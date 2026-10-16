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Шаламанов: България и Румъния трябва да инициират общ европейски договор срещу руските хибридни заплахи

Шаламанов: България и Румъния трябва да инициират общ европейски договор срещу руските хибридни заплахи

16 Октомври, 2026 07:52 776 34

  • велизар шаламанов-
  • българия-
  • румъния-
  • договор-
  • руски хибридни заплахи

Бившият военен министър акцентира, че България трябва да потърси допълнителна помощ от съюзниците за укрепване на противовъздушната отбрана и киберсигурността, както и да насочи инвестициите си към приоритетни многонационални отбранителни проекти.

Шаламанов: България и Румъния трябва да инициират общ европейски договор срещу руските хибридни заплахи - 1
Снимка: Радио Фокус
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

България и Румъния трябва да инициират общ европейски договор за противодействие на руските хибридни заплахи и да засилят отбраната в Черно море. Това заяви бившият министър на отбраната доц. Велизар Шаламанов в предаването "България, Европа и светът на фокус“ по радио ФОКУС.

"Много би ми се искало българският президент, българският премиер да бъдат инициатори на такъв договор“, посочи Шаламанов.

Според него София трябва да работи съвместно с Румъния и Украйна, а впоследствие да потърси подкрепата на останалите европейски държави. Той подкрепи и предложението за съвместно военно командване в Черно море, което може да включва България, Румъния и Турция.

"Дипломация без способности, без военна сила, практически не може да работи“, заяви анализаторът и призова за конкретни мерки срещу атаките с дронове, киберзаплахите и посегателствата срещу критична инфраструктура.

Шаламанов акцентира, че България трябва да потърси допълнителна помощ от съюзниците за укрепване на противовъздушната отбрана и киберсигурността, както и да насочи инвестициите си към приоритетни многонационални отбранителни проекти. Бившият министър разкритикува подкрепата на българския премиер Румен Радев за сделката между Доналд Тръмп и Владимир Путин.

"Този ход го разчитам като позиция на българския премиер Радев срещу интересите на Европа и срещу интересите на България, в подкрепа на интересите на Русия“, заяви Шаламанов. Той предупреди, че подобни действия могат да задълбочат разногласията между съюзниците и да затруднят общите решения в ЕС и НАТО.

"Крайно време е да спрем да говорим с общите приказки“, допълни анализаторът.

Според него България трябва редовно да оценява икономическите щети от руската агресия и заплахите в Черно море, за да аргументира исканията си за финансова и отбранителна подкрепа от европейските партньори.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спасители на плажа

    41 3 Отговор
    А шамандуров, като е бил военен министър, как точно е подобрил боеспособността на българската армия и какво е направил за сигурността в черно море?

    08:02 16.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 въпросче

    29 1 Отговор
    България с какво ще засили отбраната в Черно море,след като няма необходимата съвременна,военна техника?!?!

    Коментиран от #33

    08:05 16.10.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    30 2 Отговор
    ВСИЧКИ МУТРИ БЕЙОВЕ И КРАДЦИ С БЕЛИ ЯКИЧКИ
    СА ЗА НАТО И ЕС ?
    ЩО ТАКА ?:)

    08:05 16.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Летописец

    30 1 Отговор
    Ами то някъде по времето му като министър инсталираха киевската хунта , която с репресиите и убийствата на рускоезични провокира войната . Сега са последствията .

    08:07 16.10.2026

  • 8 дедо Флашко

    20 1 Отговор
    А Турция защо не я слагаш в състава,бре чунчо?!

    08:08 16.10.2026

  • 9 провинциалист

    25 1 Отговор
    Този оцени ли щетите от еврозоната първо, та говори за щети от по-късни събития?

    08:08 16.10.2026

  • 10 гну$$$ен продажник

    33 1 Отговор
    Хайде, Шамандуров, бЕгай на Козяк да си вземеш центовете за баничка...

    08:09 16.10.2026

  • 11 Някой

    27 1 Отговор
    Не Шаламанов, а Шматков.
    И като нещо не може или не е изгодно да се обясни, му се лепва етикет "руска хибридна атака".
    А иде ли му на акъла, че Русия също може да реши, че е подложена на европейска хибридна така? Дава пари, оръжия, разузнавателна информация, военни съветници, които действат срещу Русия.

    08:10 16.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Перо

    22 1 Отговор
    Такива случайници съсипаха държавата!

    08:20 16.10.2026

  • 16 Лама Калушев

    20 1 Отговор
    Мнението на тази деградирала личност изобщо не ме интересува.

    08:20 16.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Един от нашите

    15 1 Отговор
    поддръжници на фашизма!

    08:26 16.10.2026

  • 20 Кой си ти да

    14 1 Отговор
    казваш какво трябва да прави Румъния?

    08:28 16.10.2026

  • 21 Георги

    11 1 Отговор
    ако България и Румъния не се бяха доставки, когато удряха и отвличаха руски кораби, сега нямаше да им се налага да правят каквото и да е.

    Не се надявайте, че веднаж възползвали се от слабостта на Русия вие ще получавате дивиденти вечно, руснаците винаги идват за своето. И като дойдат, не се надявайте подписаните от вас йезуитски съглашения да ви оправдаят.
    Бисмарк

    08:30 16.10.2026

  • 22 Повтаря като диментен виче

    8 1 Отговор
    Реализирани неща
    Що не се направо самопредложи явно да се пак уреди на власт

    08:31 16.10.2026

  • 23 Някой може ли да ми каже

    12 1 Отговор
    Според вас това предложение в полза на България ли е
    или е в личната материална изгода на лицето Шаламанов?

    Коментиран от #24

    08:37 16.10.2026

  • 24 Бузест гладник

    9 1 Отговор

    До коментар #23 от "Някой може ли да ми каже":

    На лицето Шматаранов, България му е през левия крачол. Всичко е от подлост и алчност. Този и Тагаренко са позорът на ВНВВУ!

    08:46 16.10.2026

  • 25 УСА боклук

    7 1 Отговор
    Ние политическите обозреватели направихме бая пари по ТВ

    08:46 16.10.2026

  • 26 Се е свИрал

    8 1 Отговор
    Лапацало. Води се ,че е учил за офицер , но жив войник не е виждал, пред строй с клин,чепик,колан и командирска чанта не заставал, а само в София по институти и щабове се е свИрал.

    09:03 16.10.2026

  • 27 Шапкаря

    8 0 Отговор
    Още един войник от полка на безродниците.

    09:13 16.10.2026

  • 28 ЯКО рАни

    4 0 Отговор
    В Института на 4-ти километър беше гЪрчав , а виж сега какви бузАци е отпрал. Ш.орош Яко рАни.

    09:30 16.10.2026

  • 29 123

    2 0 Отговор
    Айде няма нужда, този да си получава лептата от НПО тата и да млъкне.

    09:33 16.10.2026

  • 30 Ммммч

    3 0 Отговор
    Тоя да не умува а да заминава при приятелчето му съби събев

    09:34 16.10.2026

  • 31 Мишел

    1 0 Отговор
    Единственият свестен Шаламанов беше футболист.

    09:37 16.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 А каквото имахме...

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "въпросче":

    ...,Тагарев го подари на Украйна...!

    09:42 16.10.2026

  • 34 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    ТААМЪРШАЖИВЛИЕ?

    09:49 16.10.2026

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