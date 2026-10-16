Започна операцията по изтегляне на „Челси-3“ към Бургас

Подновена е операцията по изтеглянето на поразения от дронове кораб „Челси-3“ към пристанище Бургас. Към последните публикувани данни обаче плавателният съд все още не е потеглил. Влекачът „Алиот“ се намира до кораба, а в действията се включва и „Челси-2“ – втори плавателен съд на същия корабособственик.
„Челси-3“ е закотвен на 12,5 морски мили южно от Маслен нос и на 10,7 морски мили източно от Лозенец. Котвата му се е захванала за морското дъно и по данни на Министерството на транспорта осигурява устойчивост на плавателния съд. Целта на операцията е корабът да бъде овладян и отведен до бургаското пристанище.
Към 19:14 часа екипите все още са работили по освобождаването на котвата. Обсъжда се тя да бъде вдигната, а при необходимост – прерязана. Именно това е причината началото на същинското теглене към Бургас да се забави.
Операцията е допълнително усложнена от повредите по корпуса. Според информация на БНР корабът има голяма пробойна и вода в трюмовете, което създава риск от потъване. Влекачът „Алиот“ е достигнал до „Челси-3“ още на 15 октомври, но тогава лошото време и силният северен вятър са попречили на прехвърлянето на аварийна група.„Котвата е захванала дъното и осигурява устойчивост на плавателния съд“, съобщиха от Министерството на транспорта.
„Челси-3“ беше поразен от три дрона на 13 октомври на около 17 морски мили източно от Бяла. Плавателният съд е под малтийски флаг и е пътувал без товар от турското пристанище Гиресун към Джурджулещ. Всичките 15 членове на екипажа бяха спасени.
След пристигането на кораба в Бургас се очаква той да бъде подложен на подробен оглед. При проверката трябва да се установи състоянието на корпуса и да се търсят следи, свързани с атаката.
Източници: epicenter.bg, bnrnews.bg, bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жрко
Коментиран от #5
21:56 16.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 🦉🦉🦉🦉
21:57 16.10.2026
4 Защо се дават пари
22:07 16.10.2026
5 От къде е станало
До коментар #1 от "Жрко":Ясно това. Предположение е.
22:09 16.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Влекач дърпа подводница
23:06 16.10.2026