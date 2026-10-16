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КНСБ излиза на протест за 10% ръст на доходите
  Тема: Икономика

КНСБ излиза на протест за 10% ръст на доходите

16 Октомври, 2026 04:50 455 2

  • кнсб-
  • протест-
  • доходи-
  • бюджет 2027-
  • минимална работна заплата

Митингът в София започва в 12:00 часа пред Народното събрание, а след него ще има протестно автошествие

КНСБ излиза на протест за 10% ръст на доходите - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

КНСБ организира национален протестен митинг и протестно автошествие в София с искане за по-високи доходи. Акцията е под надслов „За по-високи доходи!“ и ще събере представители на синдиката, неговите основни членове и федерации от цялата страна.

Митингът ще започне в 12:00 часа пред сградата на Народното събрание, откъм площад „Княз Александър I“. След края му от паркинга на площада ще потегли протестно автошествие по централни столични булеварди и улици.

Исканията са насочени към Бюджет 2027

Основното настояване на КНСБ е за поне 10% ръст на възнагражденията при приемането на Бюджет 2027. Синдикатът иска също да не се допускат механични съкращения и да се запази качеството на обществените услуги.

КНСБ се противопоставя на предложената от правителството минимална работна заплата от 660 евро за следващата година. Синдикатът е против и предвиденото 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера.

Протести имаше и в други градове

В началото на седмицата работещи от различни сектори протестираха във Варна, Русе, Шумен, Габрово и Трявна. Акциите бяха свързани с исканията за по-високи възнаграждения, защита на работните места и запазване на обществените услуги.

В София ще пристигнат и културни дейци от Русе, които са участвали в протестната акция на КНСБ в града. Към националния протест ще се присъединят и синдикатите в Българското национално радио.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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    АМИ ВЛЕЗТЕ В БУНКЕРИТЕ ПО БУЛЕВАРД ДЖЕЙМ БАУЧЕР В СОФИЯ
    И СИ ВЗЕМЕТЕ ПАРИТЕ БРЕ "СИНДИКАЛИСТИ "
    .....
    ВСЕКИ ИСКА ПАРИ , ПЪК ЧАКА РАДЕВ ДА СВЪРШИ " НАРОДНАТА РАБОТА "

    04:55 16.10.2026

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    Няма съкращения в раздута администрация, в пъти по-голяма от социализма, при 9 милиона население и без компютри. Раздават се огромни обезщетения при пенсиониране, по 10 заплати, което го няма в други държави. Всички фирми укриват данъци, въпреки че са най-ниските в Европа. Инфлацията е огромна, един таван на надценките от 30-40% на продукт, са предостачно за печалба на търговците, а надценките са им над 100-150% в момента. Сърбия с 741 евро минимална и другата година още ще ни надминат, няма чужди инвестиции, само напускат фирми от България.

    05:07 16.10.2026

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