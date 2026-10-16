Пламен Димитров: Войната между Русия и Украйна се пренася и в Черно море, и това ще продължи дълго време

Атаките срещу търговски кораби в Черно море стигнаха до Европейския съвет. Каква подкрепа ще получат България и Румъния от ЕС и НАТО за сигурността на корабоплаването? Ще се засилят ли наблюдението и защитата срещу дронове? Може ли мораториум върху атаките срещу цивилни кораби да спре ескалацията? Тези въпроси коментираха в предаването „Здравей, България” икономистът Кузман Илиев и Пламен Димитров от Българско геополитическо дружество.

„Войната между Русия и Украйна се пренася и в Черно море и това ще продължи дълго време”, заяви Пламен Димитров.

Според него Русия има три основни направления за настъпление. Първото е фронтът в Донбас, Харковска и Запорожка област. „Там нещата не вървят добре нито за Русия, нито за Украйна. Няма някакво придвижване на фронта”, каза Димитров.

Другата цел на Русия, според него, е да намалее европейската подкрепа за Украйна. „Русия се надява в някоя от големите европейски държави на власт да дойде сила, която да откаже подкрепа за Украйна”, каза Димитров.

Третата цел, според него, е Украйна да остане без ток, без отопление и други жизненоважни ресурси, така че да стане невъзможно да се живее там.

„Това, което става в Черно море - атаката срещу икономическите интереси на Украйна, е част от тази война. Това е сюжетът, в който са попаднали България и Румъния”, каза Димитров.

Според икономиста Кузман Илиев с ударите по кораби Москва отвръща за задържаните плавателни съдове, които Европа посочва като част от „сенчестата флота на Русия”.

„Целта е да има практически блокада над Одеса. Изолирането на Украйна в южните пристанища означава невероятен икономически удар”, смята Илиев.

Той е категоричен, че войната в момента не е насочена към НАТО и България не е част от тази война.

„Ние трябва да го знаем. Не трябва да се държим истерично, като че ли сме част от войната. Ние трябва да действаме като хората, които „карат кораба”. Тоест не да кажем сега: „НАТО, влизайте, спасявайте ни”, защото можем да ескалираме, а да осъзнаваме, че в тези кораби най-вероятно има и боеприпаси. Трябва да превърнем Черно море в едно спокойно море, в което не се удрят търговски кораби. В тези кораби със сигурност не трябва да има оръжие и войници. Това е много важно”, каза Илиев.

Предложението за коридори – единият за руски, другият за украински кораби, няма да бъде прието от Москва, смята Пламен Димитров.

„Единственото възможно е да се засили наблюдението и противовъздушната отбрана в Черно море на България и Румъния. Това разбира се няма да спре атаките”, каза Димитров.

Кузман Илиев смята, че трябва да има преговори.

„Не мисля, че трябва Украйна да капитулира. В Европа трябва да се завърне думата „дипломация”. Тази война има политически въпрос, който трябва да реши – за ситуацията на рускоезичното население в Източна Украйна. Не мисля, че руснаците искат да завладеят Украйна. Но ако продължи войната, те ще направят Киев необитаем”, каза Кузман Илиев.