъния и Турция за общи предложения, свързани с безопасността на корабоплаването в Черно море.
Чернева определи необходимостта от ясен тон като въпрос на възпиране. Тя използва сравнение с училищна среда, за да подчертае тезата си, че липсата на строга реакция може да бъде разчетена като сигнал за отсъствие на граници.
„Трябва да се покаже с ясен, сериозен и строг тон къде са границите“, каза Чернева.
Източници: btvnovinite.bg, bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тая мъррррша
Коментиран от #9, #15
10:11 14.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пато
Коментиран от #36
10:15 14.10.2026
4 Хмм
Коментиран от #29
10:15 14.10.2026
5 Малееее
10:15 14.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 АБВ
Защо дойде тук Кирил Буданов часове след ударите с дронове по първите два кораба ?
Защо бе приет лично от Румен Радев, след като не е от неговия ранг ?
Каква е била темата/темите на разговора му с него ?
С кой друг представител на правителството и държавата се е срещал ? По какви въпроси ?
Мисирки, чакам отговорите !
10:16 14.10.2026
9 Никси
До коментар #1 от "Тая мъррррша":То кой ще я избере ,такива предатели за Президент не ни трябват , щото Урсула и на нея и е промил мозъка и , ясно от къде лапка мангизи и ще продължава да папагалства и да плюе , кво да прай Митрофанова да ходи и да каже на Путин по кой Кораб да стреля ли , на нея като дипломат не и е това работа , а тази нека си квичи ще квичи ще квичи па в един момент ще спре да квичи !!!.
10:16 14.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 авантгард
Какво позорно падение е да се обвинява без доказателства!
Коментиран от #18
10:16 14.10.2026
12 смел Зелен Мунчов
10:16 14.10.2026
13 1111
Вчера цял ден някакви смешници ни обяснавяха как животът щял да поскъпне, заради "упражненията" в Черно море!
10:17 14.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ?????
Тва не беше ли тая дето предаваше на северомакедонците засекретени материали на българското правителство ръководено по онова време от Кики?
10:19 14.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Доказателства има!
До коментар #11 от "авантгард":Вчера едни от моряците на атакуваните кораби каза, че ги е ударил руски дрон!
Коментиран от #19
10:21 14.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Петров
10:23 14.10.2026
21 Провинциалисте,
До коментар #19 от "провинциалист":Жената от пазара няма как да знае, защото не е била на мястото на инцидента!
10:24 14.10.2026
22 Веселке и твоят тон
Коментиран от #39
10:24 14.10.2026
23 Стенли
Коментиран от #25
10:25 14.10.2026
24 Боа
И внимателно!Радев го каза.Защо ли???
Руска Федерация вече намерена,че България няма да види съдействието по въпроса за Козлодуй!Някой знае,че там има проблем?
Да не говориме за Лукойл!
10:26 14.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ...
До коментар #25 от "Ето! Появи се и":Още 10-ина коментари са нейни тука...
10:28 14.10.2026
27 Веселка е "чула за дипломация"
10:32 14.10.2026
28 Поне три от четирите кораба са
До коментар #14 от "Браво на руснаците!":в посока към Украйна а не към гладуващите страни тоест няма как да пренасят жито а очевидно пренасят нещо което гърми. Обаче официално били празни. Къде е тогава мотива Русия да ги удря след като били празни ?!? Мотив да ги удари има Куев защото иска да ни въвлече във войната и ние сме готови ....
Коментиран от #31
10:32 14.10.2026
29 Стенли
До коментар #4 от "Хмм":Хм , другите , двамата , само ще каже , че от тримата , най адекватен е Валери Тодоров ,един наистина достоен журналисти , а относно този индивид Миро Севлиевски изобщо не ми се коментира , макар че по рядко се поява на екрана , за разлика на един също голям" борец "срещу Путин като Георги Харизанов , извадете в публичното пространство , като Жоро тръбата 🤑, айде нема нужда , аман от такива демократи
Коментиран от #35
10:35 14.10.2026
30 Иванов
Коментиран от #34
10:35 14.10.2026
31 хмм
До коментар #28 от "Поне три от четирите кораба са":Първо казахте, че превозвали "гърмяща царевица", после, че били празни. Различни опорки ли ви пускат или така имитирате дискусия?
10:36 14.10.2026
32 Веселка
10:37 14.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 1111
До коментар #29 от "Стенли":Славуцо, ще проваля всяка твоя партизанска акция в мрежата! Знаеш защо!🖕
Коментиран от #40
10:42 14.10.2026
36 ШЕФА
До коментар #3 от "Пато":Няма да отговаря,този пост който заема в момента и е награда за престъпленията срещу България,и такива като тази нац.предателка и прест....а са вече хиляди !
10:43 14.10.2026
37 хихи
10:44 14.10.2026
38 на кафенце
Коментиран от #41
10:45 14.10.2026
39 превъзходна Фашистка
До коментар #22 от "Веселке и твоят тон":кви са тия обращения да не княгиня Мутрофанова?
10:47 14.10.2026
40 Стенли
До коментар #35 от "1111":Не разбирам точно какво имаш предвид , 🤨, аз казвам че от тримата единствено Валери Тодоров говори разумно и адекватно
10:47 14.10.2026
41 Аха!
До коментар #38 от "на кафенце":Радев има само един началник - българските граждани, и те скоро ще го уволнят!
10:47 14.10.2026