Пътната обстановка: Тежък трафик към Турция и ремонт на „Струма“

Силно интензивен е трафикът за товарни автомобили на изход към Турция през ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“. Това показва справката на Главна дирекция „Гранична полиция“. На границите с Румъния, Гърция, Сърбия и Северна Македония движението е нормално.

Фериботните връзки Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич остават временно преустановени заради ниското ниво на река Дунав. През пунктовете „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, а през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ – и автобуси и товарни автомобили.

Ограничения по „Струма“ и Дунав мост

От 9:00 до 15:00 часа се променя организацията на движение в два участъка на АМ „Струма“ в област Благоевград. Ремонтът на аварирали фуги е при 159-ия и 166-ия километър в платното за София. Активната лента се затваря, а автомобилите преминават в изпреварващата.

„Апелът към водачите е да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта“, посочват от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Предстои и поетапно ограничаване на движението по 320-метров участък на Дунав мост при Русе. От 19 до 22 октомври ще бъде затворена дясната лента, а от 26 до 29 октомври – лявата. Превозните средства ще се движат двупосочно в свободната лента и ще бъдат пропускани на интервали от 20 минути.

По Дунав мост Видин–Калафат движението към Румъния е било временно спряно за 30 минути заради строителни и ремонтни дейности.

Условията в планините

Над планините времето ще бъде слънчево, но следобед облачността ще се увеличи. Според прогнозата на НИМХ ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 10 градуса, а на 2000 метра – около 3 градуса.

Пожарна и пътна безопасност

В последната публикувана оперативна сводка на ГДПБЗН са отчетени 103 сигнала за произшествия за денонощие. Ликвидирани са 72 пожара, а при 29 спасителни и помощни операции седем са били след катастрофи. При пожарите няма загинали и пострадали.

По данни на МВР, цитирани от TrafficNews, при пътни инциденти за последното отчетено денонощие са загинали трима души, а 35 са ранени. На фона на ремонтите и натоварването по основните направления от АПИ призовават водачите да спазват временната сигнализация и ограниченията на скоростта.