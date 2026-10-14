Военният министър: Какви допълнителни сили задейства България заради рисковете в Черно море

Засилено радиолокационно поле, засилено присъствие на средства за кинетично въздействие и две системи безпилотни летателни апарати за разузнаване в териториално море, това обясни от парламентарната трибуна министърът на отбраната Димитър Стоянов в отговор на депутатски въпрос за това какви допълнителни сили и средства са в действие на българска територия за наблюдение и гарантиране на сигурността по повод нарастващите рискове за свободата на корабоплаването в Черно море и нуждата от повишена бдителност, своевременна реакция и поддържане на висока оперативна готовност на българските въоръжени сили.

Военният министър уточни, че не може да говори с подробности заради мерки за сигурност, тъй като заседанието на парламента е открито.

"Изпратили сме писма, с които искаме морско патрулиране и средства за наблюдение и целеуказване във въздуха. Стремим се да придобием допълнителни способности към нашите, така че да имаме по-пълна картина. По отношение на вертолетния парк, основно ползваме AS 532 AL Cougar от авиобаза "Крумово" поради една основна причина - вертолетите PANTHER от декември 2025 година стоят в Румъния, защото нямат двигатели. По някакви причини, не искам да коментирам какви, те не бяха на разположение", допълни Стоянов. По тази тема той допълни, че вече има сключено споразумение и подготвен договор, който всеки момент ще бъде сключен за ремонт на двигателите и да можем да си приберем вертолетите от Румъния.

По думите му въпреки всички трудности България е показала, че има възможности да се справи със ситуацията.