Военният министър: Какви допълнителни сили задейства България заради рисковете в Черно море

Засилено радиолокационно поле, засилено присъствие на средства за кинетично въздействие и две системи безпилотни летателни апарати за разузнаване в териториално море, това обясни от парламентарната трибуна министърът на отбраната Димитър Стоянов в отговор на депутатски въпрос за това какви допълнителни сили и средства са в действие на българска територия за наблюдение и гарантиране на сигурността по повод нарастващите рискове за свободата на корабоплаването в Черно море и нуждата от повишена бдителност, своевременна реакция и поддържане на висока оперативна готовност на българските въоръжени сили.
Военният министър уточни, че не може да говори с подробности заради мерки за сигурност, тъй като заседанието на парламента е открито.
"Изпратили сме писма, с които искаме морско патрулиране и средства за наблюдение и целеуказване във въздуха. Стремим се да придобием допълнителни способности към нашите, така че да имаме по-пълна картина. По отношение на вертолетния парк, основно ползваме AS 532 AL Cougar от авиобаза "Крумово" поради една основна причина - вертолетите PANTHER от декември 2025 година стоят в Румъния, защото нямат двигатели. По някакви причини, не искам да коментирам какви, те не бяха на разположение", допълни Стоянов. По тази тема той допълни, че вече има сключено споразумение и подготвен договор, който всеки момент ще бъде сключен за ремонт на двигателите и да можем да си приберем вертолетите от Румъния.
По думите му въпреки всички трудности България е показала, че има възможности да се справи със ситуацията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Постничко ти е менюто!
11:31 14.10.2026
3 честен ционист
11:32 14.10.2026
4 Напълно
11:32 14.10.2026
5 Ганя Путинофила
11:34 14.10.2026
6 Мунчо предприе мерки!
11:35 14.10.2026
7 лама Иво
11:37 14.10.2026
8 Този е ПИШМАН
КАТО ГЕНЕРАЛ БОТАШОВ.
11:38 14.10.2026
9 Кат Го Гледам !
Защо Ли Ще се Чудя !
Че Един Джип !
Не Могат Сколандри !
11:41 14.10.2026
10 Факт
11:58 14.10.2026
11 БЪЛГАРИЯ Е - Бедният-Грозният не
12:19 14.10.2026
12 СЕКРЕТАРКА
12:34 14.10.2026