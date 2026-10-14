Весела Чернева: Тонът към Митрофанова не е адекватен

Срещата на премиера Румен Радев с руската посланичка Елеонора Митрофанова е била твърде уважителна и не показва необходимата твърдост на фона на атаките срещу търговски кораби в Черно море. Това заяви Весела Чернева, заместник-директор на Европейския съвет за външна политика, в ефира на bTV.

„Това не е тонът, който се предполага, ако наистина искаме да сме адекватни на ситуацията“, каза Чернева. По думите ѝ Митрофанова е била приета не само от премиера, но и от външния министър – формат, който според нея е необичаен за посланик.

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Чернева заяви, че след разговора не е останало впечатление за остър дипломатически обмен. „Разбрахме, че са си говорили за логика и за това кой какво намира за логично“, посочи тя.

Чернева настоя за дипломатическа нота

Според нея разговорът е трябвало да се проведе във външното министерство, а не на ниво министър-председател. Чернева допусна срещата да бъде проведена и на по-ниско дипломатическо ниво, но настоя, че на руската посланичка е трябвало да бъде връчена нота.

„Ако се говори за сериозно отношение на правителството към руските действия в Черно море, те трябва да получат ответен отговор и това да е ясно“, каза тя.

Коментарът ѝ идва след разговорите на премиера Румен Радев с Митрофанова заради атаките срещу търговски кораби в близост до българските води. Министерският съвет съобщи, че България не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните дронове. Радев е заявил, че няма логика Украйна да унищожава собствени кораби, а резултатите от ударите са в полза на Русия. Митрофанова е посочила, че не разполага с информация от руското военно министерство и не е изключила възможността за провокация на трета страна.

Разследването на атаките продължава

Българското правителство заяви, че разследването ще продължи съвместно със съюзниците от Европейския съюз и НАТО. Предстоят и разговори с Румъния и Турция за общи предложения, свързани с безопасността на корабоплаването в Черно море.

Чернева определи необходимостта от ясен тон като въпрос на възпиране. Тя използва сравнение с училищна среда, за да подчертае тезата си, че липсата на строга реакция може да бъде разчетена като сигнал за отсъствие на граници.

„Трябва да се покаже с ясен, сериозен и строг тон къде са границите“, каза Чернева.

Източници: btvnovinite.bg, bta.bg