Сняг покри Беклемето, внимателно по пътя Троян–Кърнаре

Сняг покри високата част на прохода Троян–Кърнаре, в района на Беклемето. Заради зимната обстановка шофьорите трябва да преминават внимателно, с подходящи гуми и скорост, съобразена със състоянието на настилката.

Проходът е част от път II-35 и свързва Троян с Кърнаре. В актуалната информация на Агенция „Пътна инфраструктура“ за републиканската пътна мрежа не е посочено затваряне на трасето или въведено ограничение за преминаване през Троянския проход.

Прогнозата за планините предвижда валежи от сняг на височина над 1500 метра. По данни, публикувани от Българската телеграфна агенция, на връх Ботев е отчетена снежна покривка от 3 сантиметра, а температурите на 2000 метра са отрицателни.

При преминаване през Беклемето са възможни мокри и хлъзгави участъци, намалена видимост и бърза промяна на времето. АПИ препоръчва водачите да се движат „с повишено внимание и съобразена скорост“ при усложнени пътни условия.

Шофьорите, които планират пътуване между Северна и Южна България през прохода, трябва да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, и да следят сигнализацията на място. При влошаване на обстановката е възможно да бъдат въведени временни ограничения за отделни категории превозни средства.

Източници: 24chasa.bg, bta.bg