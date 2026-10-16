Шаламанов: България и Румъния трябва да инициират общ европейски договор срещу руските хибридни заплахи

България и Румъния трябва да инициират общ европейски договор за противодействие на руските хибридни заплахи и да засилят отбраната в Черно море. Това заяви бившият министър на отбраната доц. Велизар Шаламанов в предаването "България, Европа и светът на фокус“ по радио ФОКУС.
"Много би ми се искало българският президент, българският премиер да бъдат инициатори на такъв договор“, посочи Шаламанов.
Според него София трябва да работи съвместно с Румъния и Украйна, а впоследствие да потърси подкрепата на останалите европейски държави. Той подкрепи и предложението за съвместно военно командване в Черно море, което може да включва България, Румъния и Турция.
"Дипломация без способности, без военна сила, практически не може да работи“, заяви анализаторът и призова за конкретни мерки срещу атаките с дронове, киберзаплахите и посегателствата срещу критична инфраструктура.
Шаламанов акцентира, че България трябва да потърси допълнителна помощ от съюзниците за укрепване на противовъздушната отбрана и киберсигурността, както и да насочи инвестициите си към приоритетни многонационални отбранителни проекти. Бившият министър разкритикува подкрепата на българския премиер Румен Радев за сделката между Доналд Тръмп и Владимир Путин.
"Този ход го разчитам като позиция на българския премиер Радев срещу интересите на Европа и срещу интересите на България, в подкрепа на интересите на Русия“, заяви Шаламанов. Той предупреди, че подобни действия могат да задълбочат разногласията между съюзниците и да затруднят общите решения в ЕС и НАТО.
"Крайно време е да спрем да говорим с общите приказки“, допълни анализаторът.
Според него България трябва редовно да оценява икономическите щети от руската агресия и заплахите в Черно море, за да аргументира исканията си за финансова и отбранителна подкрепа от европейските партньори.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Спасители на плажа
08:02 16.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 въпросче
Коментиран от #33
08:05 16.10.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СА ЗА НАТО И ЕС ?
ЩО ТАКА ?:)
08:05 16.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Летописец
08:07 16.10.2026
8 дедо Флашко
08:08 16.10.2026
9 провинциалист
08:08 16.10.2026
10 гну$$$ен продажник
08:09 16.10.2026
11 Някой
И като нещо не може или не е изгодно да се обясни, му се лепва етикет "руска хибридна атака".
А иде ли му на акъла, че Русия също може да реши, че е подложена на европейска хибридна така? Дава пари, оръжия, разузнавателна информация, военни съветници, които действат срещу Русия.
08:10 16.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Перо
08:20 16.10.2026
16 Лама Калушев
08:20 16.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Един от нашите
08:26 16.10.2026
20 Кой си ти да
08:28 16.10.2026
21 Георги
Не се надявайте, че веднаж възползвали се от слабостта на Русия вие ще получавате дивиденти вечно, руснаците винаги идват за своето. И като дойдат, не се надявайте подписаните от вас йезуитски съглашения да ви оправдаят.
Бисмарк
08:30 16.10.2026
22 Повтаря като диментен виче
Що не се направо самопредложи явно да се пак уреди на власт
08:31 16.10.2026
23 Някой може ли да ми каже
или е в личната материална изгода на лицето Шаламанов?
Коментиран от #24
08:37 16.10.2026
24 Бузест гладник
До коментар #23 от "Някой може ли да ми каже":На лицето Шматаранов, България му е през левия крачол. Всичко е от подлост и алчност. Този и Тагаренко са позорът на ВНВВУ!
08:46 16.10.2026
25 УСА боклук
08:46 16.10.2026
26 Се е свИрал
09:03 16.10.2026
27 Шапкаря
09:13 16.10.2026
28 ЯКО рАни
09:30 16.10.2026
29 123
09:33 16.10.2026
30 Ммммч
09:34 16.10.2026
31 Мишел
09:37 16.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 А каквото имахме...
До коментар #4 от "въпросче":...,Тагарев го подари на Украйна...!
09:42 16.10.2026
34 Боруна Лом
09:49 16.10.2026