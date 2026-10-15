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Чуков: Над 200 търговски кораба са ударени в Черно море
  Тема: Украйна

Чуков: Над 200 търговски кораба са ударени в Черно море

15 Октомври, 2026 07:33 1 040 13

  • черно море-
  • търговски кораби-
  • дронове-
  • корабоплаване-
  • владимир чуков

Международният анализатор предупреждава за криза в корабоплаването и по-високи разходи за доставки

Чуков: Над 200 търговски кораба са ударени в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Над 200 търговски кораба са били ударени с дронове в плавателната част на Черно море от началото на годината. Това заяви международният анализатор проф. Владимир Чуков в предаването „България, Европа и светът на фокус“ по Радио „Фокус“.

По думите му новата вълна от атаки през последните две седмици е предизвикала сериозна криза в корабоплаването. Капитаните на търговски съдове се принуждават да плават по-близо до брега, а част от скъпите кораби със западни инвестиции и международни застрахователи се оттеглят от най-рисковите маршрути.

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„В Черно море това е продоволствената сигурност“, каза Чуков, правейки паралел с Ормузкия проток. Според него нападенията засягат не само корабоплаването, но и доставките на зърно, торове и други суровини от Русия и Украйна към световните пазари.

Застраховките за танкери са поскъпнали рязко

Чуков заяви, че застрахователните премии за танкерите, които доставят суров петрол за рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“, са се увеличили повече от десет пъти и достигат до 2,5 милиона долара за курс.

Данните за поскъпването на риска са потвърдени и от представители на морския бизнес. БНТ съобщи за трикратно увеличение на застраховките за кораби и товари след атаките. Според капитан Тодор Георгиев премиите за плавателни съдове и превозваните товари са скочили след ударите в българската изключителна икономическа зона.

Атаките край България продължават да се разследват

На 13 октомври корабът „Челси 3“, плаващ под малтийски флаг, беше ударен от дронове на около 18 морски мили източно от Бяла. Екипажът от 15 души беше спасен, а част от моряците бяха настанени за лечение във Варна.

По данни на NOVA плавателният съд е бил построен през 2006 г. и е пътувал от турското пристанище Гиресун към Джурджулещ. Българските власти поискаха международна техническа помощ, за да бъде установено от коя държава са дроновете, атакували корабите в близост до българските териториални води.

Чуков посочи, че между 2024 и 2026 г. корабоплаването в Черно море е било подпомагано от негласно разделение на маршрутите. Според него Русия е използвала източен коридор край Кавказ и Турция, а украинските кораби са се движили покрай бреговете на България и Румъния. Анализаторът заяви, че опитът този режим да бъде официализиран остава несигурен.

Източници: focus-news.net, nova.bg, bntnews.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    19 4 Отговор
    Да, прав е чуков. И над половината от тях са ударени от украинците в чужди териториални води. Дори и в турски в близост до Босфора. После турците изтеглиха кораба в наши териториални води - ние да се оправяме.
    Руснаците също удрят кораби, но предимно в близост до украинските пристанища.
    Украинците използват англисйки БЕК-ове, докато руснаците не развиват активно такива.Тъй че, скорошните удари може да са украински. А може и англичаните да са решили да не позволяват лесно да се стигне до примирие - те са основните готвачи на тази война.

    07:38 15.10.2026

  • 2 БАМММММ

    6 1 Отговор
    Черно море, много е добре
    Слънце пече, още по-добре
    На морето дрон, чакар-лака-дей
    Черно море, ах че добре, ей

    07:41 15.10.2026

  • 3 Повечето са ударени от Украйна,

    20 5 Отговор
    която първа започна морската война срещу световния търговски флот в Черно море, в Азовско море, в Средиземно море.

    Когато Украйна започна да удря търговски кораби и дори се хвалеше с пиратските си набези, правителствата на България нещо да са казали като упрек срещу пиратската държава Украйна?

    Или някой от говорещите по телевизиите глави нещо да е казал срещу пиратските атаки на Украйна срещу световния търговски флот?

    07:47 15.10.2026

  • 4 точка

    12 2 Отговор
    Досега конвенцията от Монтрйо пречеше на натото да се настани траино в Черно море и да си го присвои. Затова са и тези засилени провокации, именно провокации като погледнем кой има интерес.

    07:48 15.10.2026

  • 5 Копейка проста

    5 12 Отговор
    Продавам и майка си за шепа рубли, мразя държавата си и живота си професионално, директни услуги, 24/7, за повече пишете на лично

    07:51 15.10.2026

  • 6 Дъртият комунист Чуков

    5 8 Отговор
    Прибира по някоя и друга рубла, ама не смее да се премести в любимото СССеРе

    07:53 15.10.2026

  • 7 Крайморски

    6 0 Отговор
    Догодина се очертава чуден сезон. Тази изкараха някакъв късмет по курортите, но другата...

    Коментиран от #8

    07:57 15.10.2026

  • 8 Така е

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Крайморски":

    само да не отгледаме Евробангарангата !

    08:07 15.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мишел

    3 1 Отговор
    ЕС воюва с Русия чрез месото на Украйна и оръжията от ЕС. Русия изолира Украйна от морето и спира потока оръжия от там.

    Коментиран от #13

    08:22 15.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Лудите бизнесмени

    0 1 Отговор
    И защо цените скачат. Лудия Тръмп води терористична война с Иран в Ормузкия проход. С Лидия Путин води терористична война с Украйна. И цените растат, защото се вдигат застраховките за превоз, ако изобщо преплуват корабите с горива.

    08:51 15.10.2026

  • 13 Русия заличава българската идентичност

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Мишел":

    Въпрос за българите, които живеят в окупираните от Русия територии в Украйна - получаваме сигнали за репресии, за ограничаване възможностите за себеизразяване. Какво може да направи президентът там? И бихте ли влезли потенциално в билатерални разговори с Русия по този въпрос?

    Андрей Гюров: Аз мисля, че е необходимо тогава, когато говорим за защита на сигурността и интереса на българските граждани, също да имаме предвид, че в тези територии има много голямо българско население. На цялата територия на Украйна, но дори концентрирано в областите, които са окупирани в момента, има около 250 000 българи по различни оценки, които в момента нямат право да учат на български език, които биват репресирани и със сигурност тук трябва да се предприемат всички възможни действия. Доколко в момента дипломатически усилия в тази посока биха дали някакъв резултат е под въпрос - при положение, че Русия ни е обявила за вражеска държава. Но със сигурност тези българи не трябва да остават извън фокуса на българското правителство, на президентската институция.

    08:52 15.10.2026

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