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Времето днес, прогноза за събота, 17 октомври: Хладно, дъжд на югоизток

Времето днес, прогноза за събота, 17 октомври: Хладно, дъжд на югоизток

17 Октомври, 2026 03:00 573 1

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Температурите сутрин ще паднат до минус 1° в отделни котловини, а дневните стойности ще достигнат 17°. По Черноморието морето ще бъде с вълнение 3-4 бала

Времето днес, прогноза за събота, 17 октомври: Хладно, дъжд на югоизток - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Хладно време с променлива, по-често значителна облачност се очаква в България в събота, 17 октомври. В югоизточните райони ще има валежи от дъжд, а вятърът ще бъде предимно от север. В източната част на страната той ще достига умерена скорост.

Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, като в отделни котловини ще паднат до 0° и минус 1°. Максималните стойности през деня ще са между 12° и 17°. „През почивните дни ще се задържи хладно с преобладаващи минимални температури между 2° и 7°“, посочва прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология, цитирана от БТА.

Времето по Черноморието и в планините

По Черноморието температурите ще бъдат в рамките на общите за страната, а температурата на морската вода ще е 19°-20°. Вълнението ще бъде 3-4 бала. Валежите са най-вероятни по южното крайбрежие, за което е посочена и прогнозата за югоизточните райони.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, а по високите части и силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, а на 2000 метра – около 3°.

В неделя облачността ще остане променлива, като на места в Източна България се очаква слаб дъжд. Температурите ще бъдат малко по-високи, а вятърът ще се обърне от запад-югозапад.

Източници: bta.bg


България
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