Катастрофа затвори Е-70 край Разград, няма пострадали

Катастрофа между камион и лек автомобил затвори главния път Е-70 в района на „Илко сервиз“ край Разград. При инцидента няма пострадали, съобщават от полицията.
Тежкотоварният автомобил е попаднал в крайпътна канавка и предстои да бъде изтеглен. До приключването на работата движението по засегнатия участък остава ограничено.
Въведеният обходен маршрут е по път I-2, през разклона за село Гецово и град Разград. Пътуващите трябва да преминат през града и да излязат по улица „Добруджа“, откъдето отново да се включат в Е-70.
Източници: btvnovinite.bg
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Шопо
18:46 16.10.2026