Шаламанов: България и Румъния трябва да инициират общ европейски договор срещу руските хибридни заплахи

България и Румъния трябва да инициират общ европейски договор за противодействие на руските хибридни заплахи и да засилят отбраната в Черно море. Това заяви бившият министър на отбраната доц. Велизар Шаламанов в предаването "България, Европа и светът на фокус“ по радио ФОКУС.

"Много би ми се искало българският президент, българският премиер да бъдат инициатори на такъв договор“, посочи Шаламанов.

Според него София трябва да работи съвместно с Румъния и Украйна, а впоследствие да потърси подкрепата на останалите европейски държави. Той подкрепи и предложението за съвместно военно командване в Черно море, което може да включва България, Румъния и Турция.

"Дипломация без способности, без военна сила, практически не може да работи“, заяви анализаторът и призова за конкретни мерки срещу атаките с дронове, киберзаплахите и посегателствата срещу критична инфраструктура.

Шаламанов акцентира, че България трябва да потърси допълнителна помощ от съюзниците за укрепване на противовъздушната отбрана и киберсигурността, както и да насочи инвестициите си към приоритетни многонационални отбранителни проекти. Бившият министър разкритикува подкрепата на българския премиер Румен Радев за сделката между Доналд Тръмп и Владимир Путин.

"Този ход го разчитам като позиция на българския премиер Радев срещу интересите на Европа и срещу интересите на България, в подкрепа на интересите на Русия“, заяви Шаламанов. Той предупреди, че подобни действия могат да задълбочат разногласията между съюзниците и да затруднят общите решения в ЕС и НАТО.

"Крайно време е да спрем да говорим с общите приказки“, допълни анализаторът.

Според него България трябва редовно да оценява икономическите щети от руската агресия и заплахите в Черно море, за да аргументира исканията си за финансова и отбранителна подкрепа от европейските партньори.