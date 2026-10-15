Петър Чолаков: Според мен трябва да се мисли за активирането на Чл. 4

Не за първи път темата за войната в Украйна и каква да бъде българската външна политика се дискутира. Тази тема е една от доминиращите, около които се структурира българското политическо пространство и предизборната кампания. Това, което имаме като развитие, е че войната стигна до българските брегове. Това заяви политологът доц. Петър Чолаков в предаването „Денят на живо“ по Нова нюз.
Има решение на НС по темата с войната в Украйна. Говори се за активиране на Чл. 4. Той е свързан с консултации, когато независимостта и националната сигурност на една държава-членка е застрашена. Не искам да плаша никого, но ситуацията вече е променена. Въпросът вече трябва да се дискутира доста сериозно, смята той.
Според мен трябва да се мисли за активирането на Чл. 4, защото се наблюдава ескалация на войната в Черно море. Намираме се в нов етап в развитието на войната. Причината е, че глобалният хегемон е САЩ, а Русия е регионалният и има претенции. Сделката за дизела с Русия е втора тема. Глобалният хегемон се споразумява за такава сделка, с която ще се финансира войната. Третият момент са думите на Тръмп, че украинците трябва да помислят за друг президент. Тоест Украйна трябва да се съгласят да направят много сериозни отстъпки. Това е външният стимул, който диктува политическия диалог у нас, обясни политологът.
Правителство се опитва да ходи по един тънък лед. Ясно е кой е има изгода о т атакуването на тези кораби – Русия. Същевременно се казва, че не е тя. „Възраждане“ може да се възползва от дебата около войната в Украйна и колебливата позиция на Йотова и стоящата зад нея Прогресивна България.
Йотова е фаворит според социологията, дори и да има дебат. Въпросът е кого ще предпочетат избирателите, които се колебаят, каза още Петър Чолаков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този вече е облякъл униформата
Коментиран от #19, #27, #37
19:20 15.10.2026
2 Още сутринта
Коментиран от #9
19:21 15.10.2026
3 Пич
Сигналиста подава сигнали колко е верен на господарите!!!
Но ако пукне пушка до него, ще квикне като кученце!!!
Коментиран от #21
19:21 15.10.2026
4 Робот
19:22 15.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Кой
19:23 15.10.2026
8 Шопо
Коментиран от #24
19:24 15.10.2026
9 Европеец
До коментар #2 от "Още сутринта":Да, къдравата сю .. . заради такива недоразумения като това сю и другите жълти павета нищо добро не чака бг територията... Време е за нов 9-ти септември и народен съд за всички недоразумения и национални предатели...
19:24 15.10.2026
10 Горски
Коментиран от #20
19:25 15.10.2026
11 Активиран е
19:25 15.10.2026
12 Сандо
19:27 15.10.2026
13 Мишел
19:31 15.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Мара от дълбокото
19:32 15.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Факт
Къде спиш, мой?
19:34 15.10.2026
19 редовните "експерти"
До коментар #1 от "Този вече е облякъл униформата":Хората хранят семейства. Не ги корете, че ги канят постоянно и нищо умно не казват.
19:34 15.10.2026
20 Европеец
До коментар #10 от "Горски":Съгласен съм с коментарите.... От твоите уста в божиите уши.... Алтернативата е Възраждане и другите по-малки опозиционни партии, който не са в парламента за да може да имаме шанс да се градим отново държава и държавност..... Време е за нов 9-ти септември и народен съд за всички национални предатели управлявали последните 37 години.... От държава на 28-мо място световното развитие, ни превърнаха в най-бедната държава в Европа....
Коментиран от #26, #36
19:35 15.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 По добре
19:36 15.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Факт
До коментар #1 от "Този вече е облякъл униформата":Член 4 не е за военни действия, а за политически разговори и обмяна на разузнавателни данни. Само уточнявам.
19:37 15.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Митю
19:39 15.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 СПРАВКА СРЕЩУ РЕГУЛЯРНАТА ДЕЗИНФ.В ЕС !
САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =550 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
ПОВЕЧЕ. В УКРАЙНА ИМА
ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
АРМИЯ.АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА,ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
СВО- СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,ЗА 2026 г.🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНО ВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО-МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. ЯДРЕНИЯТ 🇷🇺РУСКИ АРСЕНАЛ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ И ОБНОВЕН С НОВИ С-МИ,КАТО 12 бр 🇷🇺SS-X-30,СА ДОСТАТЪЧНИ ЗА =9 МИН. САЩ И НАТО ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ. БЕЗ ШАНС ЗА ПРОТИВОД. В ПЕНТАГОНА ВЕЧЕ КОМЕНТИРАХА ТОВА .ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).
Коментиран от #41
19:41 15.10.2026
33 Град София
19:42 15.10.2026
34 Европеец
До коментар #26 от "Хахаха":Какъв съм аз си знам..... Въпросът е ти какъв си....
19:43 15.10.2026
35 Ттт
19:43 15.10.2026
36 Горски
До коментар #20 от "Европеец":Бъди жив и здрав!
19:44 15.10.2026
37 (Българин)
До коментар #1 от "Този вече е облякъл униформата":Този се подготвя да порази Русия с ракетите SS,защото е забравил ,че американците обезоръжиха и обезличиха БНА
19:44 15.10.2026
38 факт
19:44 15.10.2026
39 бай Шиле
19:45 15.10.2026
40 Чудно
19:47 15.10.2026
41 Иван
До коментар #32 от "СПРАВКА СРЕЩУ РЕГУЛЯРНАТА ДЕЗИНФ.В ЕС !":Време е за хапчето
19:48 15.10.2026