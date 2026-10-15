Конвои могат да пазят търговските кораби в Черно море

Търговските кораби в Черно море да се движат в конвои през териториалните води на Турция, България и Румъния. Това е един от възможните начини за ограничаване на риска от атаки с въздушни и морски дронове, посочен от капитан Андриян Евтимов в ефира на БНТ.
„Търговските кораби по принцип са трудни за защита“, каза Евтимов. По думите му независимо от скоростта си плавателните съдове остават уязвими и могат да бъдат възприемани като неподвижни цели от дронове.
Как би работил моделът
При евентуално въвеждане на конвои ще е необходима предварителна координация между трите крайбрежни държави, морските администрации и пристанищата, в които корабите товарят и разтоварват стоките си. Подобна организация би променила графиците, логистиката и товаро-разтоварните дейности.
Евтимов допуска при необходимост да бъде осигурен и пилотаж. Според него ролята на пилотите няма да бъде свързана само с навигацията, а и с обмена на информация и координацията с бреговите служби. Пилотите биха разполагали с по-пълна картина за обстановката от капитаните на отделните кораби.
Друг вариант е да бъдат определени зони за изчакване, така че корабите да преминават през рисковите участъци само през светлата част на денонощието. Предложението би изисквало корабите да се движат като група, а част от тях да изчакват до сформирането на конвой.
Атаките вече увеличават разходите
Идеята идва на фона на поредни инциденти в западната част на Черно море. На 14 октомври търговски кораб под флага на Коморските острови беше атакуван близо до румънския град Сулина. На борда е възникнал пожар, който е бил потушен от екипажа. Всички 17 моряци са били извън опасност, съобщи БНТ.
Румънските власти разследват дали плавателният съд действително е бил поразен от дрон. Румънският министър на отбраната Раду Мируца заяви, че на радарите на Министерството на националната отбрана не е бил засечен дрон, приближаващ кораба. Плавателният съд трябва да се насочи към Констанца, където да бъдат извършени допълнителни проверки.
Атаките вече имат и пряк икономически ефект. Застраховките за кораби и товари са поскъпнали три пъти, съобщи БНТ. Морският бизнес предупреждава, че по-високите разходи могат да се прехвърлят върху транспорта, вноса и износа на стоки.
Капитан Евтимов отбеляза, че конвоирането не е обичайна практика за търговското корабоплаване в мирно време. По думите му подобен подход е бил прилаган в Ормузкия проток. За Черно море обаче той би означавал сложна трансгранична организация, която тепърва трябва да бъде съгласувана между държавите, пристанищата и морските служби.
Източници: bntnews.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ДРЪН, ДРЪН
08:44 15.10.2026
3 ревизор
08:46 15.10.2026
4 Дзак
08:47 15.10.2026
5 идеи колкото щеш
08:52 15.10.2026
6 Те и американците конвоираха в прохода,
08:53 15.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ???😟😟😟
08:54 15.10.2026
9 РЕАЛИСТ
08:57 15.10.2026
10 Меко А-400
Фрегатата е предложена за германската програма F127. Към октомври 2026 г. това е проект, а не вече въведен на въоръжение кораб. TKMS съобщава през септември 2026 г., че при своевременно възлагане първият кораб може да бъде доставен към средата на 2030-те години. ￼
1. Основни технически характеристики
Максимална проектна скорост
32 възела
Около 59 км/ч
Водоизместване
10 400 t
По представяне на TKMS от 2025 г.
Дължина
160–165 м
Ширина
21 м
Далечина на плаване
4 000 морски мили
Около 7 408 км
Автономност
30+ дни
Екипаж
Около 150
Плюс до 70 допълнителни места
Ракетни установки Mk 41
64 клетки
В показаната концепция
Тези данни са от представения концептуален вариант. Скоростта от 32 възела и разположен
Коментиран от #12
08:59 15.10.2026
11 Хубаво, ама тогава
Коментиран от #14
09:00 15.10.2026
12 Какви ядрени подводници
До коментар #10 от "Меко А-400":ще строиш в Бургас и Варна? Май не си си пил хапчетата?
09:01 15.10.2026
13 ?????
Съберете ги всички на едно място та да не ги търсят поединично.
09:05 15.10.2026
14 🦉🦉🦉🦉
До коментар #11 от "Хубаво, ама тогава":Ами тогава няма да има нужда. Защото май това е САШтинската цел, да се заобиколи конвенцията за Босфора ❗ И в Черно море да могат да влязат повече и за по-дълго време кораби от НАТОпорчени НЕчерноморски държави❗
09:08 15.10.2026