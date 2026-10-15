Конвои могат да пазят търговските кораби в Черно море

Търговските кораби в Черно море да се движат в конвои през териториалните води на Турция, България и Румъния. Това е един от възможните начини за ограничаване на риска от атаки с въздушни и морски дронове, посочен от капитан Андриян Евтимов в ефира на БНТ.

„Търговските кораби по принцип са трудни за защита“, каза Евтимов. По думите му независимо от скоростта си плавателните съдове остават уязвими и могат да бъдат възприемани като неподвижни цели от дронове.

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Как би работил моделът

При евентуално въвеждане на конвои ще е необходима предварителна координация между трите крайбрежни държави, морските администрации и пристанищата, в които корабите товарят и разтоварват стоките си. Подобна организация би променила графиците, логистиката и товаро-разтоварните дейности.

Евтимов допуска при необходимост да бъде осигурен и пилотаж. Според него ролята на пилотите няма да бъде свързана само с навигацията, а и с обмена на информация и координацията с бреговите служби. Пилотите биха разполагали с по-пълна картина за обстановката от капитаните на отделните кораби.

Друг вариант е да бъдат определени зони за изчакване, така че корабите да преминават през рисковите участъци само през светлата част на денонощието. Предложението би изисквало корабите да се движат като група, а част от тях да изчакват до сформирането на конвой.

Атаките вече увеличават разходите

Идеята идва на фона на поредни инциденти в западната част на Черно море. На 14 октомври търговски кораб под флага на Коморските острови беше атакуван близо до румънския град Сулина. На борда е възникнал пожар, който е бил потушен от екипажа. Всички 17 моряци са били извън опасност, съобщи БНТ.

Румънските власти разследват дали плавателният съд действително е бил поразен от дрон. Румънският министър на отбраната Раду Мируца заяви, че на радарите на Министерството на националната отбрана не е бил засечен дрон, приближаващ кораба. Плавателният съд трябва да се насочи към Констанца, където да бъдат извършени допълнителни проверки.

Атаките вече имат и пряк икономически ефект. Застраховките за кораби и товари са поскъпнали три пъти, съобщи БНТ. Морският бизнес предупреждава, че по-високите разходи могат да се прехвърлят върху транспорта, вноса и износа на стоки.

Капитан Евтимов отбеляза, че конвоирането не е обичайна практика за търговското корабоплаване в мирно време. По думите му подобен подход е бил прилаган в Ормузкия проток. За Черно море обаче той би означавал сложна трансгранична организация, която тепърва трябва да бъде съгласувана между държавите, пристанищата и морските служби.

Източници: bntnews.bg