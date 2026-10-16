Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Пламен Димитров: Войната между Русия и Украйна се пренася и в Черно море, и това ще продължи дълго време

Пламен Димитров: Войната между Русия и Украйна се пренася и в Черно море, и това ще продължи дълго време

16 Октомври, 2026 09:07 371 16

  • пламен димитров-
  • война-
  • русия-украйна-
  • черно море

Според икономиста Кузман Илиев войната в момента не е насочена към НАТО и България не е част от тази война.

Пламен Димитров: Войната между Русия и Украйна се пренася и в Черно море, и това ще продължи дълго време - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Атаките срещу търговски кораби в Черно море стигнаха до Европейския съвет. Каква подкрепа ще получат България и Румъния от ЕС и НАТО за сигурността на корабоплаването? Ще се засилят ли наблюдението и защитата срещу дронове? Може ли мораториум върху атаките срещу цивилни кораби да спре ескалацията? Тези въпроси коментираха в предаването „Здравей, България” икономистът Кузман Илиев и Пламен Димитров от Българско геополитическо дружество.
„Войната между Русия и Украйна се пренася и в Черно море и това ще продължи дълго време”, заяви Пламен Димитров.

Според него Русия има три основни направления за настъпление. Първото е фронтът в Донбас, Харковска и Запорожка област. „Там нещата не вървят добре нито за Русия, нито за Украйна. Няма някакво придвижване на фронта”, каза Димитров.

Другата цел на Русия, според него, е да намалее европейската подкрепа за Украйна. „Русия се надява в някоя от големите европейски държави на власт да дойде сила, която да откаже подкрепа за Украйна”, каза Димитров.
Третата цел, според него, е Украйна да остане без ток, без отопление и други жизненоважни ресурси, така че да стане невъзможно да се живее там.

„Това, което става в Черно море - атаката срещу икономическите интереси на Украйна, е част от тази война. Това е сюжетът, в който са попаднали България и Румъния”, каза Димитров.

Според икономиста Кузман Илиев с ударите по кораби Москва отвръща за задържаните плавателни съдове, които Европа посочва като част от „сенчестата флота на Русия”.

„Целта е да има практически блокада над Одеса. Изолирането на Украйна в южните пристанища означава невероятен икономически удар”, смята Илиев.

Той е категоричен, че войната в момента не е насочена към НАТО и България не е част от тази война.

„Ние трябва да го знаем. Не трябва да се държим истерично, като че ли сме част от войната. Ние трябва да действаме като хората, които „карат кораба”. Тоест не да кажем сега: „НАТО, влизайте, спасявайте ни”, защото можем да ескалираме, а да осъзнаваме, че в тези кораби най-вероятно има и боеприпаси. Трябва да превърнем Черно море в едно спокойно море, в което не се удрят търговски кораби. В тези кораби със сигурност не трябва да има оръжие и войници. Това е много важно”, каза Илиев.

Предложението за коридори – единият за руски, другият за украински кораби, няма да бъде прието от Москва, смята Пламен Димитров.

„Единственото възможно е да се засили наблюдението и противовъздушната отбрана в Черно море на България и Румъния. Това разбира се няма да спре атаките”, каза Димитров.

Кузман Илиев смята, че трябва да има преговори.

„Не мисля, че трябва Украйна да капитулира. В Европа трябва да се завърне думата „дипломация”. Тази война има политически въпрос, който трябва да реши – за ситуацията на рускоезичното население в Източна Украйна. Не мисля, че руснаците искат да завладеят Украйна. Но ако продължи войната, те ще направят Киев необитаем”, каза Кузман Илиев.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въй

    2 0 Отговор
    „сенчестата флота на Русия”.ПРЕДИ ГО ПИШЕХТЕ СЕНЧЕСТИЯ ФЛОТ НА РУСИЯ.

    09:26 16.10.2026

  • 2 Тоя на снимката

    4 0 Отговор
    поредното продадено нещо лъжещо по телевизията срещу Русия!

    Коментиран от #8

    09:29 16.10.2026

  • 3 Ние няма какво да се занимаваме

    2 0 Отговор
    с това, че някой (украинците) потапя кораби ИЗВЪН наши териториални води

    09:30 16.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Въй

    0 0 Отговор
    Значи,че вече няма да ходим на почивка на морето.Щото може да ни гръмне някой снаряд.

    09:32 16.10.2026

  • 6 Ама не може

    0 0 Отговор
    Да ги оставим да ни цапат морето!!!

    09:33 16.10.2026

  • 7 Ще продължи до пълно

    3 0 Отговор
    И окончателно унищожаване на всички бандери.

    09:36 16.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 така, така

    3 0 Отговор
    Събрали ги на сладка приказка.
    Изходът от тази война е един - капитулация на Украйна, но както е тръгнало и капитулацията на ЕС може да влезе в сметката.
    Един ден историята ще отчете, че стратегията на Путин е била много добре пресметната с отчитане на алчността на Запада. Привидно войната на изтощение е трябвало да бъде спечелена от Украйна, тъй като се явява прокси на икономически много по-добре стоящия ЕС, но реално цялата еуфория за богатия ЕС се оказа спукан балон. Очевидно е, че руснаците добре са оценили стълбовете на европеския "успех" - на заеми е лесно да си богат, но до време. Проблемите на ЕС избуяха в тази война - огромно ниво на корупция, деиндустрализация, техническо изоставане, тотална уязвимост откъм ресурси и неконкурентноспособност, водеща до загуба на пазарния дял в която и да е било сфера на производството. Всъщност, водещата теза на Запада, че още малко и Русия ще падне, се превърна в пропочески бумеранг за самия Запад

    09:37 16.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Бяха раздухани до ЕС и НАТО

    1 0 Отговор
    Не са стигнали сами а бяха докладвани пред началството. Срам и позор.

    09:39 16.10.2026

  • 12 Аз им викам

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Като":

    Комунизи щот се нанизали като червени чушки на наниз.

    Коментиран от #16

    09:41 16.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сега началството от Брюксел

    0 0 Отговор
    Трябва от своя страна да отива да докладва във Вашингтон какво става. ...

    09:44 16.10.2026

  • 15 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    До 8.
    Забравих, че фона е червен ...

    09:46 16.10.2026

  • 16 Роднината

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Аз им викам":

    милиционер

    09:46 16.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол