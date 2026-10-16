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„Топлофикация Русе“ е най-печеливша през 2025 г

„Топлофикация Русе“ е най-печеливша през 2025 г

16 Октомври, 2026 22:06 1 240 1

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  • загуби

Дружеството отчита печалба от 22,918 млн. лв., докато „Топлофикация София“ е с най-голяма загуба – 433 млн. лв

„Топлофикация Русе“ е най-печеливша през 2025 г - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Топлофикация Русе“ е най-печелившото топлофикационно дружество в България през 2025 г. Печалбата му достига 22,918 млн. лв. спрямо 2,361 млн. лв. година по-рано. Данните са от Информационната система на българските предприятия BEIS на Българската стопанска камара.

Само пет от общо 16 дружества в сектора „Производство и разпределение на топлинна енергия и енергия за охлаждане“ приключват годината с положителен финансов резултат.

Русе е начело по печалба

На второ място се нарежда „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД с печалба от 2,945 млн. лв., а третата позиция е за „Топлофикация - Перник“ АД с 1,221 млн. лв.

Печалба отчитат още дружествата в Петрич и Монтана. „Топлофикация Петрич“ ЕАД преминава от загуба от 90,669 млн. лв. през 2024 г. към положителен резултат от 417 000 лв. през 2025 г. „Топлофикация Монтана“ увеличава печалбата си с 38,2% до 210 000 лв.

Петричкото дружество обслужва основно голям оранжериен комплекс, докато топлофикацията в Монтана работи с децентрализирана система от над 40 малки газови централи.

„Топлофикация София“ е с най-голямата загуба

Най-сериозно влошаване на резултата има „Топлофикация - Плевен“ АД. Дружеството преминава от печалба от 8,73 млн. лв. през 2024 г. към загуба от над 1 млн. лв. през 2025 г. Финансовият му резултат се понижава с 9,797 млн. лв.

Загубата на „Топлофикация - Разград“ АД нараства повече от два пъти – от 523 000 лв. до 1,257 млн. лв. „Топлофикация - ВТ“ АД намалява отрицателния си резултат с 59,8%, но остава на загуба от 1,646 млн. лв. Дружеството планира да въведе втори когенератор, с който да увеличи производството и продажбите на електроенергия.

На загуба са още топлофикациите в Бургас, Варна, Враца, Габрово и Пловдив.

Най-големият отрицателен резултат е на „Топлофикация София“ ЕАД – 433 млн. лв. Загубата почти се утроява на годишна база, въпреки че приходите на дружеството са близо 760 млн. лв. Това е почти четири пъти повече от приходите на „Топлофикация Русе“, която е втора по този показател.

Потреблението на топлинна енергия намалява

Финансовите резултати са отчетени на фона на по-ниско средно потребление през отоплителния сезон 2025/2026. Анализ на „Далсия“, изготвен по данни от изравнителните сметки на 127 810 клиенти в София, Пловдив, Русе, Разград, Козлодуй и Плевен, отчита спад от 8,9% до 4,47 MWh на клиент. Средната претеглена сезонна сметка намалява с 3,9% до 306 евро.

В София потреблението се свива с 10,4% до 4,45 MWh, а средната сезонна сметка намалява до 308,9 евро въпреки по-високата средна цена на топлинната енергия.

В Русе средната цена намалява с 9,4%, но потреблението се увеличава с 12,4%, което води до ръст от 1,9% на средната сезонна сметка. В Плевен средната сметка достига 249,1 евро, а в Разград – 368 евро, след като и цените, и потреблението се увеличават.

Източници: money.bg


България
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  • 1 Ааааааааа

    0 0 Отговор
    А КРАДЦИТЕ ДАЛАВЕРАДЖИЙ ОТ СОФИЯ С НЯКОЛКО МИЛИЯРДА ДЪЛГ.
    КЪМ ГАСПРОМ И ДР.
    ЗАКРИВАЙ.

    03:27 17.10.2026

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