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Сняг покри Беклемето, внимателно по пътя Троян–Кърнаре
  Тема: Трафик

Сняг покри Беклемето, внимателно по пътя Троян–Кърнаре

16 Октомври, 2026 22:39 438 3

  • беклемето-
  • троян–кърнаре-
  • троянски проход-
  • сняг-
  • пътна обстановка

В актуалната пътна информация не е посочено затваряне на прохода. АПИ призовава водачите да съобразят скоростта с условията

Сняг покри Беклемето, внимателно по пътя Троян–Кърнаре - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сняг покри високата част на прохода Троян–Кърнаре, в района на Беклемето. Заради зимната обстановка шофьорите трябва да преминават внимателно, с подходящи гуми и скорост, съобразена със състоянието на настилката.

Проходът е част от път II-35 и свързва Троян с Кърнаре. В актуалната информация на Агенция „Пътна инфраструктура“ за републиканската пътна мрежа не е посочено затваряне на трасето или въведено ограничение за преминаване през Троянския проход.

Прогнозата за планините предвижда валежи от сняг на височина над 1500 метра. По данни, публикувани от Българската телеграфна агенция, на връх Ботев е отчетена снежна покривка от 3 сантиметра, а температурите на 2000 метра са отрицателни.

При преминаване през Беклемето са възможни мокри и хлъзгави участъци, намалена видимост и бърза промяна на времето. АПИ препоръчва водачите да се движат „с повишено внимание и съобразена скорост“ при усложнени пътни условия.

Шофьорите, които планират пътуване между Северна и Южна България през прохода, трябва да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, и да следят сигнализацията на място. При влошаване на обстановката е възможно да бъдат въведени временни ограничения за отделни категории превозни средства.

Източници: 24chasa.bg, bta.bg


Ловеч / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Утре в АПИ ще цвилят,че времето ги изненадАло рано-рано и ще поискат пари за пясък.

    22:42 16.10.2026

  • 2 Троян

    1 0 Отговор
    Нормално е да има сняг на прохода Беклемето. Той е по-висок от връх Шипка !

    22:55 16.10.2026

  • 3 Стига с тези османско арабски имена

    0 1 Отговор
    Пишете Троянски проход. В Гърция всички български и османски имена и топоними са заличени. Само при нас и Румъния са мързеливи да сторят това.

    23:10 16.10.2026

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