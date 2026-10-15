Пожар в апартамент на третия етаж в „Гео Милев“

Пожар е възникнал около 22:00 часа в апартамент на третия етаж в столичния квартал „Гео Милев“. Инцидентът е станал на улица „Николай Коперник“, близо до 93-то училище „Александър Теодоров - Балан“, съобщи Българската телеграфна агенция.

На място са пристигнали два пожарни автомобила, линейка и полицейски служители. Пламъците вече са били загасени. Към момента няма информация дали има пострадали при пожара.

По време на гасенето котка е стояла от външната страна на терасата на запалилия се апартамент. Впоследствие животното е скочило, без да пострада, а живеещи в блока са се погрижили за него.

Източници: bta.bg, btvnovinite.bg