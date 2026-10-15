Чуков: Над 200 търговски кораба са ударени в Черно море

Над 200 търговски кораба са били ударени с дронове в плавателната част на Черно море от началото на годината. Това заяви международният анализатор проф. Владимир Чуков в предаването „България, Европа и светът на фокус“ по Радио „Фокус“.
По думите му новата вълна от атаки през последните две седмици е предизвикала сериозна криза в корабоплаването. Капитаните на търговски съдове се принуждават да плават по-близо до брега, а част от скъпите кораби със западни инвестиции и международни застрахователи се оттеглят от най-рисковите маршрути.
„В Черно море това е продоволствената сигурност“, каза Чуков, правейки паралел с Ормузкия проток. Според него нападенията засягат не само корабоплаването, но и доставките на зърно, торове и други суровини от Русия и Украйна към световните пазари.
Застраховките за танкери са поскъпнали рязко
Чуков заяви, че застрахователните премии за танкерите, които доставят суров петрол за рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“, са се увеличили повече от десет пъти и достигат до 2,5 милиона долара за курс.
Данните за поскъпването на риска са потвърдени и от представители на морския бизнес. БНТ съобщи за трикратно увеличение на застраховките за кораби и товари след атаките. Според капитан Тодор Георгиев премиите за плавателни съдове и превозваните товари са скочили след ударите в българската изключителна икономическа зона.
Атаките край България продължават да се разследват
На 13 октомври корабът „Челси 3“, плаващ под малтийски флаг, беше ударен от дронове на около 18 морски мили източно от Бяла. Екипажът от 15 души беше спасен, а част от моряците бяха настанени за лечение във Варна.
По данни на NOVA плавателният съд е бил построен през 2006 г. и е пътувал от турското пристанище Гиресун към Джурджулещ. Българските власти поискаха международна техническа помощ, за да бъде установено от коя държава са дроновете, атакували корабите в близост до българските териториални води.
Чуков посочи, че между 2024 и 2026 г. корабоплаването в Черно море е било подпомагано от негласно разделение на маршрутите. Според него Русия е използвала източен коридор край Кавказ и Турция, а украинските кораби са се движили покрай бреговете на България и Румъния. Анализаторът заяви, че опитът този режим да бъде официализиран остава несигурен.
Източници: focus-news.net, nova.bg, bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Руснаците също удрят кораби, но предимно в близост до украинските пристанища.
Украинците използват англисйки БЕК-ове, докато руснаците не развиват активно такива.Тъй че, скорошните удари може да са украински. А може и англичаните да са решили да не позволяват лесно да се стигне до примирие - те са основните готвачи на тази война.
07:38 15.10.2026
2 БАМММММ
Слънце пече, още по-добре
На морето дрон, чакар-лака-дей
Черно море, ах че добре, ей
07:41 15.10.2026
3 Повечето са ударени от Украйна,
Когато Украйна започна да удря търговски кораби и дори се хвалеше с пиратските си набези, правителствата на България нещо да са казали като упрек срещу пиратската държава Украйна?
Или някой от говорещите по телевизиите глави нещо да е казал срещу пиратските атаки на Украйна срещу световния търговски флот?
07:47 15.10.2026
4 точка
07:48 15.10.2026
5 Копейка проста
07:51 15.10.2026
6 Дъртият комунист Чуков
07:53 15.10.2026
7 Крайморски
Коментиран от #8
07:57 15.10.2026
8 Така е
До коментар #7 от "Крайморски":само да не отгледаме Евробангарангата !
08:07 15.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Мишел
Коментиран от #13
08:22 15.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Лудите бизнесмени
08:51 15.10.2026
13 Русия заличава българската идентичност
До коментар #10 от "Мишел":Въпрос за българите, които живеят в окупираните от Русия територии в Украйна - получаваме сигнали за репресии, за ограничаване възможностите за себеизразяване. Какво може да направи президентът там? И бихте ли влезли потенциално в билатерални разговори с Русия по този въпрос?
Андрей Гюров: Аз мисля, че е необходимо тогава, когато говорим за защита на сигурността и интереса на българските граждани, също да имаме предвид, че в тези територии има много голямо българско население. На цялата територия на Украйна, но дори концентрирано в областите, които са окупирани в момента, има около 250 000 българи по различни оценки, които в момента нямат право да учат на български език, които биват репресирани и със сигурност тук трябва да се предприемат всички възможни действия. Доколко в момента дипломатически усилия в тази посока биха дали някакъв резултат е под въпрос - при положение, че Русия ни е обявила за вражеска държава. Но със сигурност тези българи не трябва да остават извън фокуса на българското правителство, на президентската институция.
08:52 15.10.2026