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Каква помощ може да очаква България от НАТО след ударите с дронове
  Тема: Украйна

Каква помощ може да очаква България от НАТО след ударите с дронове

16 Октомври, 2026 22:19 565 17

  • нато-
  • дронове-
  • черно море-
  • българия-
  • противовъздушна отбрана

София поиска бойни самолети, противодронови системи и засилено наблюдение. Решението ще бъде обсъдено от посланиците на 32-те държави членки

Каква помощ може да очаква България от НАТО след ударите с дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България поиска от НАТО бойни самолети, противодронови системи и допълнителни сили на своя територия след поредицата атаки срещу търговски кораби в Черно море. Искането е изпратено до генералния секретар на Алианса Марк Рюте и до върховния главнокомандващ на Съюзното командване за операциите, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов.

„Изпратили сме писма и искане до генералния секретар на НАТО и върховния главнокомандващ, с което настояваме да бъдат засилени способностите ни, включително чрез разполагане на допълнителни сили на наша територия. Очакваме тяхното решение“, заяви Стоянов, цитиран от Ройтерс.

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Каква помощ е реалистично да дойде първо

Най-бързата подкрепа може да бъде свързана с разузнаване, наблюдение и обмен на данни. Българското правителство поиска по-голямо радарно покритие по крайбрежието и в изключителната икономическа зона, както и укрепване на противовъздушната отбрана. Това би означавало по-добро откриване и проследяване на въздушни и морски дронове, но не и автоматично осигуряване на военен ескорт за всеки търговски кораб.

Възможно е да бъдат предоставени или временно разположени допълнителни противодронови средства, включително системи за откриване, заглушаване и неутрализиране на нисколетящи апарати. Българското искане включва и бойни самолети, но за тяхното изпращане е необходимо решение на съюзниците. НАТО ще обсъди въпроса на ниво посланици през следващата седмица.

Защо член 5 не се задейства автоматично

Нападенията са извършени срещу търговски кораби в изключителните икономически зони на България и Румъния. Тези зони дават на крайбрежната държава определени икономически права, но не са равнозначни на териториалните води. Освен това към момента няма публично доказателство, което окончателно да установява извършителя.

Това е една от причините да не се очаква автоматично задействане на член 5 от Северноатлантическия договор. Разпоредбата се отнася до въоръжено нападение срещу държава членка, но преценката дали конкретен инцидент попада в нейния обхват е политическа и се прави от съюзниците. В случая по-вероятният непосредствен механизъм е консултация по член 4, който позволява на държава членка да постави пред Северноатлантическия съвет въпрос, засягащ нейната сигурност.

Какво следва за България

Марк Рюте заяви след срещата си с българския премиер Румен Радев и румънския президент Никушор Дан, че НАТО ще продължи да работи с държавите от Черноморския регион и ще адаптира отбранителната си позиция според развитието на ситуацията. Това е политически ангажимент за засилване на присъствието и координацията, но не представлява конкретно обещание за незабавно разполагане на определен брой самолети или батареи.

Паралелно с краткосрочното искане България очаква до 30 октомври да се присъедини към инициативата на НАТО „Drone Edge“. Алиансът обяви, че съюзниците ще инвестират над 40 милиарда долара в противодронови способности през следващите пет години. София планира и придобиването на 20 системи за борба с дронове чрез европейския механизъм SAFE, за което са предвидени 80 милиона евро.

До окончателно решение на НАТО България разчита основно на собствените си сили, усилено наблюдение и координация с Румъния и Турция. Съществената промяна би дошла при доказан произход на дроновете, нов удар по територията или въоръжените сили на държава от Алианса или пряка заплаха за корабоплаването в териториалните води.

Източници: apnews.com, defensenews.com, bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Морална и политическа помощ

    3 1 Отговор
    Каква друга?

    22:21 16.10.2026

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    6 1 Отговор
    Спрете да си размятквате ПЛЕН(5)КИТЕ❗
    Ударите....
    НЕ са на наша територия,
    НЕ са в наши териториални води,
    НЕ са срещу наши кораби,
    НЕ са срещу наши моряци,
    НЕ се знае дори кой и защо ги е нанесъл❗

    22:24 16.10.2026

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    4 1 Отговор
    Спрете да си размятквате ЧЛЕН(5)КИТЕ❗

    22:25 16.10.2026

  • 4 Пич

    4 1 Отговор
    Нищо...,!!!
    Зелю гепи всичко!!!

    22:26 16.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Какво да очакваме от ИНАТо...

    4 1 Отговор
    "НАТО размаха пръст на Путин", а на нас ще стиска палци..

    22:38 16.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 мда

    3 1 Отговор
    Освен да получава съвети от Натовски генерали друго няма.

    22:41 16.10.2026

  • 9 Опа

    6 0 Отговор
    Румбата да поиска помощ от Русия

    22:42 16.10.2026

  • 10 провинциалист от провинция Тракия

    1 1 Отговор
    не виждам хилядите скимтящи атлантути да викат благодаря румене

    22:42 16.10.2026

  • 11 Помощ да търсим

    3 0 Отговор
    под вола теле.

    22:42 16.10.2026

  • 12 Сандо

    5 1 Отговор
    Каквато и помощ да даде натото на България,то тя винаги ще е свързана в превръщането на страната ни в плацдарм срещу Русия.

    22:45 16.10.2026

  • 13 Никаква

    5 1 Отговор
    помощ няма да получим а и не се нуждаем от такава. Ако приемем чужди чужди войски и военни съоръжения ще си влошим положението. Сега има стрелба по кораби в международни води. После ще има удари по тези войски и съоръжения. Тази война не е наша. Защо си предоставяме територията други да се бият на нея. Големите щети ще бъдат за нас при всички случаи.

    22:47 16.10.2026

  • 14 Това ще е краят на всичко , нато !

    1 1 Отговор
    Това нато ще ни съсипе. Спрете се хора. Ден и нощ стотици хилади пъти ,само нато, нато, нато ,вече тридесет години само нато и нато и нато. То не се издържа ,само нато, по цял ден,нато. Това е някакво безумие, лудница ,болест.. Никой няма да си мръдне пръста за България. Това не се ли разбира. Не е ли ясно .Ако България не си помогне , никой няма да и помогне. От католици, еретици ,протестанти помощ без пари няма да дойде. България е сама и на колене. Това е.

    22:56 16.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ?????

    0 1 Отговор
    Ха ха.
    Активирайте 4, 5, 6 и т.н. членове та да ви се смеят турците.

    23:11 16.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

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