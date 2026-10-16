Започна операцията по изтегляне на „Челси-3“ към Бургас

Подновена е операцията по изтеглянето на поразения от дронове кораб „Челси-3“ към пристанище Бургас. Към последните публикувани данни обаче плавателният съд все още не е потеглил. Влекачът „Алиот“ се намира до кораба, а в действията се включва и „Челси-2“ – втори плавателен съд на същия корабособственик.

„Челси-3“ е закотвен на 12,5 морски мили южно от Маслен нос и на 10,7 морски мили източно от Лозенец. Котвата му се е захванала за морското дъно и по данни на Министерството на транспорта осигурява устойчивост на плавателния съд. Целта на операцията е корабът да бъде овладян и отведен до бургаското пристанище.

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Към 19:14 часа екипите все още са работили по освобождаването на котвата. Обсъжда се тя да бъде вдигната, а при необходимост – прерязана. Именно това е причината началото на същинското теглене към Бургас да се забави.

Операцията е допълнително усложнена от повредите по корпуса. Според информация на БНР корабът има голяма пробойна и вода в трюмовете, което създава риск от потъване. Влекачът „Алиот“ е достигнал до „Челси-3“ още на 15 октомври, но тогава лошото време и силният северен вятър са попречили на прехвърлянето на аварийна група.

„Котвата е захванала дъното и осигурява устойчивост на плавателния съд“, съобщиха от Министерството на транспорта.

„Челси-3“ беше поразен от три дрона на 13 октомври на около 17 морски мили източно от Бяла. Плавателният съд е под малтийски флаг и е пътувал без товар от турското пристанище Гиресун към Джурджулещ. Всичките 15 членове на екипажа бяха спасени.

След пристигането на кораба в Бургас се очаква той да бъде подложен на подробен оглед. При проверката трябва да се установи състоянието на корпуса и да се търсят следи, свързани с атаката.

Източници: epicenter.bg, bnrnews.bg, bta.bg