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Започна операцията по изтегляне на „Челси-3“ към Бургас
  Тема: Украйна

Започна операцията по изтегляне на „Челси-3“ към Бургас

16 Октомври, 2026 21:53 641 8

  • кораб „челси-3“-
  • пристанище бургас-
  • дронове-
  • морска администрация-
  • черно море

Корабът все още не е поел към пристанището. В операцията се включва и втори плавателен съд на същия корабособственик

Започна операцията по изтегляне на „Челси-3“ към Бургас - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Подновена е операцията по изтеглянето на поразения от дронове кораб „Челси-3“ към пристанище Бургас. Към последните публикувани данни обаче плавателният съд все още не е потеглил. Влекачът „Алиот“ се намира до кораба, а в действията се включва и „Челси-2“ – втори плавателен съд на същия корабособственик.

„Челси-3“ е закотвен на 12,5 морски мили южно от Маслен нос и на 10,7 морски мили източно от Лозенец. Котвата му се е захванала за морското дъно и по данни на Министерството на транспорта осигурява устойчивост на плавателния съд. Целта на операцията е корабът да бъде овладян и отведен до бургаското пристанище.

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Към 19:14 часа екипите все още са работили по освобождаването на котвата. Обсъжда се тя да бъде вдигната, а при необходимост – прерязана. Именно това е причината началото на същинското теглене към Бургас да се забави.

Операцията е допълнително усложнена от повредите по корпуса. Според информация на БНР корабът има голяма пробойна и вода в трюмовете, което създава риск от потъване. Влекачът „Алиот“ е достигнал до „Челси-3“ още на 15 октомври, но тогава лошото време и силният северен вятър са попречили на прехвърлянето на аварийна група.

„Котвата е захванала дъното и осигурява устойчивост на плавателния съд“, съобщиха от Министерството на транспорта.

„Челси-3“ беше поразен от три дрона на 13 октомври на около 17 морски мили източно от Бяла. Плавателният съд е под малтийски флаг и е пътувал без товар от турското пристанище Гиресун към Джурджулещ. Всичките 15 членове на екипажа бяха спасени.

След пристигането на кораба в Бургас се очаква той да бъде подложен на подробен оглед. При проверката трябва да се установи състоянието на корпуса и да се търсят следи, свързани с атаката.

Източници: epicenter.bg, bnrnews.bg, bta.bg


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жрко

    9 0 Отговор
    Стана ясно че е возил оръжия за нацистите

    Коментиран от #5

    21:56 16.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    6 0 Отговор
    Обикновено не котвата задържа кораба, а веригата с нея която е ЛЕГНАЛА на дъното❗

    21:57 16.10.2026

  • 4 Защо се дават пари

    8 0 Отговор
    За един чужд кораб.

    22:07 16.10.2026

  • 5 От къде е станало

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Жрко":

    Ясно това. Предположение е.

    22:09 16.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Влекач дърпа подводница

    0 0 Отговор
    Казаха ни да се бавим за да подготвят уликите

    23:06 16.10.2026

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