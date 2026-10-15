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Петър Чолаков: Според мен трябва да се мисли за активирането на Чл. 4

Петър Чолаков: Според мен трябва да се мисли за активирането на Чл. 4

15 Октомври, 2026 19:18 572 41

  • петър чолаков-
  • атаки-
  • кораби-
  • черно море

Правителство се опитва да ходи по един тънък лед. Ясно е кой е има изгода о т атакуването на тези кораби – Русия. Същевременно се казва, че не е тя

Петър Чолаков: Според мен трябва да се мисли за активирането на Чл. 4 - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не за първи път темата за войната в Украйна и каква да бъде българската външна политика се дискутира. Тази тема е една от доминиращите, около които се структурира българското политическо пространство и предизборната кампания. Това, което имаме като развитие, е че войната стигна до българските брегове. Това заяви политологът доц. Петър Чолаков в предаването „Денят на живо“ по Нова нюз.

Има решение на НС по темата с войната в Украйна. Говори се за активиране на Чл. 4. Той е свързан с консултации, когато независимостта и националната сигурност на една държава-членка е застрашена. Не искам да плаша никого, но ситуацията вече е променена. Въпросът вече трябва да се дискутира доста сериозно, смята той.

Според мен трябва да се мисли за активирането на Чл. 4, защото се наблюдава ескалация на войната в Черно море. Намираме се в нов етап в развитието на войната. Причината е, че глобалният хегемон е САЩ, а Русия е регионалният и има претенции. Сделката за дизела с Русия е втора тема. Глобалният хегемон се споразумява за такава сделка, с която ще се финансира войната. Третият момент са думите на Тръмп, че украинците трябва да помислят за друг президент. Тоест Украйна трябва да се съгласят да направят много сериозни отстъпки. Това е външният стимул, който диктува политическия диалог у нас, обясни политологът.

Правителство се опитва да ходи по един тънък лед. Ясно е кой е има изгода о т атакуването на тези кораби – Русия. Същевременно се казва, че не е тя. „Възраждане“ може да се възползва от дебата около войната в Украйна и колебливата позиция на Йотова и стоящата зад нея Прогресивна България.

Йотова е фаворит според социологията, дори и да има дебат. Въпросът е кого ще предпочетат избирателите, които се колебаят, каза още Петър Чолаков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този вече е облякъл униформата

    29 2 Отговор
    Готов е за война!

    Коментиран от #19, #27, #37

    19:20 15.10.2026

  • 2 Още сутринта

    13 4 Отговор
    Къдравата Сю обясни подробно как се активират всички членове по договора с НАТО и каква позиция трябва да се заеме.

    Коментиран от #9

    19:21 15.10.2026

  • 3 Пич

    25 2 Отговор
    Хахаха....... толкова е жалък, та чак си е облякъл военна риза!!!
    Сигналиста подава сигнали колко е верен на господарите!!!
    Но ако пукне пушка до него, ще квикне като кученце!!!

    Коментиран от #21

    19:21 15.10.2026

  • 4 Робот

    20 2 Отговор
    Кой е този плешив член..?

    19:22 15.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Кой

    18 2 Отговор
    е този Чолаков. Да го активира члена като толкоз му е важно. На никой не му пука.

    19:23 15.10.2026

  • 8 Шопо

    18 2 Отговор
    Укранците свършиха трябва жива сила за войната срещу Русия.

    Коментиран от #24

    19:24 15.10.2026

  • 9 Европеец

    17 1 Отговор

    До коментар #2 от "Още сутринта":

    Да, къдравата сю .. . заради такива недоразумения като това сю и другите жълти павета нищо добро не чака бг територията... Време е за нов 9-ти септември и народен съд за всички недоразумения и национални предатели...

    19:24 15.10.2026

  • 10 Горски

    12 1 Отговор
    Радев и Рюте добре знаят че приказките им са само вятър за празните глави. Особено пък когато Турция не иска и да чува за усилено присъствие на НАТО в Черно море. Какво дири там нашият чорап? Помощ ли търси? Неговата мантра нали беше, че нападнатите трябва да се оправят сами и не трябва да им се помага? След като "Възраждане" спечели президентските избори, ще има протести, нови парламентарни избори и ще си изберем "Възраждане" да управлява държавата, няма друго спасение. Тогава Радев, Бойко, Пеевски през глава ще избягат от тази страна, за да си спасят кожите. Който не успее да избяга за Дубай, Ливан и другаде, ще бъде арестуван и до живот ще търка наровете по затворите. Най-сигурната защите е да спрете да изнасяте оръжие и боепримаси и да подклаждате клането ! Тогава никой няма да ви закача корабчетата, в противен случай може още дронове да долетят, може и още заводи и антенки да изгорят.

    Коментиран от #20

    19:25 15.10.2026

  • 11 Активиран е

    5 2 Отговор
    Рундьовиа!

    19:25 15.10.2026

  • 12 Сандо

    12 1 Отговор
    Един голям член трябва да се активира за всички тия продажници,които всяват паника и облъчват хората с простотиите си.Война се води,ударите са в международни води,които не са българска територия.Ще ви се смеят сериозните хора по целия свят,не излагайте на присмех държавата и народа ни - това не ви е бащиния!

    19:27 15.10.2026

  • 13 Мишел

    10 0 Отговор
    Глобалният световен хегемон е Китай, Русия е военен хегемон, а САЩ са световен хегемон по външен дълг.

    19:31 15.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мара от дълбокото

    4 0 Отговор
    водата е много студена, затова мога само да повтарям, като папагал думите на други.Или чалга...Може и някоя катастрофа. Толкова си мога. 😁

    19:32 15.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Факт

    6 0 Отговор
    Този не е в час. Нали през февруари 2022 г. член 4 беше активиран колективно от България, Чехия, Полша, Румъния, Литва, Латвия и Естония веднага след началото на руската инвазия в Украйна?
    Къде спиш, мой?

    19:34 15.10.2026

  • 19 редовните "експерти"

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Този вече е облякъл униформата":

    Хората хранят семейства. Не ги корете, че ги канят постоянно и нищо умно не казват.

    19:34 15.10.2026

  • 20 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Горски":

    Съгласен съм с коментарите.... От твоите уста в божиите уши.... Алтернативата е Възраждане и другите по-малки опозиционни партии, който не са в парламента за да може да имаме шанс да се градим отново държава и държавност..... Време е за нов 9-ти септември и народен съд за всички национални предатели управлявали последните 37 години.... От държава на 28-мо място световното развитие, ни превърнаха в най-бедната държава в Европа....

    Коментиран от #26, #36

    19:35 15.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 По добре

    3 1 Отговор
    5 члена!

    19:36 15.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Този вече е облякъл униформата":

    Член 4 не е за военни действия, а за политически разговори и обмяна на разузнавателни данни. Само уточнявам.

    19:37 15.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Митю

    1 0 Отговор
    И тук са се пръскали гривни.

    19:39 15.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 СПРАВКА СРЕЩУ РЕГУЛЯРНАТА ДЕЗИНФ.В ЕС !

    2 1 Отговор
    🇷🇺 РУСИЯ ПОПИЛЯ МЕЖДУНАР.КОАЛИЦИЯ СПОНСОРИРАЩА ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН УКРАИНСКИ .РЕЖИМ . РУСИЯ ЗАПОЧНА,И ЩЕ ДОВЪРШИ СВО-СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН..АМЕРИКАНСКИ ЕКИП ХОДИ ДА МОЛИ ЗА МИР В МОСКВА,СЕПТЕМВРИ,А НА 14.10.26г.ДОРИ И ШЕФА НА ФБР !!! КАШ ПАТЕЛ! ЗАГУБИТЕ НА ЗАПАДА ПРЕВИШИХА=540 МЛРД $. ОТДЕЛНО В УКРАЙНА ИМА МНОГО ЗЕМИ ИЗКУПЕНИ ОТ ЗАП.КОМПАНИИ,НО ТАМ ВЕЧЕ СА РУСКИ ВОЙСКИ !...УБИТИТЕ УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.УКРАЙНА Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ,И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.
    САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =550 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
    ПОВЕЧЕ. В УКРАЙНА ИМА
    ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
    АРМИЯ.АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
    УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА,ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
    МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
    СВО- СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
    БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,ЗА 2026 г.🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНО ВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО-МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. ЯДРЕНИЯТ 🇷🇺РУСКИ АРСЕНАЛ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ И ОБНОВЕН С НОВИ С-МИ,КАТО 12 бр 🇷🇺SS-X-30,СА ДОСТАТЪЧНИ ЗА =9 МИН. САЩ И НАТО ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ. БЕЗ ШАНС ЗА ПРОТИВОД. В ПЕНТАГОНА ВЕЧЕ КОМЕНТИРАХА ТОВА .ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).

    Коментиран от #41

    19:41 15.10.2026

  • 33 Град София

    2 1 Отговор
    Тоя си прилича с Киропро100 то....

    19:42 15.10.2026

  • 34 Европеец

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Хахаха":

    Какъв съм аз си знам..... Въпросът е ти какъв си....

    19:43 15.10.2026

  • 35 Ттт

    3 1 Отговор
    Украина като какква се явявя че събра всички членове и пари на европа бе мошокНенормален.

    19:43 15.10.2026

  • 36 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Европеец":

    Бъди жив и здрав!

    19:44 15.10.2026

  • 37 (Българин)

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Този вече е облякъл униформата":

    Този се подготвя да порази Русия с ракетите SS,защото е забравил ,че американците обезоръжиха и обезличиха БНА

    19:44 15.10.2026

  • 38 факт

    1 0 Отговор
    къде ти е кепето, новобранка!?Марш на фронта!

    19:44 15.10.2026

  • 39 бай Шиле

    0 0 Отговор
    Еййй, кокошките на село умряха от смях като видяха този хубавец с военната ризка.

    19:45 15.10.2026

  • 40 Чудно

    0 0 Отговор
    От къде ви събраха такива в това "вестниче" ?? Лика-прилика с генийте които "интервюирате". Явно е имало конкурс на пътя Ботевград-Правец.

    19:47 15.10.2026

  • 41 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "СПРАВКА СРЕЩУ РЕГУЛЯРНАТА ДЕЗИНФ.В ЕС !":

    Време е за хапчето

    19:48 15.10.2026

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