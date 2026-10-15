Чуков: Над 200 търговски кораба са ударени в Черно море

Над 200 търговски кораба са били ударени с дронове в плавателната част на Черно море от началото на годината. Това заяви международният анализатор проф. Владимир Чуков в предаването „България, Европа и светът на фокус“ по Радио „Фокус“.

По думите му новата вълна от атаки през последните две седмици е предизвикала сериозна криза в корабоплаването. Капитаните на търговски съдове се принуждават да плават по-близо до брега, а част от скъпите кораби със западни инвестиции и международни застрахователи се оттеглят от най-рисковите маршрути.

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„В Черно море това е продоволствената сигурност“, каза Чуков, правейки паралел с Ормузкия проток. Според него нападенията засягат не само корабоплаването, но и доставките на зърно, торове и други суровини от Русия и Украйна към световните пазари.

Застраховките за танкери са поскъпнали рязко

Чуков заяви, че застрахователните премии за танкерите, които доставят суров петрол за рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“, са се увеличили повече от десет пъти и достигат до 2,5 милиона долара за курс.

Данните за поскъпването на риска са потвърдени и от представители на морския бизнес. БНТ съобщи за трикратно увеличение на застраховките за кораби и товари след атаките. Според капитан Тодор Георгиев премиите за плавателни съдове и превозваните товари са скочили след ударите в българската изключителна икономическа зона.

Атаките край България продължават да се разследват

На 13 октомври корабът „Челси 3“, плаващ под малтийски флаг, беше ударен от дронове на около 18 морски мили източно от Бяла. Екипажът от 15 души беше спасен, а част от моряците бяха настанени за лечение във Варна.

По данни на NOVA плавателният съд е бил построен през 2006 г. и е пътувал от турското пристанище Гиресун към Джурджулещ. Българските власти поискаха международна техническа помощ, за да бъде установено от коя държава са дроновете, атакували корабите в близост до българските териториални води.

Чуков посочи, че между 2024 и 2026 г. корабоплаването в Черно море е било подпомагано от негласно разделение на маршрутите. Според него Русия е използвала източен коридор край Кавказ и Турция, а украинските кораби са се движили покрай бреговете на България и Румъния. Анализаторът заяви, че опитът този режим да бъде официализиран остава несигурен.

Източници: focus-news.net, nova.bg, bntnews.bg