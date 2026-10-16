Сняг заваля на прохода Шипка следобед, въпреки че температурите в района все още са положителни. Снеговалежът е създал зимна атмосфера в средата на октомври, когато есента все още е в разгара си.

Шофьорите, които преминават през прохода, трябва да се движат с повишено внимание заради възможна промяна на пътните условия, съобщи БНТ. В публикацията не се посочва проходът да е затворен, нито се съобщава за пътни инциденти или конкретни ограничения за движението.

Снеговалежът е заснет във видеоматериал, публикуван от националната телевизия. Не са посочени данни за натрупана снежна покривка или за промяна на температурите в района.

Източници: bntnews.bg