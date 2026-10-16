Катастрофа затвори Е-70 край Разград, няма пострадали

Катастрофа между камион и лек автомобил затвори главния път Е-70 в района на „Илко сервиз“ край Разград. При инцидента няма пострадали, съобщават от полицията.

Тежкотоварният автомобил е попаднал в крайпътна канавка и предстои да бъде изтеглен. До приключването на работата движението по засегнатия участък остава ограничено.

Въведеният обходен маршрут е по път I-2, през разклона за село Гецово и град Разград. Пътуващите трябва да преминат през града и да излязат по улица „Добруджа“, откъдето отново да се включат в Е-70.

Източници: btvnovinite.bg