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Конвои могат да пазят търговските кораби в Черно море
  Тема: Украйна

Конвои могат да пазят търговските кораби в Черно море

15 Октомври, 2026 08:41 433 14

  • търговски кораби-
  • черно море-
  • атаки с дронове-
  • конвои-
  • морска сигурност

Капитан Андриян Евтимов предлага корабите да се движат групирано през териториалните води на Турция, България и Румъния

Конвои могат да пазят търговските кораби в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Търговските кораби в Черно море да се движат в конвои през териториалните води на Турция, България и Румъния. Това е един от възможните начини за ограничаване на риска от атаки с въздушни и морски дронове, посочен от капитан Андриян Евтимов в ефира на БНТ.

„Търговските кораби по принцип са трудни за защита“, каза Евтимов. По думите му независимо от скоростта си плавателните съдове остават уязвими и могат да бъдат възприемани като неподвижни цели от дронове.

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Как би работил моделът

При евентуално въвеждане на конвои ще е необходима предварителна координация между трите крайбрежни държави, морските администрации и пристанищата, в които корабите товарят и разтоварват стоките си. Подобна организация би променила графиците, логистиката и товаро-разтоварните дейности.

Евтимов допуска при необходимост да бъде осигурен и пилотаж. Според него ролята на пилотите няма да бъде свързана само с навигацията, а и с обмена на информация и координацията с бреговите служби. Пилотите биха разполагали с по-пълна картина за обстановката от капитаните на отделните кораби.

Друг вариант е да бъдат определени зони за изчакване, така че корабите да преминават през рисковите участъци само през светлата част на денонощието. Предложението би изисквало корабите да се движат като група, а част от тях да изчакват до сформирането на конвой.

Атаките вече увеличават разходите

Идеята идва на фона на поредни инциденти в западната част на Черно море. На 14 октомври търговски кораб под флага на Коморските острови беше атакуван близо до румънския град Сулина. На борда е възникнал пожар, който е бил потушен от екипажа. Всички 17 моряци са били извън опасност, съобщи БНТ.

Румънските власти разследват дали плавателният съд действително е бил поразен от дрон. Румънският министър на отбраната Раду Мируца заяви, че на радарите на Министерството на националната отбрана не е бил засечен дрон, приближаващ кораба. Плавателният съд трябва да се насочи към Констанца, където да бъдат извършени допълнителни проверки.

Атаките вече имат и пряк икономически ефект. Застраховките за кораби и товари са поскъпнали три пъти, съобщи БНТ. Морският бизнес предупреждава, че по-високите разходи могат да се прехвърлят върху транспорта, вноса и износа на стоки.

Капитан Евтимов отбеляза, че конвоирането не е обичайна практика за търговското корабоплаване в мирно време. По думите му подобен подход е бил прилаган в Ормузкия проток. За Черно море обаче той би означавал сложна трансгранична организация, която тепърва трябва да бъде съгласувана между държавите, пристанищата и морските служби.

Източници: bntnews.bg


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ДРЪН, ДРЪН

    8 0 Отговор
    Колкото да спасяват моряците от ударените кораби

    08:44 15.10.2026

  • 3 ревизор

    5 0 Отговор
    Ха сега,де! И къде са тия конвои?! Защо до сега не са реагирали? Сега ли ще ги създават с конете твои?!

    08:46 15.10.2026

  • 4 Дзак

    9 0 Отговор
    Целта на всичко е вкарване на военни кораби в Черно Море!

    08:47 15.10.2026

  • 5 идеи колкото щеш

    9 0 Отговор
    И кой ще ги плаща пак тези конвои --- глупавия потребител май

    08:52 15.10.2026

  • 6 Те и американците конвоираха в прохода,

    8 0 Отговор
    но нищо не постигнаха, та и в Черно море, кой ще смее?

    08:53 15.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ???😟😟😟

    6 0 Отговор
    И кво като има конвой? Дроновете ше се уплашат и ше се върнат и гаража😂😂😂

    08:54 15.10.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор
    Я виж, колко умен бил тоя. Това са го измислили Втората световна англичаните , когато са снабдявани от САЩ . Подводниците на Дьониц са ги побъркали и започват да се движат на конвои. Потапят сивите вълци, както английски, така и американски кораби. Този глупак в Трета световна ли иска да ни вкара.

    08:57 15.10.2026

  • 10 Меко А-400

    0 0 Отговор
    Ако имах ме като Германия ни чу Меко А-400 сега да повярвам но когато казвах трябва 8 кораба Меко А-400 и 6 Верджиния Клас ядрени подводници строени в Варна и Бургас. никой не иска сега купува черешови топчета за 40 км а акцидентни 50 км стават. Те това му вика нищо миже да те лаже и пари на вятъра. Да питам с какви конвой като са купили нещо за музея 7 парчета чудим се за какво ние това. Никаква работа. MEKO A-400 AMD е проект за голяма бойна фрегата на германската компания TKMS (Thyssenkrupp Marine Systems). Тя е предназначена не само да се бори с други кораби и подводници, а да осигурява въздушна и противоракетна отбрана на цели военноморски формирования. AMD означава Air and Missile Defense — противовъздушна и противоракетна отбрана.
    Фрегатата е предложена за германската програма F127. Към октомври 2026 г. това е проект, а не вече въведен на въоръжение кораб. TKMS съобщава през септември 2026 г., че при своевременно възлагане първият кораб може да бъде доставен към средата на 2030-те години. ￼
    1. Основни технически характеристики
    Максимална проектна скорост
    32 възела
    Около 59 км/ч
    Водоизместване
    10 400 t
    По представяне на TKMS от 2025 г.
    Дължина
    160–165 м
    Ширина
    21 м
    Далечина на плаване
    4 000 морски мили
    Около 7 408 км
    Автономност
    30+ дни
    Екипаж
    Около 150
    Плюс до 70 допълнителни места
    Ракетни установки Mk 41
    64 клетки
    В показаната концепция
    Тези данни са от представения концептуален вариант. Скоростта от 32 възела и разположен

    Коментиран от #12

    08:59 15.10.2026

  • 11 Хубаво, ама тогава

    1 0 Отговор
    украинците как ще си потопяват корабите, за да го играят жертва?

    Коментиран от #14

    09:00 15.10.2026

  • 12 Какви ядрени подводници

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Меко А-400":

    ще строиш в Бургас и Варна? Май не си си пил хапчетата?

    09:01 15.10.2026

  • 13 ?????

    0 0 Отговор
    А така.
    Съберете ги всички на едно място та да не ги търсят поединично.

    09:05 15.10.2026

  • 14 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хубаво, ама тогава":

    Ами тогава няма да има нужда. Защото май това е САШтинската цел, да се заобиколи конвенцията за Босфора ❗ И в Черно море да могат да влязат повече и за по-дълго време кораби от НАТОпорчени НЕчерноморски държави❗

    09:08 15.10.2026

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