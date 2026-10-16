КНСБ излиза на протест за 10% ръст на доходите

КНСБ организира национален протестен митинг и протестно автошествие в София с искане за по-високи доходи. Акцията е под надслов „За по-високи доходи!“ и ще събере представители на синдиката, неговите основни членове и федерации от цялата страна.

Митингът ще започне в 12:00 часа пред сградата на Народното събрание, откъм площад „Княз Александър I“. След края му от паркинга на площада ще потегли протестно автошествие по централни столични булеварди и улици.

Исканията са насочени към Бюджет 2027

Основното настояване на КНСБ е за поне 10% ръст на възнагражденията при приемането на Бюджет 2027. Синдикатът иска също да не се допускат механични съкращения и да се запази качеството на обществените услуги.

КНСБ се противопоставя на предложената от правителството минимална работна заплата от 660 евро за следващата година. Синдикатът е против и предвиденото 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера.

Протести имаше и в други градове

В началото на седмицата работещи от различни сектори протестираха във Варна, Русе, Шумен, Габрово и Трявна. Акциите бяха свързани с исканията за по-високи възнаграждения, защита на работните места и запазване на обществените услуги.

В София ще пристигнат и културни дейци от Русе, които са участвали в протестната акция на КНСБ в града. Към националния протест ще се присъединят и синдикатите в Българското национално радио.

Източници: bnrnews.bg