ДПС: Шишков и върхушката на "Прогресивна България" се опитват да овладеят всички публични финансови ресурси

Опитът на министър Шишков да замете въпросите, които ДПС подаде към прокуратурата за съмнителни схеми за оскъпяване на поръчките за мантинели със засегнати икономически интереси, не са нищо друго, освен несръчен опит за кризисен ПР.
Явно е, че единствените интереси, които са нарушени са тези на Шишков и партийната върхушка на "Прогресивна България", които трескаво се опитват да овладеят всички публични финансови ресурси, като дори прекратяването на сключени преди години от Шишков договори е за да бъдат сключени на ново, на по-високи цени, с приближени фирми.
Това се казва в позиция на ДПС, публикувана в социалните мрежи. Ето и още от изявлението на формацията:
Но ДПС ще продължи да събира информация и да сезира всички компетентни органи, защото мантинелите и безопасността по пътищата трябва да бъдат изпълнени и гарантирани по най-сигурния за хората начин.
А що се отнася до министър Шишков, финансовия министър Гълъб Донев и министъра на МВР Иван Демерджиев, да имат мъжеството да се явят пред Народното събрание, за да отговарят за действията и бездействията си, вместо страхливо да се крият и да се изявяват само в контролирана среда и Tik-tok комуникация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цялото ДПС
14:12 16.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Факт
Коментиран от #6, #19
14:16 16.10.2026
5 етническите партии
14:18 16.10.2026
6 Оня под Коня
До коментар #4 от "Факт":Какво ще правим без ДПС? Ще оцелеем ли?
14:18 16.10.2026
7 На шопара
14:21 16.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Оня под Коня
14:24 16.10.2026
10 Има ни пак
14:24 16.10.2026
11 Хе хе
14:24 16.10.2026
12 Оня под Коня
14:25 16.10.2026
13 Оня под Коня
14:26 16.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 да попитам
Коментиран от #16
14:30 16.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 А ЗАЩО И КАК ДПС БЕ ОВЛАДЯЛО
14:37 16.10.2026
18 Оня под Коня
14:37 16.10.2026
19 Жбръц
До коментар #4 от "Факт":Руснаците използват" Халява кончилась" - пълната ясла приключи.Няма ясла,няма кметове, бизнес феодали, заминаваш в трета дивизия.
14:37 16.10.2026
20 ха ха
14:38 16.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Шопара в затвора!
14:58 16.10.2026
23 Точно
Сега реве като дете на който му е взета бонбона.
15:07 16.10.2026
24 КИЛИЯ
15:09 16.10.2026