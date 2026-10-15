Петър Чолаков: Според мен трябва да се мисли за активирането на Чл. 4

Не за първи път темата за войната в Украйна и каква да бъде българската външна политика се дискутира. Тази тема е една от доминиращите, около които се структурира българското политическо пространство и предизборната кампания. Това, което имаме като развитие, е че войната стигна до българските брегове. Това заяви политологът доц. Петър Чолаков в предаването „Денят на живо“ по Нова нюз.

Има решение на НС по темата с войната в Украйна. Говори се за активиране на Чл. 4. Той е свързан с консултации, когато независимостта и националната сигурност на една държава-членка е застрашена. Не искам да плаша никого, но ситуацията вече е променена. Въпросът вече трябва да се дискутира доста сериозно, смята той.

Според мен трябва да се мисли за активирането на Чл. 4, защото се наблюдава ескалация на войната в Черно море. Намираме се в нов етап в развитието на войната. Причината е, че глобалният хегемон е САЩ, а Русия е регионалният и има претенции. Сделката за дизела с Русия е втора тема. Глобалният хегемон се споразумява за такава сделка, с която ще се финансира войната. Третият момент са думите на Тръмп, че украинците трябва да помислят за друг президент. Тоест Украйна трябва да се съгласят да направят много сериозни отстъпки. Това е външният стимул, който диктува политическия диалог у нас, обясни политологът.

Правителство се опитва да ходи по един тънък лед. Ясно е кой е има изгода о т атакуването на тези кораби – Русия. Същевременно се казва, че не е тя. „Възраждане“ може да се възползва от дебата около войната в Украйна и колебливата позиция на Йотова и стоящата зад нея Прогресивна България.

Йотова е фаворит според социологията, дори и да има дебат. Въпросът е кого ще предпочетат избирателите, които се колебаят, каза още Петър Чолаков.