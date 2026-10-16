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Трафикът към Турция е натоварен, има ремонти и ограничения
  Тема: Трафик

Трафикът към Турция е натоварен, има ремонти и ограничения

16 Октомври, 2026 06:37 496 0

  • пътна обстановка-
  • трафик-
  • гранични пунктове-
  • апи-
  • пътна полиция

АПИ предупреждава за временна организация по „Хемус“, „Марица“ и пътя София – Кулата. В планините се очакват дъжд, сняг над 1300 метра и силен вятър

Трафикът към Турция е натоварен, има ремонти и ограничения - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Силно интензивен е трафикът на товарни автомобили на изход към Турция през граничните пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“. На границите с Румъния, Гърция, Сърбия и Северна Македония движението е нормално, съобщава МВР.

Фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават временно преустановени заради ниското ниво на Дунав. През пунктовете „Маказа“, „Златоград“, „Рудозем“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона.

Ограничения по основните пътища

По АМ „Хемус“ в област Шумен, между км 350 и км 363, движението в посока София е ограничено заради монтаж на ограничителни системи. До 17:00 часа трафикът се извършва двупосочно в платното към Варна, с по една лента за всяка посока.

Продължава и временната организация по път I-1 София – Кулата. В участъци край Владая и Перник е въведено реверсивно движение, като в определени часове се осигуряват две ленти в посока София. Забранено е движението на товарни автомобили над 15 тона между Александров мост и границата с област Перник.

По АМ „Марица“ има участъци с движение в една лента и ограничения на скоростта до 50 и 70 км/ч заради ремонт на дилатационни фуги на мостове и подлези. Временно са ограничени и отделни третокласни пътища в областите Хасково, Шумен, Ямбол и Стара Загора.

През прохода „Петрохан“ не се допускат автомобили над 12 тона, както и превозни средства с ремаркета и полуремаркета. Ремонтни дейности продължават и по прохода „Република“, както и по пътища в районите на Смолян, Търговище и Велико Търново.

Условията в планините се влошават

В планините ще бъде предимно облачно, с валежи от сняг над 1300 метра и дъжд под тази височина. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Очакваните максимални температури са около 6 градуса на 1200 метра и около минус 1 градус на 2000 метра, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология.

„В планините ще бъде предимно облачно. Ще вали сняг, под 1300 метра дъжд“, посочва НИМХ в прогнозата си.

Тези условия повишават риска от заледявания и влошена видимост по високите маршрути. Туристите трябва да съобразят избора на преход с вятъра, валежите и ниските температури.

Сводки от пожарната и Пътна полиция

За едно денонощие звената на пожарната са реагирали на 85 сигнала за произшествия. Ликвидирани са 32 пожара, 19 от които са били с преки материални щети. При пожарите е загинал един човек. Извършени са 48 спасителни дейности и помощни операции, включително четири при катастрофи.

В рамките на специализираната полицейска операция са проверени 18 150 моторни превозни средства и 19 368 водачи и пътници. Съставени са 4888 фиша и 399 акта. Установени са 27 водачи, шофирали след употреба на алкохол, а петима са засечени да управляват под въздействие на наркотични вещества или техни аналози.

В София се очакват временни затруднения в централната част заради протест и автошествие. СДВР посочва, че проявата ще бъде около площад „Княз Александър I“, а шествието ще премине по булевардите „Цар Освободител“ и „Цариградско шосе“.


София / България
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