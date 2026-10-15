ДБ предлага по-прозрачни правила за станциите за въздуха

„Демократична България“ предлага промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, с които да се въведат по-ясни правила за разполагането, проверката и променянето на станциите от националната система за наблюдение на качеството на въздуха.

Предложенията са внесени между първо и второ гласуване на законопроекта на Министерския съвет за изменение и допълнение на закона. Той беше приет на първо гласуване от Народното събрание на 9 септември 2026 г.

Според депутатите от ДБ пунктовете трябва да осигуряват данни както за местата с най-високи концентрации на замърсители, така и за нивата, представителни за експозицията на населението като цяло.

„Със законопроекта се въвеждат изрични изисквания пунктовете от националната система да осигуряват данни както за местата с най-високи концентрации на замърсители, така и за нивата, представителни за експозицията на населението като цяло“, заяви народният представител Джипо Джипов.

В мотивите се предлага инструкцията за определяне на местоположението на пунктовете, чрез които се установява влиянието на моторните превозни средства върху качеството на атмосферния въздух, да бъде публично достъпна и да се прилага при избора на съответните места.

ДБ настоява за всяка измервателна станция да има публична обосновка защо е разположена именно там. Според парламентарната група в момента мрежата се определя със заповед на министъра на околната среда и водите, без достатъчно ясни критерии в закона, публична аргументация и обществено обсъждане.

Данните от националната мрежа са основа за общинските програми за качеството на въздуха и за докладването на България пред Европейската комисия. В пленарна зала депутатът от ДБ Димитър Найденов посочи, че действащата уредба изисква да се документира изборът на място за всяка станция, но тази документация не е публична.

Сред предложенията е мрежата от станции да се преразглежда на всеки пет години след обществено обсъждане. Предвижда се и станция, отчела превишения, да не може да бъде закрита или преместена без публична обосновка.

„За да решим този проблем, предлагаме за всяка измервателна станция да има публично достъпна обосновка защо е точно на това място, мрежата да се преразглежда на всеки пет години, след обществено обсъждане, а станция, която е показвала превишения, да не може да бъде тихо закрита или преместена“, коментира народният представител Чило Попов.

Предлага се още при документирани превишения, установени чрез общински или граждански измервания с еквивалентен метод, Изпълнителната агенция по околна среда да извършва проверка с референтен метод в срок до шест месеца.

Предложенията ще бъдат обсъждани в рамките на процедурата за второ гласуване на законопроекта. Основният проект на Министерския съвет е насочен основно към прилагането на европейските правила за флуорсъдържащите парникови газове и веществата, които нарушават озоновия слой, но включва и промени, свързани с прилагането на закона за атмосферния въздух.