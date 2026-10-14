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Весела Чернева: Тонът към Митрофанова не е адекватен
  Тема: Украйна

Весела Чернева: Тонът към Митрофанова не е адекватен

14 Октомври, 2026 10:08 834 41

  • весела чернева-
  • елеонора митрофанова-
  • румен радев-
  • черно море-
  • търговски кораби

Заместник-директорът на Европейския съвет за външна политика настоя за по-строга реакция след атаките срещу търговски кораби в Черно море

Весела Чернева: Тонът към Митрофанова не е адекватен - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Срещата на премиера Румен Радев с руската посланичка Елеонора Митрофанова е била твърде уважителна и не показва необходимата твърдост на фона на атаките срещу търговски кораби в Черно море. Това заяви Весела Чернева, заместник-директор на Европейския съвет за външна политика, в ефира на bTV.

„Това не е тонът, който се предполага, ако наистина искаме да сме адекватни на ситуацията“, каза Чернева. По думите ѝ Митрофанова е била приета не само от премиера, но и от външния министър – формат, който според нея е необичаен за посланик.

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Чернева заяви, че след разговора не е останало впечатление за остър дипломатически обмен. „Разбрахме, че са си говорили за логика и за това кой какво намира за логично“, посочи тя.

Чернева настоя за дипломатическа нота

Според нея разговорът е трябвало да се проведе във външното министерство, а не на ниво министър-председател. Чернева допусна срещата да бъде проведена и на по-ниско дипломатическо ниво, но настоя, че на руската посланичка е трябвало да бъде връчена нота.

„Ако се говори за сериозно отношение на правителството към руските действия в Черно море, те трябва да получат ответен отговор и това да е ясно“, каза тя.

Коментарът ѝ идва след разговорите на премиера Румен Радев с Митрофанова заради атаките срещу търговски кораби в близост до българските води. Министерският съвет съобщи, че България не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните дронове. Радев е заявил, че няма логика Украйна да унищожава собствени кораби, а резултатите от ударите са в полза на Русия. Митрофанова е посочила, че не разполага с информация от руското военно министерство и не е изключила възможността за провокация на трета страна.

Разследването на атаките продължава

Българското правителство заяви, че разследването ще продължи съвместно със съюзниците от Европейския съюз и НАТО. Предстоят и разговори с Румъния и Турция за общи предложения, свързани с безопасността на корабоплаването в Черно море.

Чернева определи необходимостта от ясен тон като въпрос на възпиране. Тя използва сравнение с училищна среда, за да подчертае тезата си, че липсата на строга реакция може да бъде разчетена като сигнал за отсъствие на граници.

„Трябва да се покаже с ясен, сериозен и строг тон къде са границите“, каза Чернева.

Източници: btvnovinite.bg, bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тая мъррррша

    34 6 Отговор
    Като стане президент тогава да дава тон. Засега може само да свири

    Коментиран от #9, #15

    10:11 14.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пато

    25 2 Отговор
    Чернева трябва да е подсъдима за държавна измяна в полза на Макединия.

    Коментиран от #36

    10:15 14.10.2026

  • 4 Хмм

    22 1 Отговор
    а какво са казали другите двама в студиото, защо е важно само мнението на чернева?

    Коментиран от #29

    10:15 14.10.2026

  • 5 Малееее

    21 2 Отговор
    За 30 години се народиха хиляди калинки като тая , които само лаят ! Какъв е този евроатлантически съвет ?!!!! Това трябва да се закрие !!! От къде ни идва петрола за Нефтохим ? Тази са и спряло грандовете и реве та се къса ?

    10:15 14.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 АБВ

    20 1 Отговор
    А защо никоя мисирка не задава въпросите:
    Защо дойде тук Кирил Буданов часове след ударите с дронове по първите два кораба ?
    Защо бе приет лично от Румен Радев, след като не е от неговия ранг ?
    Каква е била темата/темите на разговора му с него ?
    С кой друг представител на правителството и държавата се е срещал ? По какви въпроси ?
    Мисирки, чакам отговорите !

    10:16 14.10.2026

  • 9 Никси

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тая мъррррша":

    То кой ще я избере ,такива предатели за Президент не ни трябват , щото Урсула и на нея и е промил мозъка и , ясно от къде лапка мангизи и ще продължава да папагалства и да плюе , кво да прай Митрофанова да ходи и да каже на Путин по кой Кораб да стреля ли , на нея като дипломат не и е това работа , а тази нека си квичи ще квичи ще квичи па в един момент ще спре да квичи !!!.

    10:16 14.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 авантгард

    12 4 Отговор
    Какво била желала, представяла си или й се струвало логично - вкъщи!
    Какво позорно падение е да се обвинява без доказателства!

    Коментиран от #18

    10:16 14.10.2026

  • 12 смел Зелен Мунчов

    6 7 Отговор
    Аз исках, ама тя ми се скара

    10:16 14.10.2026

  • 13 1111

    8 5 Отговор
    Радев, дипломатическа нота или отиваме на нови избори!
    Вчера цял ден някакви смешници ни обяснавяха как животът щял да поскъпне, заради "упражненията" в Черно море!

    10:17 14.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ?????

    11 1 Отговор
    Уф.
    Тва не беше ли тая дето предаваше на северомакедонците засекретени материали на българското правителство ръководено по онова време от Кики?

    10:19 14.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Доказателства има!

    4 5 Отговор

    До коментар #11 от "авантгард":

    Вчера едни от моряците на атакуваните кораби каза, че ги е ударил руски дрон!

    Коментиран от #19

    10:21 14.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Петров

    8 1 Отговор
    Чернева, чула ли си думата дипломация? С тояга ли да я посрещнат? Жалко, че такива се домогват в управлението на страната. Стани спасител на някой от плажовете и пази от дронове. Имаш ли представа какво е дрон и защита о него? Защо ги канят такива да дават мнения за неща, които не разбират?

    10:23 14.10.2026

  • 21 Провинциалисте,

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "провинциалист":

    Жената от пазара няма как да знае, защото не е била на мястото на инцидента!

    10:24 14.10.2026

  • 22 Веселке и твоят тон

    5 2 Отговор
    Към посланика на РФ нейно превъзходителство госпожа Митрофанова не е адекватен нито уважителен и показва единствено липса на възпитание и липса на елементарен професионализъм.

    Коментиран от #39

    10:24 14.10.2026

  • 23 Стенли

    4 1 Отговор
    Абе тези така наречени "национални"телевизии вкл и БНТ са такива прошлвци , единствената обективна медия е телевизия Евроком

    Коментиран от #25

    10:25 14.10.2026

  • 24 Боа

    4 3 Отговор
    Когато ще имаш доказательства,-тогааа ще промениш риторика,Тотева!
    И внимателно!Радев го каза.Защо ли???
    Руска Федерация вече намерена,че България няма да види съдействието по въпроса за Козлодуй!Някой знае,че там има проблем?
    Да не говориме за Лукойл!

    10:26 14.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ...

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ето! Появи се и":

    Още 10-ина коментари са нейни тука...

    10:28 14.10.2026

  • 27 Веселка е "чула за дипломация"

    1 0 Отговор
    това е част от нейното портфолио. Но рундьо хич не я разбира тая "материя". Яко се е омазал!

    10:32 14.10.2026

  • 28 Поне три от четирите кораба са

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Браво на руснаците!":

    в посока към Украйна а не към гладуващите страни тоест няма как да пренасят жито а очевидно пренасят нещо което гърми. Обаче официално били празни. Къде е тогава мотива Русия да ги удря след като били празни ?!? Мотив да ги удари има Куев защото иска да ни въвлече във войната и ние сме готови ....

    Коментиран от #31

    10:32 14.10.2026

  • 29 Стенли

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хмм":

    Хм , другите , двамата , само ще каже , че от тримата , най адекватен е Валери Тодоров ,един наистина достоен журналисти , а относно този индивид Миро Севлиевски изобщо не ми се коментира , макар че по рядко се поява на екрана , за разлика на един също голям" борец "срещу Путин като Георги Харизанов , извадете в публичното пространство , като Жоро тръбата 🤑, айде нема нужда , аман от такива демократи

    Коментиран от #35

    10:35 14.10.2026

  • 30 Иванов

    1 1 Отговор
    Когато се взима властта, и то с голямо мнозинство, първо се поставя опозицията в ъгъла и второ се показва на медиите и "експертите", къде зимуват раците! Радев не се справя. През януари-февруари "умно-красивите" са на площада. И така до следващия "спасител"...

    Коментиран от #34

    10:35 14.10.2026

  • 31 хмм

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Поне три от четирите кораба са":

    Първо казахте, че превозвали "гърмяща царевица", после, че били празни. Различни опорки ли ви пускат или така имитирате дискусия?

    10:36 14.10.2026

  • 32 Веселка

    0 0 Отговор
    И аз да кажа какво мисля.

    10:37 14.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 1111

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Стенли":

    Славуцо, ще проваля всяка твоя партизанска акция в мрежата! Знаеш защо!🖕

    Коментиран от #40

    10:42 14.10.2026

  • 36 ШЕФА

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пато":

    Няма да отговаря,този пост който заема в момента и е награда за престъпленията срещу България,и такива като тази нац.предателка и прест....а са вече хиляди !

    10:43 14.10.2026

  • 37 хихи

    1 0 Отговор
    дирли, дирли дишка, чернева да .. ... ..ка

    10:44 14.10.2026

  • 38 на кафенце

    1 0 Отговор
    радев е направил сводка пред своя началник Мутрофанова!?!

    Коментиран от #41

    10:45 14.10.2026

  • 39 превъзходна Фашистка

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Веселке и твоят тон":

    кви са тия обращения да не княгиня Мутрофанова?

    10:47 14.10.2026

  • 40 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "1111":

    Не разбирам точно какво имаш предвид , 🤨, аз казвам че от тримата единствено Валери Тодоров говори разумно и адекватно

    10:47 14.10.2026

  • 41 Аха!

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "на кафенце":

    Радев има само един началник - българските граждани, и те скоро ще го уволнят!

    10:47 14.10.2026

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