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ДБ предлага по-прозрачни правила за станциите за въздуха

ДБ предлага по-прозрачни правила за станциите за въздуха

15 Октомври, 2026 10:29 279 2

  • демократична българия-
  • качество на въздуха-
  • измервателни станции-
  • народно събрание-
  • замърсяване на въздуха

Предвиждат се публични обосновки за местоположението на пунктовете и преглед на мрежата на всеки пет години

ДБ предлага по-прозрачни правила за станциите за въздуха - 1
Снимка: ДБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Демократична България“ предлага промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, с които да се въведат по-ясни правила за разполагането, проверката и променянето на станциите от националната система за наблюдение на качеството на въздуха.

Предложенията са внесени между първо и второ гласуване на законопроекта на Министерския съвет за изменение и допълнение на закона. Той беше приет на първо гласуване от Народното събрание на 9 септември 2026 г.

Според депутатите от ДБ пунктовете трябва да осигуряват данни както за местата с най-високи концентрации на замърсители, така и за нивата, представителни за експозицията на населението като цяло.

„Със законопроекта се въвеждат изрични изисквания пунктовете от националната система да осигуряват данни както за местата с най-високи концентрации на замърсители, така и за нивата, представителни за експозицията на населението като цяло“, заяви народният представител Джипо Джипов.

В мотивите се предлага инструкцията за определяне на местоположението на пунктовете, чрез които се установява влиянието на моторните превозни средства върху качеството на атмосферния въздух, да бъде публично достъпна и да се прилага при избора на съответните места.

ДБ настоява за всяка измервателна станция да има публична обосновка защо е разположена именно там. Според парламентарната група в момента мрежата се определя със заповед на министъра на околната среда и водите, без достатъчно ясни критерии в закона, публична аргументация и обществено обсъждане.

Данните от националната мрежа са основа за общинските програми за качеството на въздуха и за докладването на България пред Европейската комисия. В пленарна зала депутатът от ДБ Димитър Найденов посочи, че действащата уредба изисква да се документира изборът на място за всяка станция, но тази документация не е публична.

Сред предложенията е мрежата от станции да се преразглежда на всеки пет години след обществено обсъждане. Предвижда се и станция, отчела превишения, да не може да бъде закрита или преместена без публична обосновка.

„За да решим този проблем, предлагаме за всяка измервателна станция да има публично достъпна обосновка защо е точно на това място, мрежата да се преразглежда на всеки пет години, след обществено обсъждане, а станция, която е показвала превишения, да не може да бъде тихо закрита или преместена“, коментира народният представител Чило Попов.

Предлага се още при документирани превишения, установени чрез общински или граждански измервания с еквивалентен метод, Изпълнителната агенция по околна среда да извършва проверка с референтен метод в срок до шест месеца.

Предложенията ще бъдат обсъждани в рамките на процедурата за второ гласуване на законопроекта. Основният проект на Министерския съвет е насочен основно към прилагането на европейските правила за флуорсъдържащите парникови газове и веществата, които нарушават озоновия слой, но включва и промени, свързани с прилагането на закона за атмосферния въздух.


София / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дайте безлихвени заеми

    0 1 Отговор
    Отпуснете безлихвени заеми на българите, за да си купят нови автомобили и качеството на въздуха ще е много по-добро. Сега обвинявате печите на дърво, но те всъщност няма да решат проблема.

    10:33 15.10.2026

  • 2 ДА ГОНИШ МИХАЛЯ

    0 0 Отговор
    ТИЯ ВИНАГИ ПОКАЗВАТ МНОГО ВИСОК КОЕФИЦЕНТ НА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ.СЕГА ОЧАКВАМ ДА ЗАБРАНЯТ ВЯТЪРА ЗА ДА НЕ ВДИГА ПРАХОЛЯКА И ТАКА ДА ЗМЪРСЯВА ВЪЗДУХА

    10:36 15.10.2026

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