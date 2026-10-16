Времето днес, прогноза за петък, 16 октомври: Дъжд и застудяване

Облачно време и валежи от дъжд се очакват в България в петък, 16 октомври. В планините над 1300 метра валежите ще бъдат от сняг, а с усилване на вятъра от север към страната ще проникне нова порция студен въздух.

„В петък ще преобладава облачно време и на много места ще има валежи от дъжд“, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология в прогнозата, разпространена от Българската телеграфна агенция. Очаква се северният вятър допълнително да засили усещането за студ.

Температурите ще останат ниски

Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, а максималните ще достигат от 10° до 15°. По-ниски сутрешни стойности са възможни в котловините и високите полета на Западна България.

Прогнозите за отделни градове се различават според използвания модел. Последната прогноза на НИМХ, цитирана от БТА, поставя дневните температури в страната в границите до 15°, докато Meteo Balkans публикува по-високи стойности за някои населени места, сред които Пловдив, Видин и Бургас. При разминаването водеща остава официалната прогноза на НИМХ.

Захлаждането ще продължи и в събота

В събота ще духа умерен северозападен вятър, който временно ще бъде силен в Дунавската равнина. Облачността ще е променлива, по-често значителна, а валежи все още са възможни на места, главно в Източна България. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, а максималните - между 11° и 16°.

Източници: bta.bg, meteobalkans.com