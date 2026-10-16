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ДПС: Шишков и върхушката на "Прогресивна България" се опитват да овладеят всички публични финансови ресурси

ДПС: Шишков и върхушката на "Прогресивна България" се опитват да овладеят всички публични финансови ресурси

16 Октомври, 2026 14:10 560 24

  • дпс-
  • иван шишков-
  • върхушка-
  • прогресивна българия-
  • финансови ресурси

ДПС ще продължи да събира информация и да сезира всички компетентни органи, защото мантинелите и безопасността по пътищата трябва да бъдат изпълнени и гарантирани по най-сигурния за хората начин, се казва още в изявлението на партията

ДПС: Шишков и върхушката на "Прогресивна България" се опитват да овладеят всички публични финансови ресурси - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Опитът на министър Шишков да замете въпросите, които ДПС подаде към прокуратурата за съмнителни схеми за оскъпяване на поръчките за мантинели със засегнати икономически интереси, не са нищо друго, освен несръчен опит за кризисен ПР.
Явно е, че единствените интереси, които са нарушени са тези на Шишков и партийната върхушка на "Прогресивна България", които трескаво се опитват да овладеят всички публични финансови ресурси, като дори прекратяването на сключени преди години от Шишков договори е за да бъдат сключени на ново, на по-високи цени, с приближени фирми.

Това се казва в позиция на ДПС, публикувана в социалните мрежи. Ето и още от изявлението на формацията:

Но ДПС ще продължи да събира информация и да сезира всички компетентни органи, защото мантинелите и безопасността по пътищата трябва да бъдат изпълнени и гарантирани по най-сигурния за хората начин.
А що се отнася до министър Шишков, финансовия министър Гълъб Донев и министъра на МВР Иван Демерджиев, да имат мъжеството да се явят пред Народното събрание, за да отговарят за действията и бездействията си, вместо страхливо да се крият и да се изявяват само в контролирана среда и Tik-tok комуникация.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цялото ДПС

    13 1 Отговор
    заедно с гласоподавателите му трябва да се прати на голяма екскурзия. Еднопосочно този път

    14:12 16.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Факт

    18 1 Отговор
    Целият публичен ресурс, който ДПС-Ново начало, както и нейния ръководител ползваха до сега, се изплъзва от ръцете им. За това е цялата дандания.

    Коментиран от #6, #19

    14:16 16.10.2026

  • 5 етническите партии

    9 0 Отговор
    са извън закона, моля някой след 30 години да се размърда

    14:18 16.10.2026

  • 6 Оня под Коня

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Какво ще правим без ДПС? Ще оцелеем ли?

    14:18 16.10.2026

  • 7 На шопара

    9 0 Отговор
    му разтуриха кочината и затова квичи.

    14:21 16.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Оня под Коня

    3 0 Отговор
    Той можеше да ползва която си иска партия. Май Избра ДПС просто защото ДелянПеевСки...

    14:24 16.10.2026

  • 10 Има ни пак

    8 0 Отговор
    Как ще обяснят някои хора пълното фиаско на "магазините за хората"? А?

    14:24 16.10.2026

  • 11 Хе хе

    6 0 Отговор
    Е нее, ще оставят всички публични финансови ресурси на вас от ДПС и ГЕРБ още да си пълните чекмеджета хе хе хе

    14:24 16.10.2026

  • 12 Оня под Коня

    2 0 Отговор
    Има мозък не само Лой..

    14:25 16.10.2026

  • 13 Оня под Коня

    3 0 Отговор
    Ивка Мирчева го обича. Андрея Гюрова ревнува. Ивка Петроханова си посегна....

    14:26 16.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 да попитам

    2 0 Отговор
    Политическа партия ДПС защо не е цялата в затвора? Какво още чакат фатмаците?

    Коментиран от #16

    14:30 16.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 А ЗАЩО И КАК ДПС БЕ ОВЛАДЯЛО

    3 0 Отговор
    300 процента от МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ВЕЧЕ 35 ГОДИНИ ..!?!?!!

    14:37 16.10.2026

  • 18 Оня под Коня

    1 0 Отговор
    Въпросът е Йовчева или Гюрова! Сигурно е че ще имаме жена президент!!!

    14:37 16.10.2026

  • 19 Жбръц

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Руснаците използват" Халява кончилась" - пълната ясла приключи.Няма ясла,няма кметове, бизнес феодали, заминаваш в трета дивизия.

    14:37 16.10.2026

  • 20 ха ха

    3 0 Отговор
    Кранчето спря... И ДПС се разрева...

    14:38 16.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Шопара в затвора!

    1 0 Отговор
    Това е спасението.

    14:58 16.10.2026

  • 23 Точно

    0 0 Отговор
    ПеевСИКИ изтърва големите чанти които пълнеше с ЕВРА.
    Сега реве като дете на който му е взета бонбона.

    15:07 16.10.2026

  • 24 КИЛИЯ

    0 0 Отговор
    Кога най сетне този ШОПАР ШИШИ ще го вкарат трайно в килията в централният.

    15:09 16.10.2026

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